Der Tod auf der Albrechtsburg Die Neuen Burgfestspiele leben vom Engagement von Profis und Laien – diesmal schlüpft sogar der Landrat in eine Rolle.

Holger Uwe Thews als Tod und Tom Quaas als Jedermann werden wieder bei den Burgfestspielen zu sehen sein. Das Stück ist eine Parabel auf Macht, Geld und Endlichkeit und wurde bereits 1925 bei den ersten Burgfestspielen gegeben. © Andreas Weihs

Aller guten Dinge sind drei: Im Juni finden zum dritten Mal die Neuen Burgfestspiele Meißen statt. Der Zusatz „Neue“ sagt, dass damit auf der Albrechtsburg eine alte, aber unterbrochene Tradition aufgenommen wird. Eine solche Tradition soll auch der „Jedermann – Das Spiel vom Sterben des reichen Mannes“ werden. Nach dem großen Erfolg im vergangenen Jahr steht auch in diesem wieder Tom Quaas in der Titelrolle auf der Bühne. Im Stück gibt ihm übrigens der Tod eine Stunde Aufschub, damit er sich einen Freund suchen kann, der mit ihm beim Letzten Gericht vor Gott tritt.

Neben dieser Inszenierung bringen die Radebeuler Landesbühnen im 500. Jahr der Reformation ein zweites Stück auf die Bühne, dass dieses Jubiläum aufgreift. „In Gottes eigenem Land“ heißt das Schauspiel von Olaf Hörbe nach dem gleichnamigen historischen Roman von Eberhard Görner. Darin geht es um den lutherischen Theologen und Prediger Heinrich Melchior Mühlenberg, der 1742 nach Pennsylvania geht, um die dortigen deutschen Gemeinden zu betreuen.

„Doch seine Mission durchzusetzen, ist schwerer als gedacht. Machtkämpfe zwischen unterschiedlichen religiösen Sekten, persönliche Entbehrungen, Kriege, die wechselvolle Beziehung zu dem Delawaren-Häuptling ,Fliegender Pfeil‘ – gespielt von Gojko Mitic –, aber auch die große Liebe zu seiner Frau, bestimmen sein Leben“, teilen die Landesbühnen zum Stück mit. Und: „Überzeugt von der Vision einer toleranten, friedlichen Gesellschaft beteiligt er sich maßgeblich an der Gründung der neuen amerikanischen Demokratie.“

Das Besondere an der Inszenierung – noch stärker als beim „Jedermann“ werden hier Laiendarsteller und -sänger einbezogen. Am Ende stehen mehr als 100 Mitwirkende auf der Bühne, erklärt Landesbühnen-Intendant Manuel Schöbel. „Das Stück soll zeigen, dass die Reformation die Welt erfasst hat.“

Insgesamt bieten die Neuen Burgfestspiele zwischen dem 8. und 18. Juni neun Veranstaltungen, dazu einen Gottesdienst unter freiem Himmel auf dem Burghof und natürlich den großen Bürgerfestumzug vom Theaterplatz hinauf zur Albrechtsburg. „Einen solchen Umzug, bei dem die Bürger der Stadt aufgerufen sind, die Festspiele mitzugestalten, gibt es nicht noch einmal“, erklärt Renate Fiedler, die ehemalige langjährige Leiterin des Theaters Meißen, die jetzt dessen Förderverein vorsteht. Sie geht davon aus, dass sich bis zu 300 Menschen an dem Umzug beteiligen werden. Selbst Landrat Arndt Steinbach (CDU) wird diesmal in eine Rolle schlüpfen, kündigt sie an.

Oberbürgermeister Olaf Raschke (parteilos), spricht davon, dass die Neuen Burgfestspiele schon überregional wahrgenommen würden. Er sieht auch kein Problem darin, dass sie sich am ersten Wochenende mit dem Literaturfest überschneiden. Im Gegenteil: „Tagsüber können die Gäste zu Lesungen gehen und abends zu den Burgfestspielen.“ Er hofft, dass sich beide Veranstaltungen gegenseitig fördern.

Interessierte am Bürgerfestzug können sich noch unter der Telefonnummer 03521-415511 melden, Kostüme stellt das Theater, www.neue-burgfestspiele-meissen.de

zur Startseite