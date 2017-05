Der tschechische Trump hat die besten Karten Aus der Regierungskrise in Prag könnte Vizepremier Andrej Babis als Sieger hervorgehen. Der Präsident muss sich entscheiden.

Andrej Babis. © dpa

Über Politiker spricht Andrej Babis nur verächtlich – obwohl er selbst einer ist. Sie hätten „nie etwas Anständiges gelernt und damit auch noch Karriere gemacht“. Babis arbeitete lieber und machte richtig Geld. Das US-Wirtschaftsmagazin Forbes schätzt sein Vermögen auf 2,7 Milliarden Dollar.

Auf dem Höhepunkt allgemeiner Unzufriedenheit – 2013 war die damalige Regierung über eine Korruptionsaffäre gestolpert – kandidierte er mit seiner Protestbewegung ANO fürs Parlament und wurde auf Anhieb zur zweitstärksten Kraft, er selbst Finanzminister.

Glaubt man den tschechischen Ermittlern, dann malochte Babis nicht selten für sich selbst. Prager Journalisten errechneten, dass Babis‘ Firma Agrofert zwischen 2004 und 2013 allein in Tschechien 160 Millionen Euro Fördergelder eingestrichen hat. Babis räumt einen Interessenkonflikt ein. Aber er fügt stets treuherzig hinzu: „Aber ich nutze ihn nicht aus“.

Agrofert ist ein für tschechische Verhältnisse Riesenkonzern, zu dem etwa 250 Unternehmen in 18 Ländern zählen. Auch in Deutschland ist Babis aktiv. In der Lutherstadt Wittenberg beispielsweise ist man des Lobes voll über ihn. Im Jahr 2002 kaufte Babis das Düngemittelwerk Piesteritz, einen der größten Arbeitgeber der Stadt, für den sich nach der „Wende“ niemand interessiert hatte. In Wittenberg lässt Babis zudem einen neuen Standort der von ihm gekauften Bäckerei Lieken bauen. In Piesteritz sorgt er sich um seine Leute auch mit dem Bau von Kitas oder eines Ärztehauses.

Dass Wittenberg im Luther-Jahr schmucker denn je ist, verdankt die Stadt auch ein bisschen Babis. Der hat Renaissance-Häuser am Markt sanieren lassen. Auch die Mitarbeiter in Babis‘ tschechischen Firmen lassen nichts auf ihren Chef kommen. Löhne und Arbeitsbedingungen sind erstklassig. Was sich für ANO bei Regionalwahlen auszahlte. Die Umfragewerte für ANO vor den offiziell für Ende Oktober anberaumten Parlamentswahlen steigen. Derzeit liegen sie bei mehr als 30 Prozent. Die Sozialdemokraten, derzeit führend in der Koalition, sind auf unter die Hälfte gerutscht.

Premier Sobotka könnte eigentlich mit Babis hochzufrieden sein. Mit ihm als Finanzminister hat Tschechien die EU-weit niedrigste Arbeitslosenquote, ist die Staatsverschuldung massiv gesenkt worden und beginnen die Löhne spürbar zu steigen. Doch die Wähler schreiben die Erfolge allein Babis zu.

Sobotka hat im Laufe der Legislaturperiode mehrfach versucht, seinem Juniorpartner die Flügel zu stutzen. Immer wieder verlangte er Auskunft darüber, wie es sein Vize in der Regierung zu seinem Vermögen gebracht habe. Babis‘ Antworten waren in der Regel ausweichend. Zuletzt drehte sich der Streit um steuerfreie Schuldscheine, die Babis Ende 2012 seinem eigenen Unternehmen abgekauft hatte. Dies geschah kurz vor einer Gesetzesänderung, die dieses „Steuer-Schlupfloch“ schließen sollte. Kritiker sehen darin einen Missbrauch des Systems. Babis selbst sieht das anders: „Niemand zahlt mehr Steuern als nötig, oder?“

Am Ende wartete der Premier nicht mal eine Erklärung von Babis ab, trat am Dienstag zurück und mit ihm die komplette Regierung. Babis allein entlassen wollte er nicht, weil der damit vor den Wahlen zum „Märtyrer“ werden könnte.

Der weitere Gang der Dinge liegt bei Staatspräsident Milos Zeman. Der hat bei seiner Entscheidung völlig freie Hand. Zeman könnte theoretisch auch Sobotka, den er überhaupt nicht mag, ausbooten und Babis, mit dem er sich blendend versteht, zum neuen Premier ernennen. Dann wäre Babis tatsächlich der „tschechische Trump“.

zur Startseite