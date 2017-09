Der Tierpark zeigt seine Jüngsten Die Besucherzahlen von 2016 wird das beliebte Ausflugsziel in Weißwasser in diesem Jahr nicht wiederholen können. Dennoch gibt es am Sonntag einiges zu feiern.

Besucherin Estera füttert im Tierpark Weißwasser das Damwild. Bald wird das Streichelgehege geschlossen. Erst im Mai, wenn die Tiere ihr Geweih abgeworfen haben, wird es für Besucher wieder begehbar sein. © Joachim Rehle

Susi und Lola stehen längst auf eigenen Beinen. Die beiden Eselmädchen erblickten ebenso wie die Kameljungen Elisa-Ophelia und Sky in diesem Frühjahr das Licht der Welt. Nachwuchs verzeichnete der Tierpark Weißwasser auch beim Damwild, den Kängurus sowie bei Schafen und Ziegen. Der doppelte Nachwuchs bei den Kamelen sei so nicht vorhersehbar gewesen, so Tierparkdirektor Gert Emmrich. Wie sich die Jungtiere entwickelt haben, können die Besucher beim Tierparkfest am Sonntag erleben. Emmrich rechnet mit regem Zulauf.

Seine Besucherprognose für 2017 fällt nicht ganz so enthusiastisch aus wie im vergangenen Jahr. „Wir werden die Zahlen von 2016 wohl nicht halten können.“ Damals hatte der Tierpark mit über 40 000 Besuchern einen Allzeitrekord aufgestellt. Ungewöhnlich dabei: Schon in den ersten drei Monaten interessierten sich rund 2 000 Schaulustige für die über 350 Tiere der mehr als 75 Arten und Rassen. Das war weder sonst noch 2017 der Fall. Dennoch bleiben die Zahlen hoch, schätzt Emmrich. Sie werden sich am Jahresende wohl zwischen 35 000 und 37 000 Besuchern einpendeln, ein hervorragendes Ergebnis, von dem man im Tierpark vor fünf Jahren noch kaum zu träumen wagte.

Emmrich, seine Mitarbeiter und die Fans des Tierparks feiern die gute Entwicklung am Sonntag mit Freibier. Die Stadtwerke Weißwasser (SWW) spendieren zum Frühschoppen ab 11 Uhr ein Fass. Begleitet wird der gemütliche Umtrunk von der Band „Viererlei“, die am Nachmittag ein Programm aus Schlager, Swing und internationalen Hits zum Besten geben wird. Um 13.30 Uhr beginnt das Bühnenprogramm mit Michael Niekammer, der sich bereits als Moderator einer Tanzshow des TSC Weißwasser einen Namen gemacht hat. Nach einer Kakadu-Show gibt es die Möglichkeit, sich mit einem der imposanten Vögel ablichten zu lassen. Ab 16.30 Uhr heißt es „Jump in Concert“. Die drei jungen Damen interpretieren mit ihren Streichinstrumenten Rock und Klassik. Außerdem gibt es jede Menge Mitmachangebote und gesundes Essen vom Food-Truck.

Einen gar nicht so alten Bekannten werden die Besucher vielleicht vermissen. Der Känguru-Zuchtbock erlag bereits Anfang des Jahres einer Krankheit, erzählt Gert Emmrich. Zuvor hatte der Bock freilich für Nachwuchs gesorgt. Emmrich hat bereits eine Lösung im Auge. „Es sieht ganz so aus, als hätten wir schon Ersatz gefunden.“ Bis der in Weißwasser eintrifft, wird es allerdings noch dauern.

Gedulden müssen sich Besucher des Tierparks auch bei der neuen Volière. Gegenüber den Luchsen und ganz in der Nähe der Bären beherbergt sie gleich drei Arten, nämlich Tauben, Fasane und Raufußkäuze. Der Einzug der tierischen WG erfolgte bereits in dieser Woche. Besucher des Tierparks dürfen die Vögel nicht nur neugierig in Augenschein nehmen, sie dürfen den Vögeln ganz nahe kommen. Wie eine Reihe anderer Gehege, ist auch die Volière begehbar. Bis das möglich ist, wird noch einige Zeit verstreichen. Die Tiere müssen sich erst eingewöhnen. Das wird etwa vier Wochen dauern. Dann dürften sich die Tiere kaum mehr gestört fühlen. Für Gäste des Tierparks ist es jedenfalls eine willkommene Gelegenheit für einen weiteren Besuch.

Tierparkfest Weißwasser: 10. September, ab 11 Uhr.

