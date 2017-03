Kegeln – Verbandsliga 200 Der Titel rückt immer näher Die Döbelner besitzen eine super Ausgangsposition vor den letzten beiden Saisonspielen.

Mit einem klaren 5386:5042-Heimerfolg erfüllten die Kegler von Tabellenführer Döbelner SC in der Verbandsliga 200 das erwartete Ziel gegen den Post SV Telekom Oschatz. Damit besitzen die Muldenstädter zwei Spieltage vor dem Saisonende hervorragende Chancen, den Meistertitel zu holen und für den größten Erfolg im Döbelner Kegelsport zu sorgen.

Bei der Bekanntgabe der Aufstellung wurde ein wenig gestaunt, da sich Mannschaftsleiter Andreas Rippin nur als Ersatz eintrug. Dafür hatte er aber seine Gründe, obwohl er sehr gern gespielt hätte.

Alle drei Durchgänge gingen dann souverän an die Gastgeber und so blieben die Punkte plus ein Wetteinsatz aus dem Hinspiel – Kiste Bier – in Döbeln. Natürlich warteten nach dem Spiel alle Döbelner auf das Ergebnis des Tabellenzweiten Großschweidnitz. Doch der hatte gegen Hirschfelde glücklich mit elf Kegeln gewonnen und die Meisterschaftsentscheidung so noch vertagt. Somit bleibt es weiter spannend im Duell um den Mannschaftslandesmeistertitel 200, welcher eventuell letztmals ausgespielt wird.

„Ganz große Klasse, ein solches Ergebnis hatte ich nicht erwartet. Wenn das Spiel gegeneinander zählt, benötigen wir noch einen Sieg aus den ausstehenden zwei Spielen. Sollte bei Punktgleichheit ein Entscheidungsspiel um den Meistertitel in Betracht gezogen werden, wären es zwei Siege bis zum Titel. Aber das ist Zukunftsmusik“, sagte Andreas Rippin. (DA/dwe)

