Der unbekannte Weltmeister Oliver Hörauf aus dem kleinen Dörfchen Wetro gehört zur deutschen Auswahl in der paralympischen Sportart Goalball.

Seine ganze Medaillensammlung konnte Oliver Hörauf nicht mitbringen zum Wochenendbesuch im heimischen Wetro. Hier präsentiert er links die Auszeichnung als bester Torjäger bei der Premiere der European Para Youth Games 2017 in Genua/Italien. Dazu die Goldmedaille für den Sieg bei diesem U 21-Turnier und die Silbermedaille für den Vize-Europameistertitel bei den Herren in Finnland im September. Im Hintergrund an der Wand ein Actionfoto von Oliver aus Jugendzeiten im Jahr 2013. © Christian Kluge

Wetro. Manchmal schon überraschend, wie sportliche Informationen den SZ-Lokalsport erreichen. Und vor allem, was da so rüberkommt, diesmal über Facebook. So wie kürzlich: „Hallo, hier ist der Oliver Hörauf und ich bin in einer paralympischen Sportart namens Goalball erfolgreich. Wir haben bei der Europameisterschaft in Finnland Silber geholt. Und ich wollte mal fragen, ob es denn möglich wäre, einen Bericht anzufertigen, damit meine Heimatstadt Bautzen mal darüber Bescheid weiß.“

Oliver Hörauf? Goalball? Erfolge bei den Paralympics? Nie gehört bis letzten Monat. Und überhaupt nicht im Landkreis Bautzen. Ist aber auch kein Wunder. Der 21-Jährige aus Wetro ist stark sehbehindert. Zehn Prozent restliches Sehvermögen ist ihm aufgrund mehrerer Augenkrankheiten nur geblieben. Seit der vierten Klasse ist er in Chemnitz zu einer Spezialschule gegangen. Hat dort im Internat gewohnt, seinen Realschulabschluss und anschließend in diesem Jahr sein Fachabitur mit Schwerpunkt Sozialwesen gemacht.

Ausbildung und Nationalteam

„Ich warte ab, was mir die Praktika so aufzeigen. Da gibt es viele Möglichkeiten. Eventuell die Geriatrie oder auch die Arbeit als Feelgood-Manager.“ Also die Altersheilkunde oder der fürs Wohlergehen der Mitarbeiter verantwortliche Mensch in einer Firma. Wieder was Neues gelernt. Vor ein paar Jahrzehnten war der Feelgood-Manager eigentlich derjenige, der die Umschläge mit dem Bargeld für den Wochen- oder Monatslohn überreicht hat. Aber das ist ziemlich lange her. Und lange vor der Zeit von Oliver Hörauf. Der konzentriert sich neben seiner schulischen Ausbildung zum Ergotherapeuten auch sehr intensiv auf seinen Lieblingssport: Goalball. Womit wir beim Eingangsthema wären. Denn was ist das eigentlich?

Goalball seit 1976 bei Paralympics

Oliver Hörauf ist auf diesem Gebiet Spezialist. Bei der Premiere der European Para Youth Games 2017 im italienischen Genua holte er nicht nur die Trophäe für den besten Torjäger, sondern auch noch die Goldmedaille mit dem deutschen U 21-Team. „Am liebsten spiele ich auf der rechten Seite. Das ist meine Wohlfühlzone“, erzählt der junge Mann, dessen Angriffe gefürchtet sind. Denn natürlich steht auch Krafttraining auf dem Programm beim BFV Ascota Chemnitz, der 2016 und 2017 mit Oliver Hörauf die Bundesliga gewann.

„Die Bälle können schon bis zu 80 Stundenkilometer erreichen“, lächelt Hörauf verschmitzt. Da bleibt den Gegnern auf dem nur 18 Meter langen Feld und den immerhin neun Meter breiten Toren nicht viel Zeit, um das Spielobjekt zu entschärfen. „Weniger als eine Sekunde“, schätzt der Torjäger, der auch in Marburg mit der Nationalmannschaft bei Bundestrainer Johannes Günther trainiert. Der erklärt weitere Feinheiten von Goalball: „Ziel ist es, den Ball nicht ins Tor zu lassen und innerhalb von zehn Sekunden einen eigenen Angriff aufzubauen. Dadurch ist Goalball eine sehr dynamische Sportart.“

Spieldauer ist übrigens zweimal zwölf Minuten. Aber bei zehn Toren Vorsprung für ein Team ist vorzeitig Feierabend. Dann gilt die „Mercy-Regel“ – also die Gnade für die klar unterlegene Mannschaft. Übrigens haben es die erfolgreichen Goalballer vom BFV Ascota Chemnitz sogar bis auf die Vorschlagsliste zur besten sächsischen Mannschaft des Jahres 2017 geschafft. Hier steht das Wahlergebnis allerdings noch aus. Auf der heimischen Ascota-Homepage wird inzwischen bereits fleißig für die Stimmabgabe geworben.

