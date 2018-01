Der Tag nach dem Sturm Straßen sind noch immer gesperrt, nicht alle haben Strom, entwurzelte Bäume haben Löcher in Fahrbahn gerissen.

Polizeihauptmeister Frank Lieder und Großenhains Stadtwehrleiter Maik Häßlich inspizieren ein Loch, das eine entwurzelte Pappel bei Strauch hinterlassen hat. © Jörg Richter

Ursula Seidel in Zottewitz hat eine schlaflose Nacht hinter sich. Zwei große Nadelbäume knickt der Sturm von ihrem Grundstück auf das der Nachbarn. Doch die sind am Freitagmorgen sofort zur Stelle und zersägen die umgestürzten Bäume. Zwischen Zottewitz und Medessen wütet Friederike besonders. Die Straße ist gesperrt, der Bauhof ist dabei, die Bäume wegzuräumen. „Die Feuerwehr war schon am Vorabend draußen und hatte alle Hände voll zu tun“, heißt es aus der Priestewitzer Gemeinde. Über 35 Einsätze fährt auch die Ebersbacher Wehr. „Große Schäden gibt es aber glücklicherweise nicht“, so Bürgermeister Falk Hentschel. Gut bewährt habe sich die neue Befehlsstelle, die auch Priestewitz mit koordiniert.

Auch der Großenhainer Stadtwehrleiter Maik Häßlich musste die neu eingerichtete Befehlsstelle erstmals aktivieren, weil die Leitstelle in Dresden völlig überfordert war. Von Großenhain aus wurden rund 30 Einsätze koordiniert. „Alle Ortsfeuerwehren waren im Einsatz und haben sehr gut zusammengearbeitet“, so Häßlich. Zahlreiche Bäume waren auf Straßen gefallen. Straucher und Großenhainer Kameraden retteten unter anderem ein junges Pärchen, dessen Auto auf der Straße im Wald, die zur B 101 führt, plötzlich nicht mehr weiter konnte. Vor und hinter ihrem Pkw waren Bäume umgeknickt. „Als unsere Leute ankamen, knarrte überall das Holz“, erzählt Häßlich. „Ich war froh, als meine Kameraden und das Pärchen wieder heil aus dem Wald heraus waren.“ Denn es stürmte immer noch. Am nächsten Tag kehrte die Straucher Feuerwehr in das Waldstück zurück, um schräge Bäume neben der Straße vorsichtshalber zu fällen.

Spektakulär auch die Evakuierung eines Zuges auf der Strecke nach Elsterwerda. Er stand bereits seit etwa 16 Uhr, weil ein Ast in die Oberleitung gefallen war. Eher zufällig habe der Notfallmanager der Bahn eine vorbeifahrende Feuerwehr angehalten. Diese evakuierte gegen 19.30 Uhr die 20 Bahninsassen, die anschließend mit Bussen nach Elsterwerda gefahren wurden.

Insgesamt ist Großenhain glimpflich davongekommen. Schäden gab es u. a. am Dach des Asylbewerberheimes am Kupferberg, einen kleineren Dachschaden an der Turnhalle am Schacht. Zeitweise kam es zu Stromausfällen in den Ortsteilen und an der Straßenbeleuchtung. Diese Ausfälle bestehen am Freitag u. a. in Zabeltitz immer noch. Am Tag nach Friederike fährt die Großenhainer Feuerwehr mit der Drehleiter in den Stadtpark. Am Abenteuerspielplatz fällt sie vorsorglich eine Weißbuche, deren Wurzeln sich angehoben haben.

Auf der Pappelallee zwischen Strauch und Uebigau hat der Sturm mehrere Bäume entwurzelt. Wo die Pappeln zu nah an der Straße standen, rissen sie große Löcher in den Asphalt. Die Straße ist nach wie vor gesperrt. Die Polizei kontrolliert, ob sich Kraftfahrer an das Fahrverbot halten. In der kurzen Zeit, in der die SZ mit vor Ort ist, zeigen sich die Beamten gnädig und belassen es bei Ermahnungen.

Zwischen Brockwitz und Weißig a.R. ist ein Baum auf einen Sattelauflieger gekracht. Im Raschütz hinterlässt Friederike laut Bürgermeister Wolfgang Hoffmann „Holzverluste ohne Ende“. Flächendenkend fällt bis nach Mitternacht der Strom aus, weil Bäume auf die Leitungen gekracht sind.

Stark erwischt es die Schönfelder Ortsteile Linz und Ponickau. In Kraußnitz ist der Giebel eines Hauses eingestürzt. Die Straßen zwischen Liega und Ponickau und nach Böhla mussten regelrecht freigeschnitten werden.

zur Startseite