Der Vater des Weihnachtsbaums Ohne Jürgen Meichßner gäbe es Großenhains Weihnachtsbaum nicht. Die Geschichte, wie es dazu kam, hat den Stoff, aus dem Märchen geschrieben sind.

Jürgen Meichßner zeigt stolz auf den diesjährigen Großenhainer Weihnachtsbaum. Der Rentner kennt die ganze Geschichte der Rotfichte, die ihren Anfang im Erzgebirge nimmt. © Kristin Richter Jürgen Meichßner zeigt stolz auf den diesjährigen Großenhainer Weihnachtsbaum. Der Rentner kennt die ganze Geschichte der Rotfichte, die ihren Anfang im Erzgebirge nimmt.

Auch der Weihnachtsbaum von 2014 stand vor einem Wohnblock in der Dr.-Eichmeyer-Straße.

Großenhain. Ist der Großenhainer Weihnachtsbaum genauso schön wie der vom letzten Jahr oder nicht? Darüber zermartern sich im Internet die Leute ihre Köpfe. Die Küstentanne, die vor einem Jahr den hiesigen Weihnachtsmarkt schmückte, war gerade und dicht gewachsen und von schlanker Gestalt. SZ-Leser wählten sie 2016 zum schönsten Weihnachtsbaum im Landkreis Meißen. Alle Großenhainer waren und sind sich heute noch einig: Selten war ein Weihnachtsbaum so schön!

Verwöhnt aus dem Vorjahr gehen die Meinungen zum diesjährigen Weihnachtsbaum weit auseinander. Es ist eine Rotfichte. Nicht ganz so dicht, nicht ganz so gleichmäßig gewachsen. Aber sie hat eine Lebensgeschichte, wie gemacht für ein wahres Weihnachtswundermärchen.

Es erzählt von einem Vater und einer Mutter, die mit ihrer Tochter im Erzgebirge Urlaub machen und durch den Wald spazieren gehen, um Zapfen zu sammeln. Sie sollen im nächsten Winter die Grabgestecke zieren, die die Familie selbst bastelt. Der Vater entschließt sich, aus einem der Zapfen die Samen herauszulösen und sie in einer Pflanzschale auszusäen. Es ist nur ein Versuch. Vielleicht wachsen ja neue Bäume für den Garten zuhause in Großenhain. Und vielleicht wird daraus eines Tages auch ein Weihnachtsbaum.

Der Vater in dieser Weihnachtsgeschichte ist Jürgen Meichßner. Der heute 75-Jährige verbrachte Anfang der 1970er Jahre tatsächlich mit seiner Familie im Erzgebirge einen wunderschönen Urlaub. Und Tochter Gundula hatte bei einem Waldspaziergang die Idee, die Fichtenzapfen zu sammeln. „Bloß so“, erinnert sich der Rentner. Dass daraus wirklich mal ein großer Weihnachtsmarktbaum entsteht, damit habe er damals nicht gerechnet. Vor allem auch nicht, weil das Pflanzexperiment anfangs zu scheitern drohte. „Es hat lange gedauert, bis die ersten Nadeln in der Schale zu sehen waren“, erzählt Jürgen Meichßner. Die zierlichen Pflänzchen wuchsen sehr zögerlich. Am Ende blieben 15 übrig und wurden Jahr für Jahr allmählich größer.

Doch damit ist die Großenhainer Weihnachtsgeschichte noch nicht zu Ende. 1982 bezogen die ersten Mieter in der Dr.-Eichmeyer-Straße 15 ihre Neubauwohnungen. Unter ihnen auch Karl-Heinz und Sieglinde Maiwald. Beide waren damals genauso wie Jürgen Meißner Chormitglieder der Singgemeinschaft Großenhain. Familie Maiwald gestaltete 1983/84 das Gelände vor dem Hauseingang mit Sträuchern und Bäumchen. Jürgen Meichßner spendierte vier etwa 20 Zentimeter kleine Rotfichten. „Zwei gingen auf dem felsigen Untergrund ein“, berichtet er. Die beiden anderen schlugen Wurzeln und wuchsen zu staatlichen Bäumen heran. „Bis 2014 war das alles eigentlich eine vergessene Geschichte“, so Meichßner. Die beiden Fichten erreichten eine Höhe von 16 Metern und ragten bis in den vierten Stock des Wohnblocks. „Allerdings verdunkelten sie allmählich die Wohnungen der unteren Etagen“, erzählt er weiter. Und so wurde vor drei Jahren die Rotfichte links vom Hauseingang Nr. 15 von Bauhofmitarbeitern geschlagen und als Weihnachtsbaum auf dem Großenhainer Weihnachtsmarkt aufgestellt.

Sieglinde Maiwald rief Jürgen Meichßner damals an und informierte ihn darüber. Beide Familien freuten sich riesig und waren glücklich, so einen Beitrag am hiesigen Weihnachtsmarkt geleistet zu haben. Nun, drei Jahre später, wurde die zweite Rotfichte, die Jürgen Meichßner vor mehr als vier Jahrzehnten aus einem Zapfen gezüchtet hat, zum Großenhainer Weihnachtsbaum gekürt. „Ich bin richtig stolz drauf“, sagt er und zeigt auf das Schmuckstück. Und auch wenn die Rotfichte nicht ganz so schön aussieht wie die Tanne im letzten Jahr, die Geschichte vom kleinen Zapfen, den ein Mädchen im Wald fand und ihr Vater daraus gleich zwei große Weihnachtsmarktbäume sprießen ließ, ist es allemal.

Der Großenhainer Weihnachtsmarkt ist ab 1. Dezember mittags geöffnet. Die offizielle Eröffnung ist am Sonntag 15 Uhr mit dem Stollenanschnitt durch OB Sven Mißbach.

