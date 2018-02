Der Tod im Waschhaus Der Fund der Bombe in Heidenau weckt Erinnerungen. Am 8. Mai 1945 verlor auch ein kleines Mädchen seine Mutter.

Die Kantstraße 5 heute: Das Tor gibt es nicht mehr, aber die Mauer rechts und links mit den Figuren. © Daniel Schäfer Die Kantstraße 5 heute: Das Tor gibt es nicht mehr, aber die Mauer rechts und links mit den Figuren.

Die Kantstraße 5 vor den Bomben am 8. Mai 1945.

Lisbeth Schulz wurde als eine der wenigen Opfer auf dem Süd-Friedhof beerdigt. Auf dem Nord-Friedhof gibt es für 27 Opfer hölzerne Gedenkkreuze.

Heidenau. Was Annemarie Harnisch über den 8. Mai 1945 erzählt, weiß sie von ihrer Schwester, von Bekannten. Sie war an dem Tag, der ihr die Mutter nahm, zehn Monate alt. Es hat lange gedauert, bis Annemarie Harnisch öffentlich darüber spricht.

Als im vorigen November in Heidenau eine der russischen Bomben gefunden wurde, die am 8. Mai auf die Stadt fielen, zögerte Annemarie Harnisch noch. Kurz danach hatte Gerd Reinhard in der Sächsischen Zeitung von seinen Erinnerungen an diesen Tag berichtet. Auch davon, dass auf der Kantstraße ein Kleinkind ums Leben gekommen war. Nun, nach dem Bombenfund auf dem Pirnaer Sonnenstein, hat sich Annemarie Harnisch mit ihrem Sohn beraten. Er ermutigte sie, ihre Geschichte bzw. die ihrer Mutter und Familie zu erzählen.

Ohne Alarm waren an dem 8. Mai auf einmal drei Flugzeuge der Russen da. Mittags. Viele weiße Tücher hängen schon draußen, als Zeichen, dass der Kampf zu Ende ist. Für die meisten. Doch noch immer stellen sich einige der Roten Armee entgegen. Die erleidet Verluste und greift zu Bomben. Eine Splitterbombe landete vor dem Haus Kantstraße 5. Davon berichtete auch Gerd Reinhard, der in diesem Haus wohnte. Annemarie Harnischs Schwester rannte, wie alle, um ins Haus zu kommen. Nur war sie mit der Schwester im Kinderwagen nicht so schnell. Sie nahm die Kleine deshalb heraus. Im Wagen lagen Bombensplitter. Gemeinsam konnten sie sich retten. Ein kleiner Junge nicht. Er war zwei Jahre, sagt Annemarie Harnisch, und hieß wohl Bernd, Bernd König.

26 Namen und 27 Kreuze



Annemarie Harnischs Mutter war auf der Suche nach ihren Kindern vors Haus getreten und an Armen und Beinen getroffen worden. Sie wurde ins Waschhaus getragen, wo Frauen versuchten, ihr die blutenden Gliedmaßen abzubinden. In diesem Waschhaus starb Lisbeth Schulz 39-jährig. Annemarie Harnisch war ein Nachzügler, das Nesthäkchen. Das nun allein mit der Schwester war.

Die Tante wohnte am Gumpertplatz und hatte sich sofort auf den Weg gemacht. Schon unterwegs erzählten ihr die Leute, eine Frau Schulz sei ums Leben gekommen. Die Tante wollte die beiden Schwestern zu sich nehmen. Aber als sie nach Hause zurückkam, hatten sich dort schon die Russen einquartiert. Sie kamen dann bei Verwandten am Kino unter. Die Mutter wurde auf dem Süd-Friedhof beerdigt.

Auf dem Nord-Friedhof stehen 27 Holzkreuze zum Gedenken an die Opfer des Bombenabwurfes. Im Stadtarchiv liegt jedoch nur ein Plan mit 26 Kreuzen und den dazugehörigen Namen vor. Warum es auf dem Friedhof eines mehr ist oder warum manche von bis zu 40 Opfern sprechen, kann auch das städtische Archiv derzeit nicht beantworten. Ebenso bleibt offen, wann und durch wen die Holzkreuze aufgestellt wurden und warum nur in Nord. Annemarie Harnisch bedauert das, genauso wie die Tatsache, dass es am 8. Mai kein Gedenken mehr für die Bombenopfer gibt.

Sie erinnert sich an eine Feier 1995. Damals hatte Bürgermeister Michael Jacobs in die Aula des Pestalozzi-Gymnasiums eingeladen. Ansprachen hielten sein damaliger Stellvertreter und heutiger Bürgermeister Jürgen Opitz und Pfarrer Christoph Noth. So eine Veranstaltung wäre Annemarie Harnisch wichtig. Nicht nur wegen ihrer Mutter, sondern wegen der Erinnerung und der Mahnung.

Annemarie Harnisch weiß, jeder hat die Geschichte aus seinem Blickwinkel erlebt, andere Dinge wahrgenommen, erzählt. Entscheidend für sie ist, dass viele lange überhaupt nicht wussten, dass es diesen Angriff gab. Der Bombenfund im November warf viele Fragen auf. Ihre Geschichte ist eine der Antworten darauf.

In den 1990er-Jahren ging Annemarie Harnisch an einem 8. Mai mit einem Fliederstrauß auf die Kantstraße. Da saß eine der früheren Bewohnerinnen vor dem Haus. Inzwischen ist auch sie gestorben. „Die Zeugen werden immer weniger.“

