Der Ursprung des Eishockeyspiels und die Anfänge in Weißwasser 57 Jahre nach dem ersten Spiel in Kanada kam der schnelle Sport auf glattem Grund auch in die Glasmacherstadt.

„Die Jungs von der Osramstraße“ wurden sie genannt, da sie wohl alle hinter den Glaswerken in Nähe des Braunsteiches wohnten. Ab 1929 spielten sie Eishockey, in Knickerbockern mit geschnitzten Stöcken, wenigstens hatten alle Schlittschuhe, gute Laune, und die Teiche froren noch zu? © Sammlung Hirche

Weißwasser. Das Schlittschuhlaufen auf zugefrorenen Eisflächen wird seit Urzeiten betrieben. Artefakte unterschiedlichster Herkunft, welche das belegen, sind Hunderte, wenn nicht Tausende Jahre alt. Das Eishockeyspiel kanadischer Prägung entstand allerdings erst in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts aus einer Kombination von früheren Ballspielen der Ureinwohner Nordamerikas mit Spielen der Kolonialherren. Das erste bekannt gewordene Eishockeyspiel wurde am 3. März 1875 im nordamerikanischen Montreal, also auf kanadischem Boden ausgetragen. Quellen berichten von fünfhundert Zuschauern. Eine Dekade später startete der erste Ligabetrieb, ebenfalls in Kanada.

Am 4. Februar 1897 fand das erste in Deutschland publik gewordene Spiel auf dem Berliner Halensee im Stadtteil Charlottenburg statt. Runde dreißig Jahre später schwappte die Begeisterung bis nach Weißwasser über. Auf dem Braunsteich, einer anderen Legende zufolge künstlich angelegt, um die Eisenhütte in Keula mit Wasser zu versorgen, fanden sich junge Leute ein, welche im Winter mit behelfsmäßigen Schlägern auf einfachen Schlittschuhen Bällen oder sogar Steinen hinterherjagten.

Auslöser für die Gründung eines professionelleren Teams soll ein Kinobesuch ebendieser jungen Leute gewesen sein. Hier sahen sie, wie der Berliner Schlittschuhclub mit dem Starspieler Gustav Jaenicke zum wiederholten Male die Meisterschaft einfuhr. Schwer beeindruckt gründeten die Jungs am 15. Dezember 1932 im Keglerheim den Verein Eissport Weißwasser, erster Vorsitzender wurde Martin Schulz. Einer der Gründungsväter war übrigens ein gewisser Siegfried Rohrbach, dessen Enkelsohn nach erfolgreicher Karriere als Spieler und Trainer heute der Geschäftsführer der Lausitzer Füchse ist.

1936 wurden die Sportfreunde vom damaligen Turn- und Sportverein Weißwasser aufgenommen und nannten sich fortan TSV Weißwasser. Kurz darauf errangen die Sportler um Trainer Günter Lehnigk bereits den ersten überregionalen Titel eines Schlesischen Meisters. Spielstätte blieb nach wie vor der Braunsteich am Rande der Stadt. Jetzt traf Weißwasser auch das erste Mal auf den Berliner Schlittschuhclub, dessen auf Zelluloid gebannter Erfolg maßgeblich zum Erfolg des Eishockeys in Weißwasser beigetragen hatte. Das Spiel gegen die Hauptstädter ging (noch) verloren.

Mit Fortschreiten des II. Weltkrieges wurde der reguläre Spielbetrieb eingestellt. Der Krieg brachte für den Eishockeysport in Weißwasser eine bittere Zäsur mit sich, neun (!) Sportfreunde des TSV, darunter Gründervater Martin Schulz verloren ihr Leben. Das Ende für den Eissport war damit freilich nicht eingeläutet. Bereits im ersten Winter nach dem Krieg ging es weiter. Spielstätte wurde der Braunsteich und Trainer Günter Lehnigk.

