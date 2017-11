Der Tanzlehrer der Görlitzer ist tot Werner Ullrich unterrichtete Tausende, führte Paare zu DDR-Meisterschaften und organisierte internationale Turniere.

zurück Bild 1 von 2 weiter Das legendäre Görlitzer Tanzlehrerpaar Isabell und Werner Ullrich, fotografiert 1994. © Repro: privat (Sammlung Ralph Schermann) Das legendäre Görlitzer Tanzlehrerpaar Isabell und Werner Ullrich, fotografiert 1994.

Dieses Bild entstand 1969 bei der Moderation der 50. Folge der Sendereihe „Tanz mit mir“ im Fernsehstudio Berlin-Adlershof.

Werner Ullrich lebte seit Jahren zurückgezogen. Er hatte sich aus der Öffentlichkeit zurückgezogen, als Alter und eine Krankheit ihren Tribut forderten. Nun ist der legendäre Görlitzer Tanzschullehrer bereits am 1. November gestorben – 92-Jährig. „Sein Fachwissen und seine menschliche Art haben mich geprägt und werden mir immer in Erinnerung bleiben“, schreibt Thomas Matzke in Erinnerung an ihn im sozialen Netzwerk Facebook. Matzke hatte 1994 die Tanzschule von Isabell und Werner Ullrich in Görlitz übernommen. Die Familien kannten sich gut, Thomas Matzke hatte einst selbst das Tanzen bei Werner Ullrich erlernt. Mit neun Jahren tanzte sich Matzke in die DDR-Sonderklasse und machte später sein Hobby zum Beruf. „Die immer freundliche Art, Tanzschülern aller Altersgruppen zu begegnen, die sehr menschliche Atmosphäre im Unterricht und das Durchhaltevermögen in viel schlechteren Zeiten werden mir immer Vorbild sein“, schreibt Matzke über seinen Vorgänger.

Das rühmten schon zu dessen Lebzeiten ganz viele Görlitzer. „Generationen von jungen Menschen haben bei ihm tanzen gelernt“, lobte der mittlerweile auch verstorbene Lehrer Konrad Hanslik schon Mitte der 1990er Jahre. „Immer wieder bewunderte ich das Geschick Herrn Ullrichs, mit den Heranwachsenden umzugehen. Alle hatten ihn gern, folgten bereitwillig seinen Hinweisen, lernten spielerisch und aufgeschlossen, scheinbar selbstverständliche Umgangsformen zu pflegen, freundlich und höflich zu sein, sich rücksichtsvoll gegenüber dem weiblichen Geschlecht zu verhalten.“ Da scheint schon auf, dass Tanzunterricht bei Werner Ullrich immer mehr war als der Walzer- oder Polkaschritt.

Seit 1955 führten Isabell und Werner Ullrich ihre Tanzschule vier Jahrzehnte lang in Görlitz. Ihr Büro befand sich auf dem Otto-Buchwitz-Platz, der Unterricht und die Abschlussbälle fanden anfangs im Konzerthaus, später im Haus der Jugend oder im Karl-Marx-Klubhaus und zuletzt im Gewerbecenter an der Girbigsdorfer Straße statt. So sehr Görlitzer auch ihren Namen mit der Tanzschule in Verbindung bringen, so war sie doch nur ein Teil des Lebens der beiden. Werner Ullrich kam erst nach dem Krieg zum Tanzen, machte eine Ausbildung und bestand 1950 die Tänzerprüfung an der Dresdner Palucca-Schule. Für seine Frau hingegen stand schon frühzeitig ihr Traumberuf fest. Die gebürtige Hallenserin absolvierte noch während des Krieges die Ballettschule Berlin, es folgten erste Engagements in Halle, Dresden, Berlin und Weimar sowie Görlitz. Mitte der 1950er Jahr beendete sie ihre Karriere am Görlitzer Theater als Ballettmeisterin. Schon am Theater tanzten die Ullrichs gemeinsam, beispielsweise in „Der bekehrte Spießer“, „Des Kaisers neue Kleider“ oder einen dreiteiligen Tschaikowski-Abend. Im Kinderballett tanzten damals 80 Kinder.

Nach der Theaterkarriere begannen sie, ihre Tanzschule aufzubauen. Nicht nur in Görlitz unterrichteten sie, auch in Niesky, Reichenbach, Rothenburg oder Herrnhut brachten sie jungen Menschen die meist ersten Schritte auf dem Tanzparkett bei. Zugleich machte sie die Sendung „Tanz mit mir“ im DDR-Fernsehen berühmt. Zwischen 1965 und 1970 wurde die Sendung 60 Mal ausgestrahlt und machte Isabell und Werner Ullrich zum berühmtesten Tanzlehrerpaar der DDR. Auftritte in der ganzen DDR kamen hinzu, selbst im Friedrichstadtpalast.

Oftmals wirkten Tanzpaare aus Görlitz bei den Übertragungen mit. Denn hier hatte sich ein Zentrum des Tanzsports gebildet. In dessen Mittelpunkt stand der Tanzclub Grün-Gold Görlitz, der Anfang der 1950er Jahre gegründet und von den Ullrichs geprägt wurde. Viele Spitzenpaare gingen aus dem Club hervor, die auch DDR-Meistertitel ertanzten. Eines davon waren Ingrid und Detlef Zerbe, das wohl erfolgreichste Görlitzer Turniertanzpaar. Siebenmal in Folge standen sie bei den Senioren in den Standardtänzen ganz oben auf dem Siegertreppchen bei DDR-Meisterschaften.

Der Verein veranstaltete auch die großen Internationalen Tanzturniere in der Stadthalle, so lange es die Halle gab. Für viele Görlitzer bildeten diese Turniere ein Fenster in die schillernde Welt des Showbiz. Manche, wie das Ehepaar Reuschel, erlebten über 30 dieser Turniere als Zuschauer. „Wir sind von keiner einzigen Veranstaltung enttäuscht nach Hause gegangen“, berichteten sie 2001 dem SZ-Reporter. Es ist nicht verwunderlich, dass die Zerbes beispielsweise dabei waren, als der Tanzclub im vergangenen Jahr noch einmal auf dem alten Parkett der Stadthalle ein paar Runden drehte.

Wie eine Laune des Schicksals mutet es an, dass sich in diesem Jahr das Leben von Ingrid Zerbe vollendete. Nun folgt ihr Werner Ullrich. Es ist schön, dass seine Tanzschule bei Thomas Matzke in guten Händen liegt: „Lieber Werner, ich werde die Tanzschule in Deinem Sinn weiterführen.“

zur Startseite