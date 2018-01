Der Trick mit Trick

Arnd Wenzel und seine Mitarbeiter bei Easyclipr bringen Schwieriges ganz einfach auf den Computerbildschirm. Für ihre animierten Erklärvideos nutzen die Dresdner eine neuartige Technik. Dabei werden menschliche Hände Teil des Geschehens. Foto: Sven Ellger © - keine Angabe im huGO-Archivsys

Der Elefant ist zu schwer. Fünf Tonnen bringt er auf die Waage. Zu viel für die kleine Betonbrücke unter ihm. Sie bekommt Risse. Doch alles geht glimpflich aus. Der Dickhäuter ist eine Comic-Figur. Die Beinah-Katastrophe passiert nur auf dem Computerbildschirm. Dort ist der Elefant Teil eines Erklärvideos, das die Möglichkeiten von Stahlbeton demonstrieren soll. Als das Tier im Film wenig später über eine Brücke aus diesem Material spaziert, hält sie bombenfest. Besser und anschaulicher lassen sich die Vorteile des Baustoffes fast nicht erklären. Genau das ist das Ziel der Leute, die den Zweiminüter produziert haben. Die Firma Easyclipr aus Dresden nutzt für schwierige Sachen den Trick mit Trick.

Arnd Wenzel gibt es zweimal. Einmal in der Realität als Gründer und Geschäftsführer von Easyclipr. Einmal in der bunten Comicwelt. Da trägt er auch Brille – und eine schicke erbsengrüne Unterhose. Im Comic wird er zum Superhelden, der sich Chefinator nennt. „Das war eine Idee der Kollegen“, sagt er und lächelt. Der kleine Comic „Ein Fall für Team Easyclipr“ wurde gerade gedruckt. Alle Mitarbeiter sind dafür zu heldenhaften Gestalten mutiert. Ein Geschenk für Kunden. Ausnahmsweise ist das Team mal für sich selbst kreativ geworden. Dafür bleibt sonst wenig Zeit.

Im Jahr 2015 hat Wenzel die Firma gegründet. Vorher war er lange im Bildungsbereich tätig. Sein Schwerpunkt: E-Learning, also die Wissensvermittlung mit Hilfe von elektronischen und digitalen Medien. Für ein Unternehmen war er an der Entwicklung von Lernprogrammen auf CD beteiligt. Dafür kamen auch kleine, mit Schauspielern gedrehte Filme zum Einsatz. „Wir haben damals gemerkt, dass das bei den Zuschauern schlecht funktioniert“, erzählt er. Die interessierten sich mehr für den Schlips des Darstellers oder das Auto, das im Hintergrund vorbeifährt. Die Kernbotschaft ging verloren.

Mit den Filmen von Easyclipr soll genau das nicht passieren. Die gezeichneten und animierten Figuren konzentrieren sich in ihren anderthalb- bis dreiminütigen Clips aufs Wesentliche, vermitteln die Quintessenz eines Themas. Ob die Gute-Nacht-Linien der Dresdner Verkehrsbetriebe, den Beruf des Altenpflegers oder das Wohnen im Studentenwohnheim – vieles hat Easyclipr für seine Kunden schon erklärt. Dafür sind im Vorfeld Recherchen notwendig. Wer ist die Zielgruppe? Wie lässt sich das komplexe Thema zusammenfassen? Wie kann die Geschichte emotional und einfach erzählt werden? „Die Filme sollen die Gefühle ansprechen“, sagt Arnd Wenzel. Die Erklärungen bleiben so möglichst lange im Kopf. Die Kombination von Bild, Sprache und Musik ist dafür ideal.

Verschiedene Grafikstile bietet die Firma ihren Kunden dafür an. Je nach Wunsch arbeitet sie in den Clips mit Comic-Figuren, mit eher stilisiert dargestellten Menschen oder aufwendig gezeichneten Gestalten. In Sachen Animationstechnik haben sich die Dresdner etwas Neues einfallen lassen. Sie bieten Handmotion-Animation an. Dabei greifen echte menschliche Hände in den Trickfilm ein, verschieben oder vergrößern dort Dinge.

Die Möglichkeiten von Easyclipr sprechen sich herum. Allein im vergangenen Jahr kamen 14 neue Kunden hinzu. Es gibt viel zu tun. „Deshalb sind in Zukunft auch Neueinstellungen geplant“, erklärt der Geschäftsführer. Momentan arbeiten in den Büroräumen an der Königsbrücker Straße sieben Leute. Erklärvideos, davon ist Wenzel überzeugt, werden in Zukunft eine immer größere Rolle spielen. „In unserem Leben gibt es einfach viele Dinge, die erklärt werden müssen.“ Während die Welt komplexer wird, haben die Menschen aber immer weniger Zeit Bücher zu lesen. Animierte Clips könnten da helfen. Allgemeinbildung auf unterhaltsame Art.

Wer Easyclipr-Filme sehen will, findet sie auf dem Videoportal Vimeo oder unter www.easyclipr.com

