Sportlerwahl Der überraschte Kandidat Marcus Rost betreut die jüngsten Leisniger Handballer. Seine Nominierung bei der Sportlerwahl hätte er nicht erwartet.

Der Handball verschwindet fast in der Hand von Trainer Marcus Rost, hat aber für die Kinder, die er trainiert, die richtige Größe. Dem Leisniger macht die Arbeit mit den sechs- und siebenjährigen Steppkes viel Spaß. © Dietmar Thomas

Leisnig. Kinderlachen erklingt in der Leisniger Karl-Zimmermann-Sporthalle. 15 Mädchen und Jungen sind beim Handballtraining mit Spaß und Eifer dabei. Trainer Marcus Rost gibt die nächste Übung vor, lässt danach eine Trinkpause machen. Dass er beim Handball-Spezial der 20. Sportlerwahl des Döbelner Anzeigers in der Kategorie „Ehrenamt – Ohne die es nicht geht!“ nominiert ist, überrascht ihn ein wenig. „Ich freue mich über die Wertschätzung, auch wenn ich vielleicht etwas zeitig auf die Kandidatenliste gesetzt worden bin“, sagt der 32-Jährige.

Marcus Rost ist „erst“ seit zweieinhalb Jahren Trainer der jüngsten Handballer des SV Leisnig 90. Seine Tochter Emma hatte damals mit Handballspielen angefangen. „Der Verein suchte nach Trainern, deshalb habe ich mich bereiterklärt“, so der Leisniger. Die meisten der Kinder seien damals vier Jahre alt gewesen. „Manchmal hat mir schon der Kopf gebrummt, weil es nicht einfach ist, auf 15 bis 20 Kinder gleichzeitig zu achten“, so Rost. Deshalb ist er auch froh, dass er beim Training nicht allein ist. Ute Lehmann, Leonie Micklich und Karin Fritsche geben Unterstützung. Ging es anfangs noch etwas durcheinander, habe sich jetzt alles bestens eingespielt. „Die Kinder kommen gern zum Training, das bestätigen die Eltern immer wieder. Wir sind ein gutes Stück vorangekommen“, so Marcus Rost. Derzeit trainiert er einmal in der Woche mit den Kindern. „Wenn wir später einmal in den Punktspielbetrieb einsteigen, werden wohl zwei Einheiten pro Woche erforderlich sein.“

Der Leisniger hat früher selbst in Leisnig Handball gespielt, als Jugendlicher und auch bei den Männern. Doch seine eigenen Erfahrungen als Spieler reichen ihm nicht für die Arbeit als Trainer. Deshalb hat Marcus Rost gemeinsam mit anderen Nachwuchstrainern aus dem Verein den Grundbaustein für die Trainer-C-Lizenz absolviert. Auch die Lizenz will er erwerben, doch dazu fehlte bisher die Zeit. Neben seinem Beruf als Monteur in einer Leisniger Firma und dem Sport fordert die Familie ihr Recht. Zu der gehören Partnerin Antje, Tochter Emma (6) und Söhnchen Paul (1). Derzeit ist Marcus Rost auch oft auf der eigenen Baustelle. Das Haus der Familie war im September 2015 abgebrannt und wird wieder aufgebaut. Die Zeit für das Handballtraining jeden Montag nimmt sich Marcus Rost aber. „Das hat sich alles gut eingespielt und ich will das Training mit den Kindern auch nicht mehr missen“, so Rost.

