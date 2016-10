„Der Traum lebt“ Patrick Lange überrascht beim Ironman. Jetzt sucht er eine Wohnung – was schwieriger ist als Platz drei in Hawaii.

Unglaublich, aber wirklich wahr. Patrick Lange schockt die Triathlon-Welt. © dpa

Er ist wie Phönix aus der Lava-Asche in der Ironman-Szene erschienen: Patrick Langes dritter Platz beim Ironman ist die Sensation, und ohne eine Zeitstrafe auf dem Rad hätte der 30-Jährige aus Hessen womöglich sogar Weltmeister Jan Frodeno gefährlich werden können.

Doch wer ist der von Altmeister Faris Al-Sultan trainierte Überflieger eigentlich, der ganz nebenbei den fast 20 Jahre alten Marathon-Rekord von Mark Allen unterbot? Im SZ-Interview erzählt Lange von seinem unglaublichen Rennen mit ganz besonderen Momenten.

Wie war die erste Nacht nach einem aus deutscher Sicht sagenhaften Ironman Hawaii?

Ich konnte sogar einigermaßen schlafen, das ist nicht selbstverständlich. Man trinkt so viel Cola, nimmt so viel Koffein, Zucker und Gels zu sich, das eigentlich nach einem Rennen an Schlaf nicht zu denken ist. Dazu kommen die Emotionen: Man muss acht Stunden so konzentriert sein, da kommt man nicht so schnell runter. Gegen Mitternacht bin ich wohl eingeschlafen.

Haben Sie gar nicht gefeiert?

Am ersten Abend ist gar nicht viel passiert, gefeiert wird erst noch. Meine Freundin Laura-Sophie und mein Vater Wolfgang sind ja mitgekommen, wir laden einige Freunde noch zu einer kleinen Poolparty ein, obwohl ich mich gerade kaum bewegen kann.

Wie gelingt es, die Triathlon-Welt auf Hawaii auf Anhieb aus den Angeln zu heben?

Das kommt mir gefühlt auch so vor. Ich hatte sicherlich einen Vorteil: Dadurch, dass ich bereits beim Ironman Texas die nordamerikanische Meisterschaft gewonnen habe, war ich als zweiter Athlet überhaupt schon im Mai qualifiziert. Im Rückblick war das sicher mein großer Vorteil: Ich konnte den ganzen Fokus meiner Saisonplanung auf Kona legen.

Sie sind als Neuling ziemlich unter dem Radar durchgeflogen. Haben Sie mitunter geschmunzelt, dass sich alles auf das Duell Frodeno gegen Kienle stürzt und Sie vergessen worden sind?

Nee, das ist nicht meine Art. Fünf, sechs kleinere Interviews durfte ich ja auch geben, das war für mich vollkommen in Ordnung. Ich hatte doch gar keine Berechtigung, gegenüber den beiden das Messer zu schärfen. Und ehrlich gesagt, hat auch nur einer mir das wirklich zugetraut.

Wer?

Mein amerikanischer Gast-Vater, Greg Gibbons, bei dem ich vor dem Rennen in Texas gelebt habe. Er hat gesagt: „Du bist wie für Hawaii gemacht.“ Ich habe ihm entgegnet: „Du weißt nicht, wovon du sprichst.“ Er hat aber recht behalten.

Sie haben mit 2:39:45 Stunden auf der anspruchsvollen Marathon-Strecke den 19 Jahre gültigen Hawaii-Rekord von Mark Allen unterboten. Was bedeutet Ihnen das?

Das war für mich eine unbeschreibliche Ehre, ihm diesen Rekord abzuluchsen – als der Sprecher das verkündet hat, stand ich direkt neben Mark Allen und habe ihm in die Augen gesehen. Das war surreal: Er ist für mich ja ein Held, das Buch Ironwar (behandelt den historischen Zweikampf zwischen Mark Allen und Dave Scott aus dem Jahr 1989, Anm. d. Red.) habe ich fast zehnmal gelesen. Während des Rennens hatte ich daran zunächst kaum einen Gedanken verschwendet, erst auf dem Alii Drive dachte ich mir, gib mal weiter Gas und feiere nicht zu viel im Zielkanal.

Sie waren früher Mountainbiker, haben auch Duathlon gemacht: Warum sind Sie so ein guter Läufer?

Ich glaube, das rührt aus meiner Schulzeit. Als ich in meinem Leichtathletikverein in Bad Wildungen war, konnte ich nicht sprinten, nicht springen, nicht werfen, aber als sie mich auf die Bahn gestellt haben, war ich über 1 000 Meter gleich der Schnellste. Und beim Fußball konnte ich nur hoch und runter rennen, deshalb haben sie mich da ins Mittelfeld gestellt. Mir gelingt es sehr gut, einen ökonomischen, schnellen Schritt bei der Ironman-Herzfrequenz hinzuzaubern. Je länger die Strecke, desto besser werde ich.

