Der Traum von mehr Raum Die Nachfrage nach großen Wohnungen in Freital ist gestiegen. In Birkigt entstehen jetzt gleich 33 Stück.

zurück Bild 1 von 2 weiter Schlicht, mit farblichen Akzenten: So werden die neuen Wohnhäuser der GWG an der Breiten Straße in Birkigt aussehen. © Visualisierung: Raumfeld Architekten Dresden Schlicht, mit farblichen Akzenten: So werden die neuen Wohnhäuser der GWG an der Breiten Straße in Birkigt aussehen.

Viktor Faust und Anja Müller vom Vorstand der GWG.

Die schönsten Wohnungen werden wohl die im Dachgeschoss sein. Da ist sich Viktor Faust sicher. Der Vorstand der Gemeinnützigen Wohnungsbaugenossenschaft Freital (GWG) deutet auf die Visualisierung an der Bautafel. Sie zeigt, was auf dem Grundstück an der Breiten Straße Ecke Gitterseer Straße in den kommenden Monaten entstehen wird: Wo momentan noch Wiese ist, werden bis 2019 drei Mehrfamilienhäuser wachsen. Insgesamt 33 Drei- und Vierraumwohnungen mit einer Wohnfläche zwischen 80 und 90 Quadratmetern sind geplant. Am Freitag wurde der Baustart mit einem symbolischen Spatentisch gefeiert.

Das 15 000 Quadratmeter große Grundstück in Birkigt hatte die GWG von der Freitaler Projektentwicklungsgesellschaft (FPE) abgekauft. Die Fläche diente einst als Lagerplatz, zuletzt machte sich Wildwuchs breit. Der ist bereits verschwunden. So wie auch die Abstellgleise der Windbergbahn, die einst über die Fläche führten, aber schon lange nicht mehr in Gebrauch sind. Mit Zustimmung des Windbergbahn-Vereins wurden sie abgebaut. „Es ist alles bereit. In den nächsten Tagen können die Bagger anrollen“, sagt Viktor Faust.

Für die 1912 gegründete GWG ist es der erste große Neubau in der neueren Zeit. Insgesamt 885 Wohnungen gehören aktuell zur Genossenschaft, darunter in Birkigt, Burgk, Hainsberg und Pesterwitz. Dabei stammen die meisten Wohnhäuser aus der Zeit vor 1950. Nach der Wende konzentrierte sich die Genossenschaft weitestgehend auf die Sanierung und Modernisierung ihres Bestandes. Nur einzelne, kleine Neubauten entstanden. Damals hatte die Genossenschaft alte Bausubstanz abgerissen und Ersatz geschafft. Um den Bestand zu verkleinern, wurden wie bei den anderen Freitaler Wohnungsanbietern in den folgenden Jahren weitere Wohnhäuser abgerissen – allerdings ohne Ersatz.

Dass die GWG nun wieder neu baut, ist der gestiegenen Nachfrage nach Wohnraum in Freital zu verdanken. So will die Genossenschaft mit ihren neuen Wohnungen vor allem junge Familien aus der Großstadt ansprechen. „Der Wohnungsmarkt in Dresden ist sehr angespannt“, sagt Viktor Faust. Wer sich im Umland nach Alternativen umschaut, soll künftig bei der GWG fündig werden. „Wir erhalten aber auch Anfragen von unseren Mitgliedern“, sagt Faust. Diese sind im Schnitt 56 Jahre alt. „Das ist im Vergleich zwar ganz gut“, sagt er. Dennoch setze man auf ein breites Portfolio – und das heißt, auch größere Wohnungen anzubieten. Genau dort sieht die GWG großen Nachholbedarf. „Beim Großteil unserer Wohnungen handelt es sich um Zweiraumwohnungen“, erklärt Faust.

Insgesamt 5,5 Millionen Euro will die Genossenschaft, die in Freital zu den kleineren Großvermietern gehört, an der Breiten Straße investieren. Die Wohnungen werden nach mittlerem Standard ausgestattet. Jedes Apartment hat einen Balkon. Die Bäder sind mit Dusche und Wanne ausgestattet. In die Häuser sind auch Pkw-Stellplätze integriert. Mit dem Fahrstuhl geht es bis ins Dachgeschoss. Die Wohnungen im ersten Obergeschoss sind barrierefrei.

Bis Ende des Jahres sollen die Rohbauten fertig sein. Läuft alles nach Plan, könnten die ersten Wohnungen im Spätherbst 2018 in die Vermietung gehen. Die endgültige Fertigstellung ist für Anfang 2019 geplant. Dann werden auch die Außenanlagen, Parkplätze und Zufahrtswege fertig sein. Die Mieten werden zwar etwas höher liegen als bisher üblich. Dennoch sollen sie erschwinglich sein, kündigt Faust an. So etwa rechnet die Genossenschaft für die Dreiraum-Wohnung mit einer monatlichen Warmmiete von 800 Euro, eine Vierraum-Wohnung soll nicht mehr als 900 Euro kosten. Umgerechnet sind das etwa zehn Euro warm pro Quadratmeter.

Die GWG ist nicht der einzige Anbieter in der Stadt, der derzeit neu baut. Die Freitaler Wohnungsgenossenschaft Gewo lässt aktuell in Pesterwitz 21 Wohnungen entstehen und will im Herbst mit dem nächsten Neubau beginnen. Die Wohnungsgenossenschaft „Am Raschelberg“ baut seit Kurzem ein Haus mit 18 Wohnungen an der Niederhäslicher Straße. Die Wohnungsgesellschaft Freital (WGF) vermietet in der Ostraße 20 neue Wohnungen.

