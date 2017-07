Der Tradition verpflichtet Das Schild über dem Eingang zur Krebaer Sportstätte ist fit wie lange nicht. Gemeinde und SG haben viele Projekte.

Das Schild über dem Eingang zum Sportplatz in Kreba wurde saniert und bekam frische Farbe. Sie waren dabei, als es auf seinen angestammten Platz zurückkam: Kally Naumburger, Andreas Tragsdorf, Jens Schönig, Dirk Naumburger, Antje Wierick, Bernd Wierick und Dirk Mende (von links). © André Schulze

Blaue Schrift auf gelbem Grund und ein Emblem, das ebenso symbolträchtig ist: Das Schild über dem Eingang zur Parksportstätte „Otto Buchwitz“ in Kreba kann allerhand erzählen. Und es hat schon Hunderttausende Männer und Frauen, Jungen und Mädchen auf das Gelände gehen sehen. Nicht nur Ortsansässige, die hier zur Schule, zur Ratssitzung, zum Wohnen oder zum Arbeiten, zum Sportmachen oder zum Feiern durchgeschritten sind.

Jetzt lohnt es wieder, den Kopf in den Nacken zu nehmen und das Schild genauer zu betrachten. Es hat kurz vor dem 70. Jubiläum des Sommer-, Sport- und Parkfestes in Kreba-Neudorf gerade eine Frischekur bekommen. Das altehrwürdige Eingangsschild stammt aus DDR-Zeiten und geht doch mit der Zeit. Die Oberlausitzfarben finden sich auch auf dem Trikot der Sportlerin. Der Sportler neben ihr trägt die ehemaligen Vereinsfarben der Sportgemeinschaft Kreba-Neudorf: schwarze Hose, grünes Trikot. Auch der alte Spruch in dem Emblem bekam frische Farbe. Die Flagge im Logo ist nicht von ungefähr in den Farben Schwarz, Rot, Gold gehalten. „Das stammt von dem allerersten DDR- Sportabzeichen. Das gab es bis 1952 und es war noch ohne Hammer, Sichel, Ährenkranz“, erzählt Antje Wierick. Sie ist Vorsitzende des SG Kreba-Neudorf und betont: „Wir stellen ganz bewusst die Verbindung alt - neu her“. Nicht nur frische Farbe, sondern ein spezielles Kunstharz darüber sollen dafür sorgen, dass der Eingang zum Sport- und Festgelände für die nächsten Jahre ansehnlich bleibt.

Doch das ist es nicht allein, was die Kreba-Neudorfer zum Jubiläumsfest ausbessern und verschönen. Barrieren und Bänke werden gestrichen, neue Mülleimer aufgestellt, sagt Dirk Naumburger. Er ist Bürgermeister von Kreba-Neudorf und als Mitglied in der Sportgemeinschaft auch Trainer für den Fußballnachwuchs. Kein Wunder also, dass sich die Vereinsvorsitzende und der Bürgermeister mit den Männern treffen, die das restaurierte Eingangsschild an seinen angestammten Platz hieven.

Ganz nebenbei klärt Antje Wierick mit ihrem Bürgermeister-Vereinsmitglied gleich noch die Unterbringung der polnischen Fußballer, die zum Fest kommen. Sie werden in der Etage des Krebaer Schlosses untergebracht, die mit Fördergeld der Europäischen Union zum Haus der deutsch-polnischen Vereine umgebaut wurde und Schlafplätze sowie die dazugehörigen Duschen und Toiletten bereithält.

Nicht nur das Sommer-, Sport- und Parkfest ist ein gemeinsames Projekt zwischen der Gemeinde Kreba-Neudorf und ihrem mitgliederstärksten Verein, der Sportgemeinschaft. Bereits im Sportfesteinsatz rollen soll das Auto, welches Gemeinde und Vereine aus dem Ort gemeinsam anschaffen beziehungsweise nutzen werden. Der tintenblaue Neunsitzer ist ein Opel Vivaro, für den unter anderem die Stiftung der Sparkasse Oberlausitz-Niederschlesien und die ortsansässige Firma Lorenz Nuss Geld beisteuern. Der Transporter werde etwa 28 000 Euro kosten.

Im Vergleich zu dieser Summe ist das nächste Projekt in Kreba-Neudorf - wenn man einen Vergleich aus dem Tierreich bemühen möchte - allerdings ein Elefant, das Auto eine Ameise. Denn die Turnhalle in Kreba-Neudorf soll nach allen Regeln der Kunst saniert und mit einem Anbau vergrößert werden. Das wird ein millionenschweres Projekt. Wie viel es genau kosten wird, kann noch gar nicht gesagt werden. Denn zurzeit werden die ersten Planungen schon überarbeitet, erklärt Dirk Naumburger. der Schwerpunkt dabei sei Barrierefreiheit. Ob es noch eine große Überraschung gibt, werde sich zeigen. Denn spruchreif sei noch nichts.

Fakt ist jedenfalls, dass auch die Sportgemeinschaft Vereinsräume bekommt in der neuen Turnhalle. Für Möbel, eine Küchenzeile, eine Waschmaschine und anderes werde die SG selbst sorgen, sagt Antje Wierick. Die Einnahmen aus dem Sommer-, Sport- und Parkfest fließen komplett in die SG-Kasse für Projekte und die Sportgruppen zurück, so die Vereinsvorsitzende.

