Der Traum vom Treffer gegen den Weltmeister San Marino liegt auf Platz 201 der Weltrangliste. Gegen Deutschland geht es nur um Schadensbegrenzung.

Als wären sie Weltmeister geworden: Mattia Stefanelli (Nr. 9) wird für sein Tor zum zwischenzeitlichen 1:1 in Norwegen gefeiert. Der Treffer in dem WM-Qualifikationsspiel war das erste Auswärtstor seit 15 Jahren für San Marino. Foto: dpa/Vidar Ruud © dpa

Andy Selva hat schon viel erlebt. Der Stürmer stand beim historischen 1:0-Erfolg San Marinos gegen Liechtenstein im April 2004 ebenso auf dem Platz wie beim 0:13 gegen die deutsche Fußball-Nationalmannschaft im September 2006. Wenn der europäische Zwergstaat am Freitag im Stadio Olimpico in Serravalle in der WM-Qualifikation erneut auf Deutschland trifft, ist der 40-Jährige immer noch dabei.

Die Wünsche des Rekordtorschützen und Rekordnationalspielers seines Landes sind vor dem Duell mit dem Weltmeister bescheiden. Man wolle sich so teuer wie möglich verkaufen, so Selva: „Und nicht so viele Gegentore bekommen.“ Was Selva nicht erwähnt: Liebend gerne würde er sein neuntes Tor im Nationaltrikot gegen die Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes erzielen.

Doch das erscheint utopisch, auch wenn Manuel Neuer nicht dabei ist. In der Weltrangliste liegt San Marino auf Platz 201 – hinter den Turks- und Caicos-Inseln, knapp vor der Mongolei. In 138 Länderspielen (vier Unentschieden) gelang lediglich ein Sieg – vor mehr als zwölf Jahren gegen Liechtenstein. Torschütze damals? Natürlich Selva. Der Stürmer ist auch einer der wenigen Spieler seines Landes, die ihr Geld zwischenzeitlich mal als Profi verdient haben. Ansonsten stehen im Team von Trainer Pierangelo Manzaroli Olivenöl-Verkäufer, Buchhalter und Studenten.

Gerade einmal 50 Spieler gibt es nach Angaben der Fifa, die sich in San Marino überhaupt für einen Einsatz in der Nationalmannschaft eignen. Sie spielen entweder bei den Klubs ihrer Heimat oder in den unterklassigen italienischen Ligen. Filippo Berardi steht immerhin beim italienischen Erstligisten FC Turin unter Vertrag. Ex-Nationalspieler Manzaroli hat die Nationalmannschaft des 30 000-Einwohner-Landes vor zwei Jahren übernommen. Seitdem ist ein leichter Aufwärtstrend zu spüren.

„Wir wollen unsere Spiele immer ausgeglichener gestalten, größeren Respekt bekommen und als Team Charakter zeigen“, beschreibt der Coach die bescheidenen Ziele. In den bisherigen Spielen auf dem Weg zur WM 2018 in Russland schlug sich der Außenseiter tapfer. Gegen Aserbaidschan gab es eine knappe 0:1-Heimniederlage, in Nordirland hieß es am Ende 0:4. Höhepunkt der bisherigen Qualifikation war die 1:4-Niederlage im Oktober in Norwegen. Der Treffer von Mattia Stefanelli zum zwischenzeitlichen Ausgleich war San Marinos erstes Auswärtstor in der WM-Qualifikation seit 15 Jahren.

Nach seiner historischen Tat wurde Stefanelli unter einer Jubeltraube begraben. Spieler, Trainer und Offizielle feierten das Tor wie den Gewinn der Weltmeisterschaft. „Das hat unglaublich viele Gefühle ausgelöst. Es war für mich und die ganze Nation etwas ganz Besonderes“, sagte Stefanelli. Im san-marinesischen Fernsehen RTV hieß es: „Dieser Treffer sollte jedem zeigen, was es für Amateure aus einem kleinen Land heißt, auf der höchsten internationalen Ebene zu spielen.“ Am Freitag dürfen sie sich wieder auf allerhöchster Ebene präsentieren.

Wie sehr es sich rächen kann, überheblich in eine Partie mit dem Underdog zu gehen, erfuhren einst die Engländer. 1993 gewannen die „Three Lions“ zwar mit 7:1, gerieten aber durch ein Tor des noch heute gefeierten Davide Gualtieri bereits nach acht Sekunden in Rückstand. Bis Oktober 2016 war er damit Rekordhalter für das schnellste Tor in einer WM-Qualifikation – bis ihn der Belgier Christian Benteke um eine Sekunde unterbot. (sid, mit dpa)

zur Startseite