An eine Marathon-Karriere haben Sie nie gedacht?

Nein, ich wollte immer Triathlon machen.

Warum?

Das hat mit meinem ersten Trainer Martin Zülch zu tun, unter dem ich mit 17, 18 zum Triathlon gekommen bin. Mein erster Traum war dann, bei Olympia teilzunehmen. Ich bin zwar bei Weltcups und Europacups gestartet, habe es aber nie in die Nationalmannschaft geschafft. Im Hinterkopf hatte ich immer den Ironman Hawaii. Mein absolutes Ziel.

Sie stammen aus Bad Wildungen, wohnen aber seit acht Jahren in Darmstadt. Seit wann sind Sie denn Profi?

Ich habe in Darmstadt ein super Umfeld, gerade auch was das Training angeht. Aber Profi bin ich erst seit Februar dieses Jahres.

Können Sie davon leben?

Ich lebe doch! Sagen wir so: Ich habe noch viele unbesetzte Sponsorenplätze. Die Laufschuhe kaufe ich mir auch noch selbst.

Ihr Trainer ist der ehemalige Hawaii-Sieger Faris Al-Sultan. Welchen Anteil hat er an Ihrem Erfolg?

Einen ganz großen. Er war das fehlende Stück in meinem Puzzle. Er hat eine unbeschreibliche Art und weiß genau, wie er mit mir umzugehen hat und welche Knöpfe er drücken muss. Ich habe so viel Respekt vor ihm, dass ich alles umsetze, was er mir aufträgt. Ich glaube, ich habe eine Trainingsplanerfüllung von 98 Prozent.

War er eigentlich auf Hawaii dabei?

Nein, beim Rennen war er bislang nie. Das meiste läuft unkompliziert über WhatsApp und Telefon, aber wir sehen uns auch regelmäßig.

Vermutlich sprechen Sie beide auch noch mal über die Fünf-Minuten-Zeitstrafe auf dem Rad. Was ist da genau passiert?

Das war eine sogenannte Blocking-Zeitstrafe. Ich wollte Eneko Llano überholen, da ich vor ihm eine Lücke gesehen habe, da waren auf einmal 15 Meter Abstand. Da wollte ich rein, aber leider hat er auch Gas gegeben. Und plötzlich war ich zu nah. Die Zeitstrafe habe ich zu Recht bekommen, das war Lehrgeldzahlen pur. Ich muss wirklich noch viel lernen.

Sie saßen dann fünf Minuten lang mit der Stoppuhr in der Penaltybox. Was geht da in einem vor?

Ich hatte zum Glück prominente Kollegen neben mir. Andreas Raelert saß dort auch, er hat gesagt: „Junge, bleib ruhig, der Tag ist noch lang.“ Das hat definitiv geholfen.

Denken Sie jetzt manchmal: Ohne diese Zeitstrafe hätte ich sogar Jan Frodeno angreifen können? Sie hatten als Dritter weniger als fünf Minuten Rückstand auf ihn.

Da denke ich nicht drüber nach. So wie alles passiert ist, war das total okay. Ich habe viel mehr erreicht, als ich gedacht hätte. Ich will mich wirklich nicht beschweren, ich bin megahappy.

Frodeno hat gesagt, mit Ihnen wird zu rechnen sein. 30 Jahre sind für einen Ironman kein Alter.

Das ist auf jeden Fall mein großer Traum. Dafür bin ich oft belächelt worden, deswegen habe ich zuletzt nicht mehr davon gesprochen. Aber der Traum lebt. Ich habe einen großen Schritt in die richtige Richtung gemacht.

Was entgegnen Sie denen, die solche Ausdauerleistungen mit Doping in Verbindung bringen?

Ich versuche alles zu tun und mich dafür einzusetzen, dass ich diese Leistung sauber erbringen kann. In der Rennwoche bin ich innerhalb von drei Tagen zweimal auf Blut und Urin kontrolliert worden. Ich bin seit zehn Jahren in dem Antidopingprogramm mit engmaschigen Kontrollen. Jeder ist herzlich eingeladen, sich meine Daten anzuschauen. Ich habe nichts zu befürchten. Es macht mich sogar stolz, dass es sauber geht.

Können Sie denn Zweifel an diesen Ausnahmeleistungen verstehen?

Na klar, es gab auch bei mir Zeiten, dass es mir unrealistisch vorkam. Da habe ich mich auch gefragt: Wie geht das? Aber es geht definitiv ohne.

Was kommt die nächsten Wochen noch auf Sie zu?

Beine hochlegen. Mein primäres Ziel wird es jetzt, in Darmstadt eine neue Bude zu finden. Ich möchte mit meiner Freundin zusammen- und aus meiner WG ausziehen. Gerade Darmstadt ist aber sehr beliebt. Ich ahne bereits, dass die Wohnungssuche schwieriger werden könnte als mein dritter Platz auf Hawaii.

Das Interview führte Frank Hellmann.

zur Startseite