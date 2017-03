Der Torjäger Zehn und mehr Treffer in einem Spiel sind für Tobias Claassen keine Seltenheit.

Tobias Claassen ist von den Abwehrreihen kaum zu stellen. Foto: Dirk Westphal

Die HSG Neudorf/Döbeln II ist mit 532 Toren die Mannschaft mit den meisten Treffern in der Bezirksliga Leipzig. Einen wesentlichen Anteil an dieser Ausbeute hat Tobias Claassen. Mit einem Durchschnitt von neun Treffern pro Spiel gehört er zu den besten vier Torjägern der Bezirksliga. Zu Recht ist er deshalb bei der 20. Sportlerwahl des Döbelner Anzeigers in der Kategorie „Handballer des Jahres 2016/17“ auf die Kandidatenliste gesetzt worden. Tobias Claassen könnte gut und gern auch in einer höherklassigen Mannschaft spielen. Doch aus beruflichen Gründen – er arbeitet als Polizist – kann er nicht immer beim Training dabei sein. Der 23-Jährige begann seine Karriere als Fußballer, wechselte aber vor sechs Jahren zum Handball. (DA/fk)

