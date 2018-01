Der ungewollte Diebstahl Verschenkekisten und Tauschschränke sind umstritten. An zwei Stellen wurden sie nun beseitigt. Ein aktueller Vorfall gibt den Gegnern recht.

Lange mussten die Neustädter nicht auf den Tauschschrank an der Kamenzer Straße verzichten. Nachdem das Ordnungsamt diesen entfernt hatte, stehen nun gleich drei Exemplare hier. © Rene Meinig

Für die einen ist es nachhaltig und sozial, andere sprechen schlicht von Vermüllung. In jedem Fall gehören die sogenannten Verschenkekisten und Tauschschränke, in welchen ungewollte Gegenstände zum Mitnehmen abgelegt werden können, mittlerweile zum Stadtbild. Bekanntestes Beispiel ist wohl das Möbelstück „El Tauscho“ auf der Schönbrunnstraße. Diese Omnipräsenz führte jüngst allerdings zu einem ungewollten Diebstahl.

Beim Umzug der Neustädterin Patricia Becker wurde ein Karton scheinbar mit einer der besagten Selbstbedienungskisten verwechselt. Als die junge Frau auspackt, fehlen wichtige Dinge – darunter auch ein Foto ihrer Oma. Ein Beitrag bei Facebook, der fast 150-mal geteilt wurde, sorgt letztlich dafür, dass das Gros der Gegenstände wieder zurückgebracht wird. Doch die Debatte um Verschenkekisten und Tauschschränke wird durch den Fall beheizt.

Die Beschwerden diesbezüglich würden zunehmen, bestätigen der Neustädter Ortsamtsleiter André Barth und Jutta Gerschner, Abteilungsleiterin im Ordnungsamt. Erst vor Kurzem wurden daher zwei Schränke auf der Schönbrunn- und der Kamenzer Straße beseitigt. Sie wurden ohne Sondernutzungsgenehmigung aufgestellt, die beim Straßenbauamt beantragt werden muss und mit Kosten verbunden ist.

Doch die Beseitigung kann nicht jeder gutheißen. „Das Entfernen der selbst organisierten sozialen Tauschschränke in der Neustadt – ohne Alternativen anzubieten – zeigt mal wieder, dass die Verwaltung das Viertel einfach nicht versteht“, sagt Ortsbeirat Holger Knaak (Linke). „Es ist Aufgabe der Verwaltung, zusammen mit den Betreibern solcher Tauschschränke zu prüfen, unter welchen Auflagen solch ein sinnvolles bürgerschaftliches Projekt zukünftig umgesetzt werden und Missbrauch als Ablagefläche für Möbel, Großgeräte und andere Dinge, die in die Entsorgung gehören, verhindert werden kann.“ In anderen Städten gebe es solche Angebote zuhauf.

Am Dienstag wurden auf der Kamenzer Straße drei neue Schränke abgestellt. Wie lange diese bleiben, ist noch unklar. Ortsamtsleiter André Barth verweist indes darauf, dass es auch in Dresden legitime Möglichkeiten zum Tausch von Gegenständen gibt. Auch die Stadtverwaltung betreibt online eine Verschenke- und Tauschbörse.

