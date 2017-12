Der Theleradvent steht vor der Tür Wer zum Höckendorfer Weihnachtsmarkt von außerhalb kommt, kann ohne Auto anreisen.

Marco Göbel ist stellvertretender Vorsitzender des Handels- und Gewerbevereins und einer der Organisatoren des Theleradvents in Höckendorf. © Egbert Kamprath

Höckendorf. Dem kommenden Sonntag kann Marco Göbel vom Handels- und Gewerbeverein (HGV) gelassen entgegenblicken. Für den Theleradvent in Höckendorf ist alles vorbereitet, nur die Stände müssen noch aufgebaut werden. Mehrere Vereine sind wieder mit von der Partie und verkaufen Selbstgekochtes und Selbstgebasteltes. Auch der HGV selbst ist natürlich mit einem Stand vertreten. Dort gibt es exklusiv die neue Sammeltasse, die wieder der Höckendorfer Maler Berthold Grahl gestaltet hat. „Dieses Jahr ist die Ruppendorfer Kirche zu sehen. Davor waren es immer Höckendorfer Motive.“ 300 neue Tassen sind vorrätig, alle mit Datum und dem Schriftzug „Theleradvent“ versehen. Für 2,50 Euro ist eine Tasse zu haben. „Die werden wir vielleicht nicht alle verkaufen, aber die Tassen sind auch ein schönes Geschenk. Letztes Jahr hab’ ich sie an meine Mitarbeiter verschenkt“, sagt Marco Göbel.

Das Programm am dritten Adventswochenende zurück 1 von 2 weiter 16. Dezember: Die Klöppelmädel des Kulturringes Höckendorf laden Sonnabend und Sonntag von 10 bis 18 Uhr ins Heimatmuseum Höckendorf ein. Sonderführungen nach Vereinbarung, der Eintritt ist frei. Kontakt: Marianne Hofmann, kloeppelmarie@aol.com oder 035055 51556 oder 0171 4292183. 17. Dezember: 11 Uhr musikalischer Gottesdienst in der Höckendorfer Kirche mit verschiedenen Chören. Ab 12 Uhr Markttreiben. Von 15 bis 18 Uhr Kinderprogramm mit Basteln und Spielen in der Thelerpassage, Streichelgehege und Knüppelkuchen backen. Ab circa 16 Uhr hat sich der Weihnachtsmann angekündigt und verteilt kleine Geschenke. Für musikalische Unterhaltung sorgen Kindergartenkinder und Posaunenbläser. Bus-Shuttle zwischen Theleradvent und dem Bahnhof Edle Krone. Der weihnachtlich geschmückte Museumsbahnhof Edle Krone ist zwischen 10.30 und 18.30 Uhr geöffnet.

Der HGV organisiert den Weihnachtsmarkt seit 2013. Davor hatte die Altgemeinde Höckendorf den Hut auf. „Mit der Fusion zur Gemeinde Klingenberg war es nicht mehr möglich, den Weihnachtsmarkt in Höckendorf speziell zu unterstützen“, sagt Marco Göbel. „Da kam die Frage auf, wie es weitergeht.“ Der HGV mit seinen 26 Mitgliedern adoptierte den Weihnachtsmarkt, der dann später in Theleradvent umbenannt wurde. „Wir wollten damit die Ortsgeschichte aufgreifen.“ Doch nicht nur der Name hat sich geändert, auch das Konzept wurde umgestellt. „Vorher gab es nur drei oder vier Buden, die vereinzelt standen. Ein Blumenladen hat dort Weihnachtsbäume verkauft und ein Bäcker seinen Stollen.“ Da der Markt damals noch über zwei Tage ging, verteilten sich die Besucher eher, und den meisten Händlern war deshalb auch der Personaleinsatz zu hoch. Der HGV hat den Markt dann um einen Tag verkürzt. „Wir haben dann die Vereine angesprochen, wer Interesse hätte, mitzumachen und damit die Vereinskasse etwas aufzubessern.“ Zum Beispiel die Kirchengemeinde habe sich daraufhin bereiterklärt, einen Stand zu übernehmen und dort verschiedene Suppen zu verkaufen. Der Erlös sollte der Kirchensanierung zugutekommen. Mittlerweile sind fünf bis sechs Vereine fest mit dabei wie etwa der Fußballverein oder die Feuerwehr.

Sie alle seien mittlerweile ein eingespieltes Team. „Wir fangen immer schon im Sommer mit der Planung an“, sagt Marco Göbel. Bei mehreren Treffen werde in großer Runde besprochen, was eventuell im Ablauf geändert werden soll und was es zu tun gibt. „Dieses Jahr ist alles beim Alten geblieben, weil es letztes Mal gut lief.“ Denn trotz schlechtem Wetter waren 600 Gäste auf dem Weihnachtsmarkt. Auf eine ähnlich hohe Besucherzahl hofft der HGV auch jetzt am Sonntag. Um möglichst viele Menschen aus Richtung Freital und Dresden zu locken, wird es dieses Jahr wieder einen Bus-Shuttle zwischen Höckendorf und dem Bahnhof Edle Krone geben. „Ein paar Leute nutzen das, es könnten aber noch mehr sein.“ Der Kleinbus fährt auf Zuruf, die Mitfahrt ist kostenlos. Wer von außerhalb kommt, kann also das Auto Zuhause stehenlassen.

