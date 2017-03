Der umstrittene Abriss naht An der Bebelstraße laufen die Vorarbeiten. Und bei der Finanzierung spielt auch der Badparkplatz eine wichtige Rolle.

Mit einer Sondergenehmigung werden derzeit die wild wuchernden Büsche und Bäume auf dem Areal der morschen Gebäude gefällt. Freitag soll das erledigt sein. Demnächst rollen dann die Bagger an und reißen die Gebäude Bebelstraße 3 und 5 ab. © Thorsten Eckert Mit einer Sondergenehmigung werden derzeit die wild wuchernden Büsche und Bäume auf dem Areal der morschen Gebäude gefällt. Freitag soll das erledigt sein. Demnächst rollen dann die Bagger an und reißen die Gebäude Bebelstraße 3 und 5 ab.

Jede Menge Unrat hat sich mit den Jahren in den ungenutzten Nebengebäuden angesammelt. Hier gibt’s demnächst noch einiges zu tun.

Die Abrissbagger lassen quasi schon mal die Motoren warmlaufen. Die beiden morschen Gebäude August-Bebel-Straße 3 und 5 gegenüber dem Biertheater sollen demnächst abgerissen werden, um hier Platz für das Projekt des erlebbaren Röder-Ufers in Radeberg zu schaffen. Dafür wurde nicht nur extra eine Sondergenehmigung zum Fällen der Bäume auf dem Areal eingeholt, sondern dafür wird die Stadt auch beim Thema Finanzen einige Verschiebungen im Haushaltsplan vornehmen.

Bis zum 800. Stadtjubiläum 2019 sollen ja bekanntlich Wege, Grünanlagen, Spielplätze und Strandflächen entlang der Röder eingerichtet werden. Bisher sind große Teile des Ufers sozusagen „versteckt“ und nicht nutzbar. Aber Radeberg soll grüner werden, und damit noch attraktiver, so die Idee. Und da die beiden Häuser – so sagen die Fachleute – kaum noch zu retten sind, zumindest nicht wirklich wirtschaftlich sinnvoll und technisch wohl auch kaum machbar –, sollen sie nun weichen. Das erklärte jedenfalls Radebergs OB Gerhard Lemm (SPD) jüngst im Stadtrat. Wobei es durchaus auch einige Radeberger gibt, die das Thema Abriss anders sehen. „Aber wir haben alle Seiten abgewogen und uns letztlich so entschieden“, machte der OB klar.

Die Sache dreht sich im Kreis

Rund 118 000 Euro wird der Abriss kosten. Das Geld sollte ursprünglich aus den Ausgleichsbeiträgen fließen, die Grundstücksbesitzer für die Wertsteigerung ihrer Flächen im Innenstadt-Sanierungsgebiet zahlen müssen. Aber bevor dieses Geld für den Abriss genutzt werden kann, müssen die beiden Gebäude zunächst von der Denkmalliste gestrichen werden, auf der sie noch stehen. Die Denkmalbehörde aber habe signalisiert, das gehe erst, wenn die Häuser nicht mehr stehen, heißt es in der Beschlussvorlage für den Technischen Ausschuss. Die Sache dreht sich also im Kreis.

So wird die Stadt nun das Geld sozusagen aus der eigenen Tasche nehmen. Abgerissen werden soll nun unter anderem mit den eigentlich für die Sanierung des Bad-Parkplatzes vorgesehenen Mitteln. Diese ab Herbst geplante Maßnahme soll stattdessen mit Hilfe der Ausgleichsbeiträge aus dem Sanierungsgebiet bestritten werden.

