Der Traum von der Medaille Dressurreiter Steffen Zeibig startet heute bei den Paralympics in Rio. Der Arnsdorfer hat sich hohe Ziele gesteckt.

Steffen Zeibig aus Arnsdorf startet Dienstagabend mit seiner Stute „Feel Good“ bei den paralympischen Spielen in Rio. © Steffen Unger

Seit knapp einer Woche laufen die paralympischen Spiele im brasilianischen Rio de Janeiro und ab diesem Dienstag drücken mit Sicherheit viele Arnsdorfer und auch Fans aus der Umgebung ihrem Sportler Steffen Zeibig die Daumen. Denn der 39-Jährige startet mit seiner Stute „Feel Good“ beim Dressurreiten. Weitere Wettkampftage sind der Mittwoch sowie der Freitag.

Steffen Zeibig hat schon vorher paralympische Luft geschnuppert, war bei den Spielen in London 2012 und Peking 2008 mit dabei. Bei den Deutschen Meisterschaften ergatterte er sich stets einen Platz unter den ersten Drei. Dieses Ziel hat er sich nun auch für die Paralympics in Rio de Janeiro gesetzt. „Steffen Zeibig hat nicht nur in den letzten Wochen, sondern jahrelang hart für die Paralympics trainiert. Ich drücke ihm die Daumen, dass er sich seinen Medaillentraum erfüllen kann“, erklärt auch Dresdens Oberbürgermeister Dirk Hilbert.

Kreative Methoden

Der paralympische Reitsport umfasst ausschließlich das Dressurreiten und gehört seit 1996 zu den Disziplinen. Demonstriert wird eine perfekte Harmonie mit dem Pferd. Denn Reiter, die nicht in der Lage sind, mit Händen, Beinen, oder Füßen Signale zu geben, entwickeln sehr kreative Methoden, um mit dem Pferd zu kommunizieren. Steffen Zeibig startet in der Wettkampfklasse II. Insgesamt gibt es vier Klassen (Grade), in denen die Sportler nach dem Grad ihrer Behinderung eingeteilt werden. „Klasse eins ist schwerbehindert, Klasse vier leicht behindert“, erklärt der Arnsdorfer, dem seit seiner Geburt der rechte Unterarm, der rechte Unterschenkel sowie der linke Fuß fehlen. Doch wenn er locker, lässig auf seiner Stute sitzt, sind ihm diese Einschränkungen nicht anzusehen. „Feel Good“ hört auf jedes noch so kleine Signal, das sie von ihrem Reiter bekommt, ist mittlerweile perfekt trainiert. „Sie ist jetzt zwölf Jahre alt und auf ihrem persönlichen Höhepunkt. Deswegen hoffe ich, dass wir in Rio gut mitmischen können“, erklärte Steffen Zeibig bereits im Juli gegenüber der Sächsischen Zeitung.

Neben Steffen Zeibig sind im Deutschen Team der Paradressurreiter Elke Philipp aus Treuchtlingen, Alina Rosenberg aus Konstanz, Carolin Schnarre aus Osnabrück sowie Claudia Schmidt aus Darmstadt. Die paralympischen Spiele übertragen das Erste und das ZDF ab 23 Uhr.

