Der Tag der Deutschen Einheit beginnt bunt Zum Tag der deutschen Einheit kommen auch Kanzlerin Merkel und Bundespräsident Gauck nach Dresden. Der Empfang für Politiker und Gäste ist aggresiv - Pegida-Anhänger beschimpfen sie lautstark. Unsere VIDEOS zeigen nächtliches Feuerwerk und morgendliche Pöbeleien.

Sachsens Ministerpräsident Stanislaw Tillich unterhält sich mit Bundeskanzlerin Angela Merkel auf dem Neumarkt. © dpa

Zum Höhepunkt und Abschluss der Feierlichkeiten zum Tag der Deutschen Einheit sind an diesem Montag die höchsten Repräsentanten des Staates in Dresden eingetroffen: neben Bundespräsident Joachim Gauck und Bundestagspräsident Norbert Lammert auch Bundeskanzlerin Angela Merkel. Die Feiern finden unter höchsten Sicherheitsvorkehrungen statt. Sowohl rechte als auch linke Gruppen haben Proteste angekündigt.

Bundesratspräsident und Sachsens Ministerpräsident Stanislaw Tillich empfängt die Gäste vor dem Verkehrsmuseum, wo sie sich in das Goldene Buch der Stadt eintragen. Anschließend nehmen sie an einem ökumenischen Gottesdienst in die Frauenkirche teil. Um 12.00 Uhr beginnt der offizielle Festakt in der Semperoper.

Mit rund 2 600 Beamten sichert die Polizei die Veranstaltungen zu den Feierlichkeiten ab. Ein linksradikales Bündnis hat Proteste und „kreative Aktionen“ angekündigt. Das fremden- und islamfeindliche Pegida-Bündnis will ebenfalls während der Feierlichkeiten sicht- und hörbar in Erscheinung treten.

Pünktlich um 9 Uhr versammeln sich die strammen Patrioten diesmal in sehr nüchternem Zustand an der Frauenkirche. Mit Schirmen und Regenjacken dem Nieselwetter trotzend schwenken sie ihre selbstgebastelten Transparente und Schilder, skandieren die in ihren Kreisen so populären Schlagworte wie das allseits beliebte „Volksverräter“. Sie konzertieren den konsternierenden Auftritt trillerpfeifend (VIDEO) und bekunden lautstark ihre tiefen Sympathien für die Herren Orban und Putin.

Viele haben Oropax in den Ohren gegen das eigene Gebrüll und fast alle der 150 bis 200 Teilnehmer der Demo filmen. Auch Lutz Bachmann hält sein Mobiltelefon in die Höhe und prompt läuft ein Stream des Geschehens auf der Facebook-Seite von Pegida.

„Um Zugang der Ehrengäste zu den Protokollveranstaltungen am Neumarkt zu gewährleisten, mussten Personen zurückgedrängt werden“, teilte die Polizei via Twitter am Montag mit.

Doch die Bachmann-und-Däbritz-Pedigisten sind nicht allein: Auch Edwin Wagensveld schaut zur Begrüßung der erwarteten Promis vorbei und sogleich kommt es zum Disput der konkurrierenden Patrioten.

Sein großer Auftritt steht allerdings erst am Nachmittag bevor, wenn er zusammen mit Tatjana Festerling und dem gemeinsamen rechten Bündnis „Festung Europa“ am „Blauen Wunder“ ebenfalls gegen die Flüchtlingspolitik protestieren will.

Ob das Duo dabei wieder die kampferprobten Tarnanzüge aus dem bulgarischen Dschungel trägt oder die sehr günstigen Pegida-Tshirts aus niederländischer Fabrikation, das bleibt zu diesem Zeitpunkt noch offen.

Augenzeugen sprachen von einem Spießrutenlauf für die Gäste und Politiker, die auf dem Weg zu den Feierlichkeiten waren. Die Frau des sächsischen Wirtschaftsministers Martin Dulig brach in Tränen aus, als sie durch die aufgebrachte Menge ging. Ein dunkelhäutiger Mann, der zum Gottesdienst wollte, wurde mit „Abschieben“-Rufen empfangen.

Eingeläutet wurde der Tag der Einheit bereits am späten Sonntagabend mit einer großen Licht- und Lasershow (VIDEO), die die historische Altstadtkulisse mit Motiven der jüngeren deutschen und sächsischen Geschichte in Szene setzte. (szo/dpa)

