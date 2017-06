Der Tod des Schweinebarons Die Theater AG des Lessing-Gymnasiums hat diesmal ein Kriminalstück einstudiert. Autor ist ein Roßweiner.

Ein italienischer Damenschuh als tödliche Waffe: Nur im Schattenriss ist der Mord am Schweinebaron Eberhard Ferkler zu sehen. Aber wer ist die Mörderin? © Jens Hoyer

Wer hat den Schweinebaron Eberhard Ferkler um die Ecke gebracht? Er wurde mit einem stumpfen Gegenstand erschlagen. Mit einem italienischen Damenschuh der Größe 39. Nicht, dass man um ihn weinen würde. Ferkler war ein ziemliches – Schwein. Nicht mal die eigene Tochter konnte den Geizhals leiden, der seine Säue lieber mochte als die Menschen. Verdächtige gibt es einige – denn die italienischen Schuhe sind bei den Damen gerade voll im Trend. Und ein Motiv hätten die meisten von ihnen. Die Lösung ist dann aber doch ziemlich überraschend.

„Größe 39“ heißt das Stück, das am Mittwoch im TiB Premiere hatte. Elf Schülerinnen und Schüler der Theater AG des Lessing-Gymnasiums hatten es unter Leitung der Deutschlehrerin Judith Fulmer seit Weihnachten einstudiert. „Das Stück hat uns der Roßweiner Liedermacher Jörn Hühnerbein auf den Leib geschrieben“, sagte Judith Follmer. Die jungen Schauspieler – Schüler der fünften bis siebten Klassen – hatten sich ein Kriminalstück gewünscht. Am Mittwoch war Premiere. Am Donnerstag sind noch zwei Aufführungen geplant. „Es sind vor allem Klassen aus unserer Schule, die die Vorstellungen besuchen“, sagte Judith Fulmer. (DA/jh)

