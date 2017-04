Der Traum vom eigenen Pferdehof In einem Niedersedlitzer Gewerbegebiet können Dresdner jetzt reiten lernen. Ein begehrtes Hobby in der Stadt.

Sie ist die Chefin – Dogge Cleo hat alles gut im Blick, was auf der kleinen Reitanlage von Nicolett Menge vor sich geht. Pony Whiskey nimmt’s eher gelassen. © Sven Ellger

Es gehört schon ein wenig Mut dazu, näher heranzutreten, wenn die schwarz-braune Hündin Cleo schwanzwedelnd hinter dem Zaun steht. Die imposante Deutsche Dogge bellt in tiefem Ton jeden an, der sich der kleinen Reitanlage an der Niedersedlitzer Straße nähert. „Die tut nichts“, ruft eine junge Frau und grinst. An ihrer Hand läuft brav Shetlandpony Whiskey. Es ist eines von fünf Ponys, auf denen Nicolett Menge dem Dresdner Nachwuchs den Spaß am Reiten näherbringen will.

Vor einem Jahr wagte die ausgebildete Pferdephysiotherapeutin den Sprung ins kalte Wasser – und pachtete das 3 000 Quadratmeter große Grundstück im Niedersedlitzer Gewerbegebiet.“Ich hatte beim Vorbeifahren auf einem Schild gelesen, dass das Areal zu vergeben ist“, erinnert sich die 25-Jährige. Die Idee, einen eigenen kleinen Reiterhof zu gründen, habe sie schon länger gehabt. Seit einigen Jahren tingelt Nicolett Menge mit ihren Ponys über größere und kleinere Feste in Dresden und der Umgebung. Beim Inselfest in Laubegast oder Stadtteilfest Sankt Pieschen gehört die Ponytruppe mittlerweile zu den beliebtesten Angeboten. Geduldig warten dann die Kleinen darauf, endlich den Pferderücken zu erklimmen – die Nachfrage ist jedes Mal riesig, sagt die junge Pferdebesitzerin. „Viele Eltern haben mich gefragt, wo sie denn außerhalb der Feste einmal reiten kommen könnten.“

Also beantragte Nicolett Menge kurzerhand einen Existenzgründungszuschuss und kaufte sich zwei große Zelte. Am 15. April 2016 zog sie mit ihren Vierbeinern – sechs Ponys und zwei Großpferde – ins Gewerbegebiet. Eines der Zelte dient als Stall, in dem sich die Tiere frei bewegen können. Im anderen Zelt gibt Nicolett Menge Reitunterricht. Zusätzlich hat die Dresdnerin mit vielen Helfern einen Reitplatz angelegt. „Einige Mütter haben inzwischen sogar einen Reitsportverein gegründet.“

Täglich zwischen 14 und 18 Uhr kommen nun ihre Reitschüler auf die Anlage – darunter auch schon Dreijährige, die auf den Ponys geführt werden. „Normalerweise wird Reitunterricht erst ab sechs Jahren angeboten“, sagt Nicolett Menge. Wie groß die Begeisterung für das Hobby schon bei jüngeren Kindern ist, erlebt sie jeden Tag. Vor allem Familien würden das neue Angebot nutzen, und auch immer mehr Eltern wagen den Ritt hoch zu Ross. Trainiert wird jeweils über 60 Minuten in Vierergruppen. Neben dem Reiten lernen die Familien aber auch, wie die Pferde gepflegt werden. Ganz billig ist das tierische Vergnügen allerdings nicht: Pro Reitstunde werden 20 Euro fällig, mit einer Zehnerkarte kostet die Stunde 18 Euro. Weil es so gut läuft, will Nicolett Menge den Pferdehof nun weiter ausbauen. Zudem ist eine Zusammenarbeit mit Dresdner Grundschulen geplant. Dafür wird die junge Frau allerdings mehr Pferde brauchen. „Ich kaufe ohnehin regelmäßig junge Tiere und bilde sie aus.“

Mit ihrer Reitschule folgt Menge einem Dresdner Trend: Gab es 2014 noch 22 angemeldete Reitbetriebe in der Landeshauptstadt, sind es heute schon 28. Allein 2015 gab es vier neue dieser Freizeitangebote. Was nicht zuletzt daran liegt, dass es Dresden immer wieder auf den Geburtenspitzenplatz in Deutschland schafft. Und längst nicht alle Eltern wollen aus ihrem Schützling einen Nachwuchskicker machen.

Nicolett Menge ist überzeugt, dass sich der Schritt zum eigenen Unternehmen gelohnt hat. „Ich bin ein hoffnungsloser Optimist“, sagt sie über sich selbst. „Deshalb mache ich das hier.“ Denn hinter jeder Pferde-Träumerei steckt auch harter Alltag. Vor allem in den vergangenen Monaten: Bei Frost und Regenfällen wollen die Pferde trotzdem versorgt werden. Täglich 8 Uhr warten die Vierbeiner auf ihr Futter. Zum Aufwärmen gibt es derzeit nur einen Container, der einst einem Autohändler als Büro diente. Nicolett Menge freut sich nun auf die wärmeren Jahreszeiten – genauso wie Dogge Cleo. Die bewacht nämlich ihre Ponytruppe auch nachts und schläft mit im Stallzelt. Dann sollte sich lieber niemand in die Nähe ihrer Schützlinge wagen.

zur Startseite