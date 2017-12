Der Trend geht zur Spende Früher verteilten Firmen gern Weihnachtsgeschenke an Geschäftspartner und Kunden. Diese Zeiten sind teils vorbei.

Die Stadtwerke Görlitz AG spenden gern für unterschiedliche Zwecke. Hier übergibt der stellvertretende Vorstandsvorsitzende, Peter Starre, einen Trinkwasserspender in einer Grundschule. Doch auch zu Weihnachten spenden die Stadtwerke. © Pawel Sosnowski/80studio.net

Die Nachricht kommt schon am 8. Dezember auf elektronischem Weg. „Besonders an Weihnachten möchten wir Menschen unterstützen, denen es nicht gut geht“, schreiben Matthias Block und Peter Starre, die beiden Vorstände der Stadtwerke Görlitz AG. Und weiter: „Daher haben wir uns entschieden, in diesem Jahr auf Weihnachtsgeschenke für unsere Geschäftspartner zu verzichten.“ Die eingesparte Summe spenden die Stadtwerke an den Christlichen Hospizdienst Görlitz. Und es ist nicht wenig: Satte 5 000 Euro bekommt der Hospizdienst für seine Arbeit mit sterbenskranken Menschen.

Spenden für die, die es wirklich brauchen anstelle von Geschenken für Firmenchefs, die es meist ohnehin nicht nötig haben: Mit diesem Engagement stehen die Stadtwerke nicht allein da. „Wir haben uns bereits vor zwei Jahren entschieden, keine Weihnachtskarten mehr zu versenden und die eingesparte Summe zu spenden“, sagt Arne Myckert, Chef des städtischen Großvermieters Kommwohnen. Vor zwei Jahren und auch voriges Jahr profitierte davon die DKMS, ein Unternehmen, das durch Unterstützung von Knochenmarkspenden die Heilungschancen von Leukämiekranken verbessern möchte. „Dieses Jahr haben wir vom Wünschewagen des ASB erfahren“, sagt Myckert. Das Fahrzeug ist im Einsatz, um Menschen kurz vor ihrem Tod noch einmal an einen Ort zu bringen, den sie ein letztes Mal sehen wollen. „Weil wir das gut finden, haben wir 500 Euro als Spende an den Görlitzer ASB-Kreisverband überreicht“, sagt Myckert. Die Summe ist zwar geringer als bei den Stadtwerken, aber auch schon früher hat Kommwohnen keine Geschenke verteilt, sondern „nur“ Karten verschickt. Somit konnte natürlich weniger Geld eingespart werden. Die Mieter erhalten trotzdem einen Weihnachtsgruß, und zwar im neuen Mieterjournal, das in dieser Woche erschienen ist.

Doch auch einige kleinere Firmen haben sich für Spenden statt Geschenke entschieden. Dirk Haufe von Haufe-Werbung aus Weinhübel macht das nach eigenen Angaben sogar schon seit vier oder fünf Jahren. „Früher haben wir auch Geschenke verteilt, aber dann haben wir uns entschieden, stattdessen Bedürftige zu unterstützen“, sagt er. Meist profitieren Kindereinrichtungen. Dieses Jahr unterstützt er den Görlitzer Turnverein 1847: „Ich glaube, dass er trotz Sponsoren auch Spenden bitter nötig brauchen kann, wie fast jeder kleine Verein.“ Eine zweite Spende geht an die Grundschule Weinhübel für die Kinder zur kulturellen Verwendung und Feriengestaltung. Beide haben am Freitag eine Spende von jeweils 100 Euro bekommen.

Helmut Goltz von der Görlitzer Hanf- und Drahtseilerei hat sich wie schon in den Vorjahren für ein breit gefächertes Vorgehen entschieden. „Einerseits spenden wir das ganze Jahr über für Kultur, Kunst, Sport und Kirche“, sagt er. Auf der anderen Seite bekommen seine Mitarbeiter ein Weihnachtsgeschenk in Form von Weihnachtsgeld. Und zum Dritten erhalten seine Kunden einen Görlitz-Kalender: „Auf diese Art machen wir seit 26 Jahren Reklame für Görlitz“, sagt Goltz. Diesen klassischen Weg will er auch künftig gehen. Aber er hat auch von einigen Lieferanten erfahren, dass sie zu Weihnachten Geld spenden. „Das war vor drei oder vier Jahren noch nicht üblich, aber jetzt ist es im Kommen“, sagt Goltz. Wie er setzt auch die Landskron-Brauerei auf den klassischen Weg. „Von uns gibt es kleine Weihnachtsgrüße“, sagt Andreas Kolley, der auch für das Marketing zuständig ist: „Ein paar Karten gehen an Kunden raus.“ Das habe die Brauerei auch in den Vorjahren so gehandhabt. Zudem gibt es auf der Facebook-Seite der Brauerei eine kleine Adventskalender-Aktion.

Die für Stadtmarketing, Tourismus und Wirtschaftsförderung zuständige Europastadt GmbH (EGZ) hat zu Weihnachten noch nie große Geschenke verteilt. „Wir sind ein öffentliches Unternehmen, da geht so etwas nicht“, sagt Geschäftsführerin Andrea Behr. Allerdings habe sie in diesem Jahr mit ihren Mitarbeitern darüber diskutiert, ob die EGZ weiter Weihnachtskarten oder, kostensparend, E-Mails verschicken sollte. „Wir haben uns am Ende für Karten entschieden, weil wir da auch etwas Persönliches draufschreiben können“, sagt Andrea Behr. Zudem hätten manche Stadtführer auch gar keine E-Mail-Adressen. Aber schon nächstes Jahr könnte es sein, dass die EGZ vielleicht nur noch zur Hälfte Karten und zur Hälfte E-Mails verschickt. Gespendet werden soll das eingesparte Geld aber nicht: „Vielleicht können wir dadurch unser Marketingbudget etwas erhöhen“, überlegt die Chefin.

Den Ansatz der Stadtwerke, Geld zu spenden statt Geschenke zu verteilen, findet sie gut: „Die Stadtwerke sind damit zeitgemäß.“ Sie weiß zwar sonst von keinen Unternehmen, die Geld spenden, aber wenigstens einige Weihnachtsgrüße seien dieses Jahr elektronisch eingegangen. Und EGZ-Mitarbeiterin Roswitha Hennig hat zumindest eine E-Mail von einer auswärtigen Firma erhalten, die dieses Jahr mit einer Spende dafür sorgt, dass überall auf der Welt neue Bäume gepflanzt werden.

