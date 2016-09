Der Terror beginnt in der Zahnfleischtasche Diabetes steht im Mittelpunkt eines Vortrages. Vier Fachleute klären über Ursachen und Behandlungen auf.

Dr. Uwe Stolz, Mirko Arlt, Dr. Sebastian Michael und Dr. Astrid Schlenker (von links) sprechen über Diabetes und Paradontitis. © André Braun

Die Bilder auf der Leinwand zeigen Gebissen, die von Parodontitis geschädigt sind. Aufmerksam folgen die Zuhörer im Mehrgenerationenhaus Waldheim den Ausführungen von Zahnärztin Dr. Astrid Schlenker. Sie hat ihre Praxis in der Zschopaustadt. Gemeinsam mit dem Facharzt für Innere Medizin Dr. Miko Arlt, dem Facharzt für Allgemeinmedizin Dr. Uwe Stolz und dem Apotheker und Inhaber der Waldheimer Löwenapotheke Dr. Sebastian Michael widmet sie sich unter dem Thema „Diabetes – der Terror beginnt in der Zahnfleischtasche“ an diesem Abend der Volkskrankheit Diabetes. „Das Thema ist wichtig“, sagt Dr. Schlenker. „Diabetes ist eine Massenerkrankung und wirkt in jedes Fachgebiet.“ Deshalb gehört auch Nicole Sonza von der Häuslichen Krankenpflege Milnikel und Schymik in Waldheim zu den Gästen. Sie nutzt die Veranstaltung zur Weiterbildung. Zehn Prozent der deutschen Bevölkerung sind Diabetiker und die Zahl steigt.

Genau wie die Diabetes ist auch die Parodontitis eine chronische Erkrankung. Parodontitis ist eine Zahnfleischentzündung, die durch Bakterien ausgelöst wird und die meist verbreitete Infektionskrankheit. Wenn Zahnfleischgewebe abgebaut wird, entsteht eine Zahnfleischtasche. Jede Entzündung im Körper kann Insulinresistenz hervorrufen. Weil Diabetes mit schlecht heilenden Wunden einhergeht, ist es nicht nur für Zahnärzte wichtig, über den Gesundheitszustand ihrer Patienten Bescheid zu wissen. Und so gibt es von Dr. Schlenker nicht nur Tipps für das richtige Zähneputzen. Im Anschluss referiert Dr. Mirko Arlt über das diabetische Fußsyndrom. Dr. Arlt ist Angiologe und Internist und ein Spezialist für Gefäßerkrankungen. Deshalb erfahren die Zuhörer etwas über einen Fußulkus (eine tiefer gehende Wunde) und welche Behandlungsmöglichkeiten sowie Hilfsmittel es gibt, wenn jemand schon daran erkrankt ist. „25 bis 30 Prozent der Diabetiker entwickeln einen Fußulkus“, sagt Dr. Arlt. „25 Prozent aller Diabetiker mit Fußulkus erfahren eine Amputation. Nach der Amputation beträgt die Sterberate bei Diabetikern 50 Prozent.“

Um das Ziel, normale Blutzuckerwerte zu erreichen, geht es in dem Referat von Apotheker Dr. Sebastian Michel. Die Gäste, wie Diabetesassistentin Manuela Mechling aus Waldheim erfahren unter anderem etwas über das richtige Spritzen von Insulin sowie über Diabetes und Naturheilkunde. Eine naturheilkundliche Begleittherapie ist für die Bekämpfung der Nebenwirkungen von Tabletten und Insulin ratsam. Um Bewegung gegen Diabetes geht es in dem Vortrag von Dr. Uwe Stolz. Der Facharzt für Allgemeinmedizin hat Praxen in Geringswalde und Waldheim. „Wer sich bewegt, lebt gesund“, sagt er und rät, um sich mehr und täglich zu bewegen, sich einen Hund anzuschaffen. Doch die Bewegung muss auch Spaß machen. Er gibt Ratschläge für das Laufen, die richtige Kleidung und weitere Möglichkeiten für die regelmäßige Bewegung.

