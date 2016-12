Stiftung Lichtblick Der Traum vom Ostseeurlaub Isabel Eckhardt aus Mauna hat viel falsch gemacht. Es war ein Einschnitt in ihrem Leben, der sie geläutert hat.

Isabel Eckhardt aus Mauna träumt davon, mit ihren drei Kindern mal an die Ostsee zu fahren. Für die 32-Jährige aber bleibt das ein Traum. © Claudia Hübschmann

Ihren Kindern soll es an nichts fehlen. Isabel Eckhardt aus Mauna möchte Merlin (6), Vinzent (3) und Jesper (fünf Monate) vor allem zu Weihnachten Wünsche erfüllen. Doch für die 32-Jährige ist das besonders schwer. Das Geld im Haus ist knapp. Die Väter ihrer drei Kinder haben so wenig, dass sie keinen Unterhalt zahlen können. Die Maunaerin lebt derzeit von Elterngeld, Kindergeld und Unterhaltsvorschuss. „Manchmal ist es ganz schön knapp, da ist es sehr schwierig, über den Monat zu kommen“, sagt sie. Geld für außerplanmäßige Ausgaben hat die gelernte Verkäuferin und alleinerziehende Mutter jedenfalls nicht. So war das auch, als der Vater ihres ersten Kindes sich trennte und die Waschmaschine, die ihm gehörte, mitnahm. „Lichtblick“ half, für 300 Euro konnte sie sich ein gebrauchtes Gerät kaufen.

Isabel Eckhardt hat einiges falsch gemacht in ihrem jungen Leben. Obwohl sie kein oder zu wenig Geld hatte, bestellte sie fleißig bei Versandhäusern. Und konnte am Ende nicht bezahlen. Machte Handy- schulden. Heute spricht sie von Jugendsünden. Da untertreibt sie wohl ein ganzes Stück. Für diese Sünden hat sie teuer bezahlt, hatte dennoch Glück im Unglück, kam vor Gericht mit einem blauen Auge davon. Dennoch haben sie das Verfahren und das Urteil schwer beeindruckt und geläutert. Sie hat dadurch auf den Pfad der Tugend zurückgefunden. Nie wieder, das hat sie sich geschworen, will sie straffällig werden. Und hat das bis heute durchgehalten.

Trotz allem hat sie sich einen gewissen Stolz bewahrt. Rund 20 000 Euro Schulden hatte sie mal. Sie hätte es sich leicht machen, Privatinsolvenz anmelden können. Doch das lehnt sie ab. „Ich will für meine Schulden aufkommen, auch wenn das schwerfällt und lange dauert", sagt sie. Einen Großteil hat sie im Laufe der Jahre schon bezahlt, übrig ist ein „Rest“ von rund 7000 Euro, vor allem Gerichts- und Anwaltskosten. Die stottert sie in monatlichen 30-Euro-Raten ab.

Isabel Eckhardt gehört nicht zu denen, die es sich zu Hause bequem machen und sich vom Staat aushalten lassen. Nach Ende der Elternzeit will sie wieder arbeiten gehen, sagt sie. Dabei weiß sie allerdings genau, dass sie vorerst keine Chance hat, in ihrem erlernten Beruf als Verkäuferin zu arbeiten, solange ihre Vorstrafe im Führungszeugnis steht. Doch sie hat eine geringfügige Beschäftigung im Kindergarten in Barnitz als Aushilfe in der Küche und als Reinigungskraft. Die will sie wieder aufnehmen, wenn der jüngste Spross eineinhalb Jahre alt ist und in eine Kindereinrichtung geht. Dass es mit drei Kindern sehr schwierig wird, einen Vollzeitjob zu finden, das weiß sie. Dennoch hat sie Träume. „Wir waren noch nie im Urlaub. Mal mit den Kindern ein paar Tage an die Ostsee zu fahren, das wäre schön“, sagt sie.

