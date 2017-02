Der Unbequeme Der Görlitzer Pathologe Peter Stosiek meldet sich regelmäßig zu Wort. Am Montag feiert er seinen 80. Geburtstag. Alles Gute.

Peter Stosiek macht die Gartenarbeit auch mal mit Hemd und Krawatte. © nikolaischmidt.de

Peter Stosiek ist ein lebhafter Zeitzeuge unserer Tage. Wann immer den pensionierten Medizinprofessor etwas stört oder er glaubt, aus eigenem Erleben, eine besondere Sicht in die öffentliche Debatte einbringen zu können, schickt er eine Mail an die Redaktion. Dann kann er einen Runden Tisch für den Berzdorfer See einfordern. Und das Wort hat besonderes Gewicht, schließlich kann Stosiek auf seine eigenen Erfahrungen am Runden Tisch in Görlitz Anfang 1990 beim Übergang vom Staatssozialismus der DDR zu einer freien Gesellschaft verweisen. Oder er berichtet, wie Armenien an den Völkermord durch die Osmanen während des Ersten Weltkrieges gedenkt. Und er kann das lebhaft schildern, weil er selbst ein paar Jahre in Armenien Entwicklungshilfe leistete. Auch deswegen setzte er sich auf dem Höhepunkt der Flüchtlingswelle für eine verstärkte Hilfe vor Ort, in den Ländern der Dritten Welt ein. Das Prinzip Verantwortung buchstabiert Stosiek dabei getreu seinen Überzeugungen. Dabei ist es ihm ziemlich egal, ob sie gerade hoch im Trend stehen. So relativierte er Heldenverehrung zum 17. Juni 1953 genauso wie Mediziner als Halbgötter in Weiß. Dazu trug er auch als langjähriger Ombudsmann der Kreisärztekammer bei.

Auch schon zu DDR-Zeiten rieb der Pathologe sich am real existierenden Sozialismus, der ihn von der Hochschule warf, dem er den Wehrdienst verweigerte und der ihn in Untersuchungshaft steckte. Doch Stosiek nahm immer wieder „die Genossen beim Wort“, schrieb jahrelang Briefe an die SED- und FDJ-Oberen und veröffentlichte sie als Buch – nach dem politischen Umbruch. Mit ihm verknüpfte er als Mitglied des Neuen Forums große Hoffnungen. Jahre später aber gestand er in der SZ ein: „Wir waren heillos überfordert und haben letztlich nicht viel ausgerichtet.“ Der dritte Weg, ein erneuerter Sozialismus, der Stosiek vorschwebte, blieb ein Traum. Am Montag denkt er vielleicht auch daran – wenn er seinen 80. Geburtstag feiert.

