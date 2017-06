Der Traum vom englischen Garten Bei Christine Treichel gedeihen über 90 Rosen. Sie kommen auch aus der Ferne und wachsen ganz ohne Regeln. Unsere Karte zeigt alle offenen Gärten in Dresden und Umgebung.

Christine Treichel zeigt am Sonntag Gästen beim Tag der offenen Gartenpforte ihr Paradies. Dort wachsen Knabenkraut und die Rose Leonardo da Vinci. Foto: René Meinig © Rene Meinig

Wenn Christine Treichel in ihrem Garten Kaffee trinkt, leistet ihr stets Leonardo da Vinci Gesellschaft. Nicht der Künstler, der schon vor Jahrhunderten starb. Sondern ein rosa blühendes Rosenstöckchen, das in ihrem Garten steht. Viele kleine Blüten wachsen an dem Stock. Eng sind die Blütenblätter ineinander gedreht. Der Duft ist betörend. Und lässt Christine Treichel jedes Mal von England träumen.

Die 66-Jährige hat sich im Garten hinter dem Elternhaus in Niedersedlitz ihren eigenen kleinen englischen Park angelegt. Über 90 Rosenstöcke und -büsche wachsen hier. Gerade tragen viele von ihnen Blüten. Am Hang plätschert ein Bach. Das Wasser wird in drei Becken aufgefangen. Fische und kleine Kaulquappen schwimmen darin. In allen Ecken gedeihen andere Pflanzenarten: im Steingarten, der Staudenecke, einer Heidefläche und der Bonsaiecke. Dazwischen pflanzt die Hobbygärtnerin Gemüse und Kräuter an.

Der Garten – das ist Christine Treichels großes Hobby. Lange hat sie sich nicht darum gekümmert. Die Arbeit als Sachbearbeiterin, die Kinder, das Haus, für alles brauchte sie Zeit. Der Siedlergarten hinter dem Wohnhaus mit den alten Obstbäumen war auch nicht schlecht anzusehen. Die Kinder fanden hier ein Paradies. „Auch wir haben zwischen den Bäumen in der Kindheit gespielt“, sagt sie.









Doch irgendwann hat die Niedersedlitzerin mit dem Gärtnern angefangen, zuerst dort, wo jetzt das Wasser plätschert. Ehemann Wolfgang war die treibende Kraft. An der kleinen Sitzecke im Garten gab es ein Erdbeerfeld. Gefallen hat ihm das nicht. „Ich durfte einen Teich bauen, dafür hat meine Frau eine schöne Sitzecke bekommen“, sagt er. Auch heute kümmert er sich hauptsächlich ums Grobe, wenn es um den Garten geht. Das Heckeschneiden ist seine Aufgabe. Der Smoker, ein riesiger Grill, ist sein Lieblingsplatz.



Nach und nach haben die beiden den Garten umgestaltet, erweitert, Rabatten, Beete und die Teichlandschaft angelegt. Für die Gestaltung ist die Frau im Haus zuständig. Christine Treichel liest viele Gartenzeitschriften. Der regelmäßige Besuch im Gartencenter darf natürlich nicht fehlen. „Irgendetwas finde ich dort immer“, sagt sie. Schön soll es sein, schön englisch. Die Liebe für englische Gärten und Parkanlagen hat sie bei zwei Englandreisen entdeckt. Die Rose hat es ihr besonders angetan. Viele Stöcke hat sie von dort mitgebracht oder im Internet direkt aus Großbritannien bestellt.



Beim Spaziergang durch den Garten kann sie alle Namen aufzählen. Neben Leonardo da Vinci wachsen hier Superstar, Cremé Thomas, Pauls Himalayan Musk, Stadt Rom und Eglantyne. Die Namen klingen exotisch, die Farben sind vielfältig, die Düfte immer anders. Zu vielen Rosen hat Christine Treichel eine Geschichte zu erzählen. So zu Pauls Himalayan Musk, einem Rosenstock, der nach drei Jahren schon über fünf Meter hoch in einen Baum hinein wächst. Die weißen Blüten sehen wie Tupfen auf dem Grün der Blätter aus. „Manchmal macht mir das Angst“, sagt sie. Wie hoch wird die Rose noch klettern?



Der Dachs als Zaungast



Doch nicht nur die Rosen sind Hommage an die englische Gartenkunst. In ihrem Garten darf alles wachsen, ohne Regeln. In Ritzen und Spalten, neben dem Weg. Hauptsache, die Pflanzen fühlen sich wohl. Und so zeigt die Hobbygärtnerin stolz, welche florale Vielfalt ihr diese Regeln bringen. Am Teich wächst Knabenkraut. Die sensible Wildorchidee hatte Christine Treichel eigentlich an einer anderen Stelle gepflanzt. Hier am künstlichen, sumpfigen Ufer fühlte sich die Pflanze anscheinend wohler. „Darauf bin ich sehr stolz“, sagt sie. Genau wie auf die Tiere, die sich in ihrem grünen Paradies wohlfühlen. Hummeln, Erdbienen und Libellen schwirren um das Wasser. Darin tummeln sich Teichmolche. Ein Fuchs kommt manchmal vorbei. Mit einer Nachtkamera für Tiere haben die Treichels zudem einen Dachs erwischt.



Natürlich macht dieses Paradies auch viel Arbeit. Einmal pro Woche mäht sie Rasen. Bei sommerlichen Temperaturen muss täglich gegossen werden. Dafür sammelt das Paar Wasser in einer Regentonne. Über 1000 Liter passen da rein. Arbeit? Christine Treichel schüttelt den Kopf. „Wäre das Arbeit, macht es doch keinen Spaß“, sagt sie. Für sie ist jede Minute im Garten Entspannung, egal, ob ausgerüstet mit Gerät, beim Zupfen und Rupfen, beim Gießen und Schneiden oder schlicht beim Sitzen in Ruhe mitten im englischen Gartentraum.



Am Sonntag, 10 bis 18 Uhr, findet der Tag der offenen Gartenpforte statt. Dann öffnet Christine Treichel ihren Garten, Randsiedlung 14, für interessierte Besucher. Eine Übersicht über alle Teilnehmer gibt es unter

www.offene-gartenpforte-dresden.de

