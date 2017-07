Aus dem Gerichtssaal Der Unschuldige Ein Autofahrer fährt eine Fußgängerin an, die bei Grün über die Straße geht. Dennoch will er nicht schuld sein.

Alles grün: Sowohl Fußgänger als auch Autofahrer haben am Hahnemannsplatz gleichzeitig Grün. Doch Autofahrer müssen warten. Der Angeklagte machte das nicht, fährt eine junge Frau an. Und will trotzdem keine Schuld haben. © Claudia Hübschmann

Es ist schon dunkel an jenem dritten Januartag vorigen Jahres, einem Sonntag, als eine 27-jährige Meißnerin mit ihrem Freund nach Hause will. An der Poststraße überquert sie die Straße, die Fußgängerampel zeigt Grün. Doch plötzlich wird sie von einem Mazda angefahren, landet auf der Motorhaube, wird auf die Straße geschleudert. Die junge Frau zieht sich eine Knieprellung und Quetschungen zu, wird ins Krankenhaus eingeliefert, ist einige Tage krankgeschrieben. Auch Hose, Schuhe, Tasche sind hinüber durch den Unfall. Einschließlich Krankentransport, Medikamenten, Verdienstausfall entsteht ein Schaden von mehr als 1 000 Euro. Als die Polizei eintrifft, stellt sie fest, dass das Auto des Unfallfahrers nicht haftpflichtversichert ist. Auch der Termin für die Hauptuntersuchung ist überschritten.

Wegen fahrlässiger Körperverletzung und Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz erhält der 57-jährige Meißner einen Strafbefehl. Er soll 500 Euro zahlen, eine vergleichsweise geringe Strafe. Doch er weigert sich zu zahlen, fühlt sich unschuldig, legt Einspruch gegen den Strafbefehl ein. Nun wird wegen dieser Sache doch noch verhandelt.

Dass er keine Haftpflichtversicherung für das Auto hatte, gibt er zu, das ist ja auch nicht zu leugnen. Die Versicherung hatte ihm den Vertrag gekündigt, weil er die Prämie nicht bezahlt hatte. Doch an dem Unfall will er nicht schuld sein. Er kam vom Hahnemannsplatz, wollte nach links in die Poststraße einbiegen. Sowohl er als auch die Fußgänger hatten Grün. „Ich habe aufgepasst, hatte an der Fußgängerampel gehalten“, sagt er. Als die Fußgänger über der Straße waren, sei plötzlich die Frau neben der Ampel schräg über die Straße gelaufen, behauptet er trotzig. Nicht nur die Geschädigte, sondern auch andere Zeugen hatten schon im Ermittlungsverfahren aber etwas anderes behauptet. „Die Frau ging ordnungsgemäß bei Grün über die Straße, als sie von ihm angefahren wurden“, sagt ein Zeuge zur SZ. Er ist ein Verwandter des Angeklagten, hat den Unfall vom Balkon aus beobachtet und ist auf seinen Verwandten auch sonst nicht gut zu sprechen.

Richterin und Staatsanwältin legen dem Mann nahe, den Einspruch gegen den Strafbefehl zurückzunehmen. Denn besser wird es nicht, so die Staatsanwältin. Auch die Verfahrenskosten und die Urteilsgebühr müsste er dann zahlen. Nachdem der Mann sich kurz mit einer seiner Töchter berät, stimmt er zähneknirschend zu. So bleibt es bei den 500 Euro.

Der hat auch Glück, dass die junge Frau nicht auch noch zivilrechtlich vorgeht. Sie könnte Schadensersatz und Schmerzensgeld fordert. „Bei dem ist doch nichts zu holen“, sagt sie und ihr Freund fügt hinzu: „So einem müsste normalerweise die Fahrerlaubnis weggenommen werden.“

