Der TSV Ohorn ist Gastgeber der Süddeutschen Meisterschaften Am Sonnabend, dem 3. März, steigen in der Großröhrsdorfer Sporthalle die 40. Titelkämpfe in zwei Jugend-Altersklassen.

Ein Prellball © PR

Prellball. Die Ohorner Prellballer sind derzeit voll mit der Organisation ihres Saisonhöhepunktes 2018 beschäftigt. Denn in nicht einmal zwei Wochen ist der TSV 1865 Gastgeber für die 40. Süddeutschen Jugendmeisterschaften in der männlichen und weiblichen Altersklassen 11/14 und 15/18. Die werden am 3. März ab 10 Uhr in der Drei-Felder-Sporthalle in Großröhrsdorf ausgetragen. Cheforganisator ist der stellvertretende Ohorner Prellball-Abteilungsleiter Maik Hirschberg.

Die Titelkämpfe sind gleichzeitig die Qualifikation für die Deutschen Jugendmeisterschaften, die fünf Wochen danach in Berlin stattfinden. Hierfür hatte sich in der Vergangenheit auch schon der TSV-Nachwuchs qualifiziert. An den Süddeutschen Titelkämpfen nehmen die Erst- und Zweitplatzierten der Landesturnverbände Baden, Bayern, Pfalz, Saarland, Schwaben und Sachsen teil. Die drei besten Teams der vier Klassen qualifizieren sich dann für die DM in Berlin.

Da Prellball eine Sportart des Deutschen Turner-Bundes (DTB) ist, ist es eine schöne und jahrelange Tradition der Ohorner Sportler, am Internationalen Deutschen Turnfest teilzunehmen. Das findet alle vier Jahre statt. Im Juni 2017 war Berlin Gastgeber. Es war ein Fest der Superlative, denn rund 80 000 Sportler waren in Berlin unterwegs. Auch die Prellballer vom TSV 1865 Ohorn bewegten sich die ganze Woche durch die Stadt, deren Sportstätten, Messehallen und Museen.

Ein ganz besonderes Erlebnis für alle war die große Stadiongala mit allen Teilnehmern im Olympiastadion. Für das nächste Internationale Deutsche Turnfest 2021 in Leipzig ist die Teilnahme schon fest eingeplant. Derweil ist die Saison 2017/18 beim TSV 1865 Ohorn eine Zeit des Umbruches und der Neuorganisation. So haben sich nach fast 30 Jahren die Ü 70-Spielerinnen und Spieler aus dem aktiven Trainingsbetrieb zurückgezogen. Sie haben aber als Ehrenmitglieder weiterhin ihre Unterstützung zugesagt.

Ein neues Mädchenteam entsteht



Die Frauen- und Männermannschaften aus Ohorn möchten 2018 auch wieder erfolgreicher an Turnieren teilnehmen als es zuletzt der Fall war. Inzwischen spielt die erfolgreiche männliche Jugend des TSV in der Altersklasse 15 bis 18 Jahre. Das ist eine große Herausforderung. Weiterhin ist es gelungen, eine neue männliche Jugend in der Altersklasse von elf bis 14 Jahren aufzubauen. Außerdem ist erstmals eine weibliche Jugendmannschaft im Aufbau. Die Mädels haben in den letzten Monaten viel Ehrgeiz beim Training gezeigt. Aufgrund dieser Veränderungen in der Mannschaftzusammensetzung gibt es in diesem Jahr auch neue gestaffelte Trainingszeiten. (aks)

