Der verlängerte Arm der Wehren Ein 25-jähriger Bobritzscher ist der neue Ansprechpartner für Brand- und Katastrophenschutz in Klingenberg. Doch nicht nur das.

Erik Wolf ist neuer Sachbearbeiter für Brand- und Katastrophenschutz. Der 25-Jährige kümmert sich um Belange der Wehren. © S. Klingbei

Er ist verantwortlich für zehn Ortswehren in der Gemeinde Klingenberg und für die zwei Wehren in Hartmannsdorf-Reichenau: Erik Wolf ist der neue Sachbearbeiter für Brand- und Katastrophenschutz in der Klingenberger Verwaltung und hat seinen Sitz in Höckendorf. Der 25-jährige Betriebswirt folgt nun auf Michael Grahl, der sich beruflich neu orientieren wollte. Wolf ist verheiratet, lebt im nicht weit entfernten Bobritzsch und hat auch eine Ausbildung zum Industriekaufmann absolviert. Er selbst ist in keiner Wehr aktiv. Erik Wolf ist der verlängerte Arm der Feuerwehren der Gemeinde Klingenberg. Diese haben 253 aktive und 223 ehemalige Mitglieder sowie 85 Mitglieder in den acht Jugendfeuerwehren. Auch für die Einsatzkräfte in Hartmannsdorf-Reichenau wird Erik Wolf künftig zuständig sein.

Der 25-Jährige kümmert sich dabei zum Beispiel um Kostenerstattungen für die ehrenamtlichen Helfer nach ihren Einsätzen. Er erarbeitet und ergänzt Satzungen zum Brand- und Katastrophenschutz, zudem organisiert er Brandverhütungsschauen sowie Aus- und Fortbildungen.

Erik Wolf wird außerdem Auszeichnungen vorbereiten. Vor allem aber fragt Wolf, der künftig auch Ordnungsamtsaufgaben wahrnimmt, den Bedarf der Feuerwehren ab und leitet diese Informationen an die entsprechenden Behörden weiter. Der neue Bedarfsplan wird derzeit erstellt. „Die Feuerwehren hier sollen gut ausgerüstet sein, das muss sichergestellt werden“, so der Betriebswirt. „Ich arbeite dabei eng mit dem Landratsamt zusammen.“ (SZ/skl)