Doch zurück zu Nationalspieler Oliver Hörauf, der schon mit neun Jahren seine Heimat in Wetro verlassen musste, weil er einfach an einer Spezialschule für Sehbehinderte besser zurechtkam mit dem Lehrplan. Seine Mutter Manina denkt nicht übermäßig gern an diese Zeit vor über zehn Jahren. „Es war für uns total gruselig, als er nach Chemnitz ging“, erinnert sich die 47-Jährige, die sich mit ihrem gleichaltrigen Ehemann Karl-Heinz im heimischen Wetro total wohlfühlt.

Immerhin ist ihr älterer Sohn Manuel in der Region geblieben. Der 27-Jährige ist gesund, hat keine Probleme mit den Augen und ist als Berufskraftfahrer viel in ganz Deutschland unterwegs. „Immer, wenn er mal ein bisschen Freizeit hat, fährt Oliver mit seinem Bruder mit“, sagt Mutter Manina. „Sowas hätte er bestimmt auch gerne beruflich gemacht, wenn die Augenprobleme nicht wären.“

Vom Schwimmen zum Goalball

„Zum Schwimmen hatte ich einfach keine Lust mehr“, meint Oliver Hörauf trocken. „Auch wenn da ein paar Erfolge da waren.“ Die sportliche Wende kam, als Goalball-Bundestrainer Johannes Günther neue Nachwuchsspieler für die „World Youth Games“ suchte und sich auch an die Heimtrainer der Sehbehinderten-Schulen in Deutschland wandte. So auch an den Chemnitzer Jürgen Müller.

„Der kam auf mich zu und ich bin regelmäßig zum Training gegangen“, erinnert sich Oliver. „Dann gab es ein Sichtungstraining und 2013 kam die Einladung zu einem Jugend-Trainingslager mit dem Bundestrainer in Marburg.“ So begann auch seine Laufbahn beim BFV Ascota Chemnitz. Ebenfalls 2013 schaffte Hörauf den Sprung in die Jugend-Nationalmannschaft – und er wurde Bundesliga-Spieler bei seinem Chemnitzer Heimverein.

Doch auch international war der gebürtige Bautzener erfolgreich. 2015 wurde er mit dem deutschen Team Jugend-Weltmeister. Bei den Paralympics 2016 erreichte die sehr junge deutsche Mannschaft Platz sechs. „Da waren wir noch ein bisschen unerfahren“, sagt Hörauf, der dann ein Jahr später mit dem deutschen Männerteam als EM-Zweiter richtig zuschlug. Und darauf ist Oliver Hörauf besonders stolz: „Das war die erste Medaille im Goalball für die deutschen Männer seit zehn Jahren.“

Und was meint seine Mutter Manina zu der ganzen Entwicklung ihres Sohnes in den letzten Jahren? „Fakt ist, dass Goalball im Ausland mehr angesehen ist als hier in Deutschland“, sagt die 47-Jährige. „Wir kannten diese Sportart früher auch nicht. Aber inzwischen sind wir oft zu Spielen nach Chemnitz gefahren. Die Stimmung ist toll und es ist auch sehr spannend.“ Bleibt noch ein Blick auf die Ziele von Oliver Hörauf im kommenden Jahr. Er hat sich mit der deutschen Männermannschaft durch die Top-Resultate 2017 bereits für die Höhepunkte 2018 qualifiziert.

„Und für die World Games 2019 auch schon“, strahlt der junge Mann, der die Konkurrenz nächstes Jahr am liebsten schwer überraschen würde. „Da haben wir starke Gegner wie Litauen, Brasilien oder China. Es gibt viele Nationen, in denen Goalball intensiv betrieben wird. Aber wir werden gegenhalten.“ Dafür trainiert der junge Sportler mehrmals die Woche. Nicht nur zu den festen Terminen, sondern auch, wenn die Halle einfach mal frei ist.

Da heißt es also abzuwarten, was der Wetrower und sein Team im nächsten Jahr auf die Reihe bekommen. Aber eins steht fest: Goalball ist eine sehr anspruchsvolle Sportart – und es steht jedem normal Sehenden frei, sich da mal zu versuchen. Denn schließlich werden die Augen komplett mit einer schwarzen Brille zugeklebt. Gleichberechtigung mit Sehbehinderten oder Blinden ist also gegeben.

www.bfv-ascota.de www.goalball.de www.sport-fuer-sachsen.de

