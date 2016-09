Der Vater, der seine Kinder aus dem Fenster warf Vor Gericht sagt der syrische Flüchtling nicht viel. Er weint – und kniet sich hin.

Im Gerichtssaal kniete sich der Angeklagte Hassan Z. vor dem Prozessauftakt aus Protest auf den Boden. © dpa

Kann man jemanden verteidigen, der seine eigenen Kinder aus dem Fenster wirft? Ja, kann man, ist die Antwort des Anwalts. Aber, fragt nun ein Fernsehreporter, warum tut einer so was? Ja, sagt der Anwalt, „das fragen sich natürlich alle“.

Eine Schöffin ist nicht erschienen, deshalb verzögert sich der Beginn des Prozesses gegen den 35 Jahre alten Angeklagten aus Amouda, Syrien. Um das Warten für die Fotografen und Kameraleute abzukürzen, die an diesem Dienstag so zahlreich ins Landgericht Bonn gepilgert sind, wird der Mann schon einmal kurz hereingeführt. Er trägt Handschellen. Damit man sein Gesicht nicht sehen kann, hat er sich sein blaues T-Shirt über den Kopf gezogen, sein Oberkörper ist dadurch nackt. Im nächsten Moment kniet er sich vor den Fotografen und Kameraleuten hin. Gefesselt und entblößt kauert er auf dem Boden. Die Fotografen machen ihre Bilder.

Der Angeklagte ist ein Kriegsflüchtling. Sein Bruder und sein Vater wurden in Syrien erschossen, er selbst erlitt mehrere Schussverletzungen. „Das ist auch nicht nur vorgeschoben, es sind Narben zu sehen“, sagt sein Anwalt Martin Kretschmer. 2014 floh der Angeklagte über die Türkei und Bulgarien nach Frankreich, 2015 erreichte er Deutschland. Die Familie holte er später nach.

Eine gute Stunde später betritt der Angeklagte erneut den Gerichtssaal. Die Fotografen sind jetzt nicht mehr da. „Haben Sie sich beruhigt?“, fragt der Vorsitzende Richter Volker Kunkel. „Können wir Ihnen die Handfesseln abnehmen?“ Mithilfe eines Dolmetschers signalisiert er seine Zustimmung. „Wenn irgendwas passiert, sind die sofort wieder dran“, ermahnt ihn der Richter. Der Mann bricht in Tränen aus. „Können Sie den Richter fragen, ob ich später reden darf?“, will er wissen. Ja, natürlich dürfe er das, antwortet Kunkel. Verteidiger Kretschmer hat vor Prozessbeginn beteuert, dass der Mann die Tat zutiefst bereut.

Staatsanwalt Florian Geßler verliest die Anklage. Dem Mann wird versuchter Mord an seinen drei Kindern zur Last gelegt. Das Drama ereignete sich am 1. Februar in einer Flüchtlingsunterkunft in Lohmar. Als Erstes soll der Mann demnach seinen fünf Jahre alten Sohn gepackt und ihn aus dem Badezimmerfenster im ersten Stock geworfen haben. Der Junge kam auf dem Steinboden vor dem Haus auf – die Folge waren mehrere Knochenbrüche. Seine erst ein Jahr alte Schwester hatte Glück: Sie fiel auf ihren Bruder und kam deshalb mit Prellungen davon. Die ältere Tochter, sieben Jahre alt, saß gerade am Küchentisch, als der Vater auf sie losging. Sie erlitt durch den Sturz aus dem Küchenfenster lebensgefährliche Hirnblutungen. Mit der Tat wollte der Angeklagte laut Staatsanwalt seine Frau bestrafen. Sie habe sich ihm in Deutschland nicht mehr völlig unterordnen wollen. Im Streit hatte er ihr demnach im Januar bereits einen Kochtopf ins Gesicht geschlagen.

Nun soll eigentlich der Angeklagte etwas sagen. Das wolle er auch, bekundet sein Anwalt, „aber nicht heute“. Damit ist die erste Verhandlung beendet.

Die Kinder haben sich mittlerweile einigermaßen von dem Sturz erholt. „Körperlich zumindest“, schränkt Gerichtssprecher Thomas Stollenwerk ein. Seelisch gelte das gewiss nicht. (dpa)

