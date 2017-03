Fußball – Landesklasse Nord Der Tanz am Abgrund Nach der Niederlage der Vorwoche ist der Döbelner SC zum Siegen verdammt.

© Symbolbild/Claudia Hübschmann

Der Döbelner SC (13./16) steht am Abgrund. Die 0:1-Niederlage der vergangenen Woche gegen Sermuth 15./13) hat die Lage massiv verschärft da davon auszugehen ist, dass es zwei Absteiger aus der Landesliga gibt und sich die Anzahl der Absteiger aus der Landesklasse dadurch auf vier erhöht.

Auf diesem viertletzten Platz rangieren derzeit die Döbelner und werden das weiter tun, sollten sie ihr Auswärtsspiel beim Tabellennachbarn FC Bad Lausick (12./18) verlieren. Die Differenz auf die Kurstädter würde auf fünf Punkte anwachsen, lediglich der TSV Schildau (12./18) läge dann noch in Schlagweite. Das sind Rechenbeispiele, die es allerdings nicht braucht, denn mit einem Sieg wären die Schützlinge der Trainer Uwe Zimmermann und René Hüttmann wieder komfortabler im Geschäft, die Landesklasse zu halten. Dazu braucht es allerdings keinen Alibiauftritt, sondern den Einsatz, die Leidenschaft und vielleicht sogar den Mut der Verzweiflung mit denen man im Abstiegskampf erfolgreich bestehen kann. All das wurde in der Vorwoche am Ende allerdings schmerzlich vermisst und muss neu entdeckt werden, wenn man den Klassenerhalt will. (DA/dwe)

