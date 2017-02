Der Verpackungskünstler Seit jeher war Dresden ein Zentrum für die Produktion von Kartons, Dosen und Flaschen. Thomas Kübler kennt sie alle.

Der Mann mit der Fliege: Thomas Kübler macht auch inmitten seines Archivs immer eine gute Figur. © Sven Ellger

Dieser Mann verkörpert das Gegenteil dessen, was man sich unter einem Archivleiter vorstellt. Thomas Kübler ist ein im besten Sinne verrückter Typ, der gern auffällige Fliegen trägt, der Cistus-Tee trinkt, Füllwörter hasst und dessen Lachen regelmäßig das Mauerwerk des Stadtarchivs in der Heeresbäckerei erschüttern lässt. Und der sich für Themen interessiert, die nicht gerade Partykracher sind. Verpackungen zum Beispiel. „Jeder benutzt sie ständig im Alltag, aber Gedanken macht sich kaum jemand darüber“, sagt er.

Seit 23 Jahren leitet Thomas Kübler das Dresdner Stadtarchiv, immerhin mit 36 Kilometern Archivgut das mit Abstand größte seiner Art in Deutschland. Unter den Millionen von archivierten Dokumenten finden sich auch zahlreiche Belege dafür, welch wichtige Rolle Dresden einst für die Verpackungsindustrie des Landes hatte. Auch in puncto Kreativität. Man denke nur an die weltberühmte Seithalsflasche aus weißem Glas, die Karl August Lingner 1893 für sein Odol-Mundwasser entwerfen ließ – und die bis heute fast unverändert geblieben ist.

Mit der Einführung der Odol-Flasche dienten Verpackungen erstmals nicht nur zum Transport von krümligen oder flüssigen Produkten, sondern gleichzeitig als Werbeträger. „Ein typisches Erscheinungsbild sollte von nun an Marken prägen“, sagt Kübler. Gegen Ende des 19. Jahrhunderts habe es in Dresden bereits 60 Kartonagehersteller gegeben. Vor allem die Schokoladen- und später die Zigarettenindustrie machten die Stadt zu einem Verpackungswunderland mit Tausenden Beschäftigten.

Die Aktiengesellschaft für Cartonagen-Industrie übernahm 1931 die Industriebauten der früheren Eschebachwerke in Pieschen. Der von größeren Kriegsschäden weitgehend verschont gebliebene Betrieb wurde 1946 enteignet und erst zum VEB Kartonagenindustrie und später zum VEB Polypack Dresden gemacht. Parallel dazu entstand 1972 mit dem VEB Verpackungsmaschinenbau auch der größte Verpackungsmaschinenbetrieb der Welt.

Ob Odol, Chlorodont, Eg-Gü, Bienert-Mehl, Pfunds Milchseife oder Greiling-Zigaretten – die funktionalen, aber eben auch einprägsamen Verpackungen aus Dresdner Produktion machten unzählige wirtschaftliche Erfolgsgeschichten überhaupt erst möglich. Der Ur-Dresdner Thomas Kübler kann zu jedem Karton und jeder Flasche in seinen Archiven Geschichten erzählen.

zur Startseite