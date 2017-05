Der Todesfahrstuhl von Madrid Zwei Jugendliche betreten einen Fahrstuhl. Plötzlich gibt der Boden oder eine Wand nach. Die beiden stürzen neun Stockwerke in die Tiefe und sterben.

Das Unglückshaus in der Calle Hermanos Bécquer in Madrid. © Rosa Moral

Eine 17-jährige Abiturientin und ihr gleichaltriger Freund sind am Dienstagnachmittag in Madrid einen Fahrstuhlschacht hinabgestürzt und dabei ums Leben gekommen. Sie hatten den Aufzug im achten Stock eines Wohnhauses im Barrio de Salamanca, einem der vornehmsten Viertel der spanischen Hauptstadt, betreten. Als sich der Fahrstuhl in Bewegung setzte, gab entweder der Boden der Kabine oder eine der gläsernen Seitenwände nach. Die Polizei ermittelt und wird erst in den kommenden Tagen einen Bericht über die Unfallursache herausgeben.

„Es ist ein extrem merkwürdiger Unfall“, sagte eine spanische Fahrstuhlinspektorin der SZ. „Nach dem, was im Moment bekannt ist, gehe ich von einem Produktionsfehler der Kabine aus.“ Der Fahrstuhl des eleganten Mehrfamilienhauses war regelmäßig überprüft worden – 2015 zuletzt inspiziert und im April dieses Jahres gewartet. Alles ordentlich nach Vorschrift. „Bei unseren Inspektionen überprüfen wir die Türen, die Seile, die Maschine und das Sicherheitssystem, das den Absturz der Kabine verhindert“, erklärte die Inspektorin. „Die Kabine selbst allerdings müsste sichtbare Mängel aufweisen, damit wir einschreiten.“ Die Madrider Regionalpräsidentin Cristina Cifuentes fragte sich in einem Radiointerview das, was sich ganz Spanien fragt: „Wie ist es möglich, dass ein Fahrstuhl, der regelmäßig überprüft wird, einen solchen Unfall erleidet?“

Freunde und Angehörige reagierten fassungslos auf den Tod der beiden jungen Leute. Sie hatten gemeinsam mit Mitschülern den Abschluss ihrer schriftlichen Prüfungen für das Abitur auf der Dachterrasse des Hauses in der Calle Hermanos Bécquer nahe der Innenstadt feiern wollen.

zur Startseite