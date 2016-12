Der Termin steht Der neue Mobilfunkmast am Ochsenberg soll im Frühling 2017 in Betrieb gehen.

Das Unternehmen Telefonica Germany wird den neuen Mobilfunkmasten im Kamenzer Ortsteil Bernbruch in einigen Monaten in Betrieb nehmen. „Die Inbetriebnahme wird im ersten Quartal des kommenden Jahres stattfinden“, sagt eine Unternehmenssprecherin jetzt auf Nachfrage. Der neue Mast soll Mobilfunkkunden von O2 mit verschiedenen Standards wie GSM, UMTS und LTE zuverlässig versorgen. Bisher behilft sich das Unternehmen im Gewerbegebiet noch mit Provisorien.

Der Mast ist 47 Meter hoch und wurde in der vergangenen Woche zwischen dem Kamenzer Ortsteil Bernbruch und dem Gewerbegebiet am Ochsenberg aufgerichtet. Der Ortschaftsrat von Bernbruch hatte sich gegen den Standort am Ortseingang in der Nähe eines Wohngebiets gewehrt. Er fürchtete schädliche Strahlung und eine Verschandlung des Ortsbildes. Die Mitglieder verwiesen zudem darauf, dass es bereits drei Mobilfunkmasten in der Umgebung gibt. Der Bau- und Stadtentwicklungsausschuss stimmte trotzdem zu. (SZ/pre)

