Der verflixte Obergraben Die Baustelle in Heidenau hat einige Tücken. Kurz vor Ende sind die Anwohner noch einmal verunsichert und müssen sich weiter gedulden.

Die Brücke hat es in sich. Anwohner des Obergrabens in Heidenau können sie nur bedingt passieren, weil sie zu hoch ist. Das muss nun noch in Ordnung gebracht werden. © Norbert Millauer

Wenn die Baustelle Obergaben Geschichte ist, werden viele froh sein. Die Anwohner zum Beispiel, wie Familie Jung. Erst wurde später als geplant mit den Arbeiten begonnen, dann gab es eine Pause und auch das Ende ist nicht problemlos.

Vorige Woche sollte die Straße nun abgenommen werden. Für Frau Jung noch einmal Grund zur Aufregung. Sie und die Nachbarn kommen nämlich nicht mehr problemlos in ihre Grundstücke. Der Grund: Die Brücke davor ist nach den Bauarbeiten plötzlich zu hoch. Bauabnahme bedeutet, dass im Prinzip alles beendet ist. Das beunruhigte Frau Jung. Die stellvertretende Bürgermeisterin Marion Franz beruhigt. Es gab zwar vorige Woche eine sogenannte Zustandsfeststellung, was einer Abnahme fast gleich kommt. Doch die endgültige Abnahme erfolgt erst, wenn die Pflasterarbeiten komplett beendet sind.

Auch das Brückenproblem wird gelöst. „Wir wissen, dass eine Überfahrung der Brücke so nicht möglich ist“, sagt Marion Franz. Die Brücke wird deshalb noch tiefer gesetzt. Die Baufirma hat den entsprechenden Auftrag bekommen. Es wird noch einmal mit etwa zwei Wochen Bauzeit gerechnet, sagte Marion Franz am vergangenen Donnerstag im Heidenauer Stadtrat. Damit verzögert sich die zunächst bereits für Mitte August avisierte Fertigstellung noch einmal. Den beiden betroffenen Familien aber ist wichtig, dass die Brücke in Ordnung gebracht wird. Nach der Fertigstellung soll die Straße wegen der Nähe zum Spielplatz Ringstraße verkehrsberuhigter Bereich werden.

Die Straße Am Obergraben ist die Verbindung zwischen Dresdner und Ringstraße, führt am Mühlgraben entlang und ist etwa 150 Meter lang. Im vergangenen Jahr war bereits der Kanal saniert worden, nun folgte die grundhafte Sanierung. Es ist zugleich die letzte Straße, die Heidenau im Rahmen des Stadtsanierungsprogrammes erneuern lässt. Die Anwohner haben in Anspielung schon geunkt: Sie ist das Letzte. Deshalb dürften am Ende sowohl die Baufirma als auch die Stadtverwaltung froh sein, wenn die Baustelle Obergraben endlich Geschichte ist.

