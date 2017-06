Der Tanz mit der Tonne Die Arbeit bei der Döbelner Müllabfuhr macht überraschend viel Spaß. Nur an Dankbarkeit fehlt es. Ein Selbstversuch.

Nachdem das Hebegestänge des Wagens die Tonne angehoben hat und ihr Inhalt in seinem riesigen Schlund verschwunden ist, darf der Neuling die Tonne zurück auf den Gehsteig begleiten

Weniger geschmeidig läuft der Tanz mit großen Tonnen. Bei dem Kraftakt lacht Müllfahrer Jens Meyer (47) mich glatt aus. Der Müllwagen ist unbeeindruckt, hebt jede Tonne.

So gut pfeifen wie Heiko kann ich noch nicht. Sein Repertoire reicht von Fußball-Hymnen bis Freude schöner Götterfunken. Keine Tonne, die kein Lied bekommt. Seit 30 Jahren ist der 51-Jährige bei der Müllabfuhr, der Fahrer Jens seit 27. Ich bin die Neue hier, es ist mein erster Tag. Dank Welpenschutz fange ich erst um 9 Uhr an. „Vorher machen wir die ganz großen Tonnen, das ist nichts für einen Anfänger“, sagen die Müllwerker. Als wir uns in der Zentrale der Entsorgungsgesellschaft Döbeln treffen, hat das Duo schon drei Stunden Arbeit hinter sich.

Zehn Fahrzeuge zum Müllsammeln, fünf zum Leeren von Containern und eine Kehrmaschine gibt es hier. Heute ist Restmüll dran. Der ist leichter und stinkt weniger als Biomüll. Die Tour beginnt am Rand von Döbeln. „Vogeleck“ sagen die beiden zu der Gegend, weil die Straßen Spatzen-, Lerchen- oder Fasanenweg heißen. Am Anfang soll ich im Führerhaus bleiben und zugucken. „Als ich Müllmann wurde, war hier alles noch tiefster Osten“, erzählt Jens.

Heute ist er 47, schon sein Vater war in Döbeln Müllmann. „Damals gab‘s noch runde Blechtonnen, in die nur Asche kam. Wegzuwerfen hatte man nichts.“ Mit der heutigen Konsum- und Verpackungswut der Menschen ist das Müllaufkommen radikal gestiegen. Dabei schmeißen die Döbelner im Sommer viel weniger weg als im Winter. „Hier heizen viele noch mit Kohle“, erklärt Jens. Die Aschereste landen im Müll.

Über eine Kamera kann Jens sehen, wie Heiko Tonne für Tonne ans Heck des Wagens zieht. Ein wenig erinnert er an einen Tänzer auf einem Opernball, der die Damen aufs Parkett führt und sie seicht um ihre eigene Achse dreht. Wenn wir längere Stücke fahren, kommt er ins Führerhaus zurück, begrüßt uns fröhlich mit Sprüchen wie „Trari, Trara, der Heiko ist da.“ Ich lache mehr als ich spreche. So ein lustiges Duo wie die zwei gibt es selbst im Fernsehen nicht. „Der Job macht so doch viel mehr Spaß“, sagen sie.

Dann darf ich endlich selbst anpacken. Zuerst muss ich lernen, die Tonnen anzudocken. Unterhalb der Öffnung haben sie einen Chip, den der Müllwagen liest und die Kundendaten an die Zentrale überträgt. Sitzt die Tonne nicht richtig, kann man die Schüttung, eine Vorrichtung zum Heben, mit Knöpfen auf und ab bewegen. Wenn Schüttung und Tonne ineinandergreifen, fährt sie hoch und entleert sich in den Laster.

Dann rüttelt das Hebegestänge die Tonne noch einmal und setzt sie wieder ab. Wie ein riesiger Schlund verschlingt der Wagen alles, was er zu fressen kriegt. Im Inneren werden dreckige Plastikbehälter, benutzte Windeln und alte Lederlumpen zu einem riesigen Klumpen gepresst. Heiko und ich steigen auf die Trittbretter am Heck des Wagens. Wir fahren an rosenbewachsenen Gärten und ruinösen Gebäuden vorbei, sehen Rapsfelder und Industrieanlagen. Jede noch so kleine Gasse nimmt Fahrer Jens mit. Ab und zu schlägt uns ein Zweig ins Gesicht. Nach 190 geleerten Mülltonnen ist es Zeit für die Mittagspause. Bei einem Ostrauer Imbiss gibt es Knacker, Spiegeleier und Nudelsalat.

Mehrere Männer in Anzügen kommen herein. Sie mustern die orangefarbenen Latzhosen, gucken schnell an uns vorbei. „Solche Blicke ernten wir oft“, sagt Jens unbeeindruckt und wendet sich seinem Teller zu. Die Anzugträger rümpfen ihre Nasen. So schlimm können wir gar nicht riechen, es ist nur Restmüll. Schlimm riechen würde es ohne Müllabfuhr.

Ich kann nur mutmaßen, dass der Verdienst eines Müllmannes für die Gesellschaft wohl kaum geringer ist, als der eines Anzugträgers. Die Bezahlung dagegen dürfte weit auseinanderklaffen. Heiko und Jens sprechen nicht über ihr Gehalt, Recherchen im Internet ergeben aber, dass ein Müllmann in Deutschland durchschnittlich 1900 Euro brutto bekommt. Nach genau 30 Minuten ist die Pausenzeit abgelaufen, die Tour geht weiter. Manchmal treffen wir auch freundliche Menschen, die uns Kirschen oder Getränke schenken.

„Heutzutage sind sie die Seltenheit, früher wurden wir häufig so empfangen“, sagt Jens. Wir fahren durch Ostrauer Industrie- und Wohngebiete, ich werde neugierig und will den Blick in die Tonne wagen. Maden kriechen mir entgegen, schnell schlage ich den Deckel wieder zu. In Tonnen zu gucken ist wohl ein Anfängerfehler. Ich will ihn trotzdem wiederholen, als Heiko das Klärwerk ankündigt.

Was wohl der Rest vom Rest ist? Das, was selbst ein Klärwerk übrig lässt? Die Enttäuschung folgt schnell, vor dem Tor steht keine Tonne. Viele stellen sie nur raus, wenn sie so vollgestopft sind, dass sich der Inhalt kaum mehr entleeren lässt.

Unsere Tour ist jetzt zu Ende, es ist 15 Uhr. 281 Kübel haben wir geleert, 12 Tonnen Müll gesammelt. Unser Tagewerk kommt in die Restabfallanlage des Abfallwirtschaftsverbandes Chemnitz, das Trio muss sich wieder trennen.

An Müllmännern vorbeisehen werde ich bestimmt nie wieder. Dass Heiko heute pfeift, hat nur einen Grund: Er darf nicht mehr singen, eine Frau hat sich beschwert. Drohte ihm, beim nächsten Mal gäbe es einen Eimer Wasser über den Kopf. Ihren Müll wollen viele Menschen nicht riechen, seine Entsorger nicht hören oder sehen. Der Müll ist aber da. Wir haben ihn produziert. Gewöhnen wir uns daran. Oder ändern es. Die Erde würde sich freuen.

