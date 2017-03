Der Umzug hat begonnen Über den Behördenumbau muss der Kreistag erst noch beschließen. Dennoch packen die Ersten schon ihre Kisten.

Der Charme der 90er: So zeigt sich die Landratsamts-Außenstelle an der Heinrich-Heine-Straße von der Rückseite aus. Die nächste Sanierung ist geplant. © Sebastian Schultz

Wer sich der Landratsamts-Außenstelle an der Heinrich-Heine-Straße vom Parkplatz aus nähert, mag kaum glauben, dass die einstige Kaserne denkmalgeschützt ist. Ein wuchtiger Anbau aus Stahl und Glas und eine vergitterte Wendeltreppe prägen die Fassade auf der Rückseite des Viergeschossers. 1995 war das Haus zu einem Verwaltungsgebäude umgebaut worden. Nun steht ihm die nächste Sanierung bevor. Das lässt sich einer Vorlage für die Kreistagssitzung am Donnerstag entnehmen, bei der die Kreisräte über ein insgesamt 25 Millionen Euro teures Projekt abstimmen sollen (SZ berichtete).

Kernstück des Vorhabens ist ein Neubau für die Kreisverwaltung in Meißen, in dem 270 Arbeitsplätze entstehen sollen. Damit will das Landratsamt Ämter zentralisieren. Die Folge sind auch Umzüge in Großenhain und Riesa. So soll sich die Zahl der an der Riesaer Heinestraße untergebrachten Kreis-Mitarbeiter fast vervierfachen. Laut Vorlage für die Kreisräte arbeiten dort aktuell 45 Menschen für die Kreisverwaltung. Nach der Sanierung sollen es 154 sein. Das Landratsamt hatte vergangene Woche eine SZ-Anfrage mit abweichenden Zahlen beantwortet – demnach bestehen an der Heinestraße aktuell 50 Arbeitsplätze, später sollen es 181 sein. Eine Nachfrage der SZ am Dienstag blieb mit Verweis auf die bislang nichtöffentlichen Beratungen zu dem Thema unbeantwortet.

So oder so würde das erst einmal leere Büros in der Arbeitsagentur an der Riesaer Breitscheidstraße bedeuten: Denn von dort sollen 124 Mitarbeiter des Jobcenters in die Heinrich-Heine-Straße ziehen. Die hat der Landkreis bis Ende 2018 noch bei der Bundesagentur für Arbeit eingemietet – zu einem Preis von gut 14 000 Euro pro Monat. Bei der Arbeitsagentur weiß man bislang noch nicht, wer der Nachnutzer des Jobcenters sein könnte, das derzeit mehrere Etagen des linken Seitenflügels belegt.

Gleichzeitig wird aber auf der Heinrich-Heine-Straße schon Platz für die neuen Büros geschafft – auch wenn der Kreistag noch gar nicht über das Gesamtprojekt abgestimmt hat. So hat die Musikschule bereits mit ihrem Umzug begonnen, sagt Mitarbeiterin Claudia Dinglinger. Die Einrichtung zieht dann in den Sommerferien komplett von der Heinestraße in die Lange Straße 51 um, in die zweite Etage über das Rudolf-Stempel-Gymnasium. „Die Räume dort sind schon für uns umgebaut worden und gut geeignet“, sagt Claudia Dinglinger.

Ebenfalls ausziehen aus der Heinrich-Heine-Straße soll das Kreisarchiv, das laut der aktuellen Vorlage am Standort Meißen zentralisiert werden soll. Weil auch der ehemalige Küchenbereich in der früheren Kaserne zu Büros umgebaut werden soll, dürfte der Platz für die geplanten mehr als 150 Mitarbeiter am Standort reichen.

Zuvor soll das Riesaer Baudenkmal aber noch einmal saniert werden – zu tun gibt es etwas an den Medien sowie beim Brandschutz, wo noch ein zweiter Fluchtweg nötig ist. Laut Plan werden an der Heinestraße künftig 124 Mitarbeiter des Jobcenters ihren Sitz haben, sechs vom Kreisverkehrsamt und elf vom Ausländeramt. Außerdem sollen dort temporär 13 Mitarbeiter von Gesundheits-, Sozial- und Jugendamt Büros beziehen.

