Der Triumph nach der Tragödie Snooker-Weltmeister Mark Selby reagiert mit außergewöhnlichen Leistungen auf Schicksalsschläge.

Der Brite Mark Selby freut sich mit Tochter Sofia Maria und Ehefrau Vikki Layton über den WM-Pokal. © dpa

Mark Selby nahm seine Ehefrau Vikki Layton und die gemeinsame Tochter Sofia Maria in die Arme und kämpfte kurz mit den Tränen. „Wir haben Vikkis Vater vor einem Jahr verloren. Daher fehlt ein weiterer Teil unserer Familie“, sagte der alte und neue Snooker-Weltmeister nach dem 18:15-Finalerfolg gegen John Higgins über den Tod seines Schwiegervaters. „Ich glaube, er hat auf mich geschaut. Jetzt nimmt er einen Drink mit meinem Dad.“

Selbys Geschichte ist die Story eines Sportlers, der auf persönliche Schicksalsschläge mit außergewöhnlichen Leistungen antwortet. Aufgewachsen in einer Arbeitersiedlung im englischen Leicester, verließ ihn seine Mutter. Da war er erst acht Jahre alt. Sein Vater starb an Krebs. Da war Selby gerade 16. Ihm widmete er seinen ersten Titel 2014. Nun ist er dreifacher Weltmeister im Sport der Edelmänner.

„Ich kam ja buchstäblich aus dem Nichts. Mein Vater hatte nichts. Ich habe jeden Tag trainiert, viele Opfer gebracht, und nun verdiene ich im Jahr eine Million Pfund – unglaublich“, sagte der 33-Jährige mit dem ersten Siegerbier in der Hand.

Auch im Finale gegen den Schotten Higgins Schottland zeigte Selby Nehmerqualitäten und gilt jetzt als einer der größten Comeback-Kings seiner Sportart. Er lag am ersten Tag bereits mit 4:10 hinten. Anschließend gewann der „Jester from Leicester“ zwölf der nächsten 14 Frames und ebnete den Weg zum Triumph. „Ich kann es kaum glauben. Erst hat John mich dominiert. Dann bin ich frisch zurückgekommen und war deutlich besser“, sagte er bei der Pokalübergabe im Crucible Theatre in Sheffield. Einen größeren Rückstand konnte der Nordire Dennis Taylor im WM-Finale 1985 gegen Steve Davis (18:17 nach 0:8 und 1:9) in einen Erfolg ummünzen. Außerdem ist Selby erst der vierte Spieler nach den Snooker-Legenden Davis, Stephen Hendry und Ronnie O’Sullivan, der seinen WM-Titel in der Crucible-Ära (seit 1977) verteidigte. Mit drei Titeln in vier Jahren ist er angekommen im Snooker-Olymp.

Auch seine Gegner verneigten sich vor Selby, der die Weltrangliste seit 116 Wochen anführt. „Wenn du gewinnen willst, musst du spielen wie Selby. Er verkörpert das moderne Spiel“, schrieb O’Sullivan, der im Viertelfinale am Chinesen Ding Junhui scheiterte, auf Twitter. Der ehemalige Weltmeister Shaun Murphy ergänzte: „Darum ist er die Nummer eins. Wir alle müssen unser Spiel verbessern.“

In der Schlussphase des dramatischen Duells lochte Selby eine halbe Stunde lang keinen Ball. Zudem brachte ihn eine strittige Schiedsrichterentscheidung kurz aus dem Tritt. Doch im vorletzten Frame gelang ihm ein riskanter Einsteiger und ein technisch hochanspruchvolles 131er-Break als Meisterstück. „Vielleicht war es wirklich eines der größten Finals“, sagte er selbst noch ein wenig ungläubig.

Wie 2016 stellte Selby seine zweijährige Tochter zum Familienfoto neben den Silberpokal auf den Tisch. „Sie ist nun alt genug, um es ein wenig zu verstehen.“ Dann warf Sofia Maria den Fotografen zum Abschied einen Handkuss zu. (sid)

