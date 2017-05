Der Traum von der Schmalspurbahn Die Strecke nach Hohnstein feierte 120-jähriges Jubiläum. Viel ist nicht mehr erhalten. Doch das soll sich ändern.

Auf dem Bahnhof in Goßdorf-Kohlmühle hat der Schwarzbachbahnverein das 120-jährige Jubiläum der Strecke nach Hohnstein gefeiert. Stefan Wolf lenkte die Feldbahn und sorgte für etwas Fahrgefühl auf der längst stillgelegten Trasse. © Steffen Unger

Schnaufend zuckelt eine Dampflok auf dem Bahnhof in Goßdorf-Kohlmühle ein. Vor dem Bahnhofshotel stehen die Gäste und winken. Es ist ein Foto aus längst vergangener Zeit, das an eine Bahnlinie erinnert, die es heute so nicht mehr gibt: die Strecke von Goßdorf-Kohlmühle nach Hohnstein. Vor genau 120 Jahren wurde die Strecke eröffnet. Damals standen an allen Stationen Menschen, schwenkten Fahnen und Wimpel, die Häuser waren geschmückt. Aber das ist längst vergessen. Schon 1951 wurde der Betrieb auf der Trasse eingestellt.

Doch der Zug soll wieder rollen. Dafür arbeiten seit über 20 Jahren die Mitglieder des Schwarzbachbahnvereins in ihrer Freizeit. Am vergangenen Wochenende haben sie gemeinsam mit vielen Besuchern am Bahnhof Goßdorf-Kohlmühle das 120. Streckenjubiläum gefeiert. Für zwei Tage war das Bahnhofsareal wieder richtig belebt. Schmalspurbahnen haben viele Freunde. Und wenn eine so alte Strecke wieder aufgebaut werden soll, ist das Interesse doppelt so groß.

Zur Bahngeschichte zurück 1 von 5 weiter Im April1896 begann der Bau der Schmalspurstrecke von Kohlmühle nach Hohnstein in 750 mm Spurweite. 1896 bauten pro Monat im Durchschnitt 362 Arbeiter an der Strecke, im Juni sogar 502. Am 30.April 1897 erfolgte die feierliche Eröffnung. Insgesamt wurden 94793m³ Erdmassen bewegt, 2183m³ Beton, 4751Schienen und 14600Schwellen verbaut. Die Gesamtbaukosten betrugen rund 1,4 Millionen Reichsmark. Nach 1945, als der Wiederaufbau der zerstörten Städte und das Überwinden der Kriegsfolgen zu bewältigen waren, war eine romantische Dampfzugfahrt nicht Grund genug zur Erhaltung der Bahn. Am 27. Mai 1951 fuhr der letzte planmäßige Zug. Quelle: Schwarzbachbahnverein

Eben diese Neugierde hatte auch Manfred Werner aus Heidenau am Sonntag nach Kohlmühle verschlagen. „Was sich der Verein da vorgenommen hat, ist ein Mammutprojekt. Und ich wünsche nur, dass es irgendwann auch einmal gelingt, alles so umzusetzen“, sagt er. Stück für Stück arbeiten die Schwarzbachbahner an ihrem Ziel. Besucher der Erlebnistage am Wochenende konnten so auch den inzwischen teilsanierten Bahnhof in Kohlmühle in Augenschein nehmen. Der Verein hat hier ein kleines Museum mit Erinnerungen an die Bahnstrecke eingerichtet. Auch das kam bei den Besuchern gut an.

Und natürlich durfte das Fahrgefühl nicht fehlen. Extra für das Streckenjubiläum hatte der Verein eine Feldbahn auf die Gleise gebracht. Wer mehr über den Verein und seine aktuellen Arbeiten erfahren will, kann dies am Bahnhof in Lohsdorf tun. Dort sind vom 7. Mai bis zum 29. Oktober, immer sonnabends und sonntags von 10 bis 12 Uhr, Vereinsmitglieder vor Ort.

www.schwarzbachbahn.de

zur Startseite