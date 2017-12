Der Überflieger Lufthansa-Chef Carsten Spohr heimst Auszeichnungen ein. Die Börse dankt ihm sein Geschick nach der Air-Berlin-Pleite.

Der Manager Carsten Spohr hat seine Zeit als Lufthansa-Chef erfolgreich gestaltet. Der Tarifstreit ist beigelegt. Das Unternehmen hat einen Preis erhalten. © dpa/Daniel Bockwoldt

Jetzt auch noch „Stratege des Jahres“ im „Handelsblatt“ – Lufthansa-Chef Carsten Spohr kann sich in diesen Tagen über fehlende Glückwünsche nicht beschweren. Am vorvergangenen Samstag ist der „Manager des Jahres“ – so der Ehrentitel des Manager-Magazins – 51 Jahre alt geworden und befindet sich auf dem Höhepunkt seiner Karriere. Der von ihm gelenkte Dax-Konzern ist die mit Abstand umsatzstärkste Fluggesellschaft in Europa und fliegt Rekordgewinne am laufenden Band ein.

Beim laufenden Konzentrationsprozess der Branche rund um die Pleiten der Air Berlin und Alitalia ist Spohr der Jäger lukrativer Firmenteile – nicht der Gejagte. Vom Kollaps der Air Berlin profitiert die Lufthansa, denn weniger Flugzeuge auf dem Markt bedeuten erst einmal steigende Preise in den besser gebuchten eigenen Maschinen. Früher als andere hat Spohr die offenkundigen Probleme der Air Berlin als Chance erkannt und strikt auf eine möglichst große Teilübernahme hingearbeitet, die nun wohl etwas kleiner ausfällt. Die Bundesregierung allerdings könnte nun auf einem Großteil ihres Air-Berlin-Überbrückungskredits sitzen bleiben. Die Börse dankt es dem Wirtschaftsingenieur und Piloten Spohr, der nebenbei seinen Vorstand kräftig umgebaut hat, mit Höchstkursen.

Dabei hatte es zu Spohrs Amtsantritt im Mai 2014 wenige Anzeichen für eine Erfolgsgeschichte gegeben.

Dreieinhalb Jahre später ist der Tarifstreit nach 14 Streikrunden langfristig beigelegt und Eurowings eine bereits von Konkurrenten nachgeahmte Erfolgsgeschichte. „Wenn wir nicht unsere zweite Marke Eurowings gegründet hätten, wären wir nicht in der Lage gewesen, uns so um unsere Premiummarke zu kümmern, wie wir es in den vergangenen Jahren getan haben“, sagt Spohr an einem Dezembermorgen in Frankfurt, an dem er die Auszeichnung der Beratungsgesellschaft Skytrax für Lufthansa entgegennimmt.

Der offene und joviale Spohr gibt das Skytrax-Siegel an Flugbegleiterinnen weiter: „Das ist Ihr Erfolg. Sie sind einzigartig in der Airline-Industrie.“ Er macht klar, dass Lufthansa den Premium-Glanz benötige, um höhere Preise am Markt durchzusetzen. Spohr ist auch ein hart rechnender Manager mit Detailwissen. (dpa)

