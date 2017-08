Der Tag, als Lady Di starb Die „Königin der Herzen“ fasziniert auch 20 Jahre nach ihrem tragischen Tod. Manchmal aber treibt der Rummel um Prinzessin Diana merkwürdige Blüten.

Das Drama um die populäre Ex-Frau des britischen Thronfolgers Prinz Charles bewegt die ganze Welt. Auch zwei Jahrzehnte danach wird noch getrauert. © picture alliance / dpa

Alles kommt jetzt wieder hoch. Die Märchenhochzeit, die unglückliche Ehe, die Affären, der tragische Tod. Vor zwanzig Jahren, am 31. August 1997, verunglückte Prinzessin Diana bei einem Verkehrsunfall in Paris. Sie wurde nur 36 Jahre alt. Ihr Tod wurde von der ganzen Welt betrauert. Aber schnell flaute das Interesse auch wieder ab, eine Diana-Müdigkeit setzte ein, gerade sechs Prozent der Briten wollten ihrer zum ersten Todestag gedenken.

Jetzt, zum 20. Todestag, flammt das Interesse wieder auf. Es scheint kein Entkommen vor Diana zu geben. Britische Gazetten heben das Thema fast täglich auf die Titelseiten, aus der ganzen Welt kommen Filmcrews nach London, im Radio wird ihr Vermächtnis diskutiert, und auch im deutschen Fernsehen jagt eine Dokumentation die nächste. Den Briten dient das Gedenken an sie als eine Erinnerung, wie sehr sich die Monarchie seit Dianas Tod verändert hat.

Doch der Diana-Rummel treibt schon merkwürdige Blüten. Da gibt es in den Zeitungen Doppelseiten für Leserinnen, um den Diana-Look hinzubekommen, da liefert ein Medium exklusive Informationen darüber, was ihr die tote Prinzessin aus dem Jenseits zu Brexit oder zur Monarchie gesagt haben soll. Das große Interesse wird nicht zuletzt auch durch ihre beiden Söhne Prinz William und Prinz Harry befeuert, die aktiv an der Erinnerungsarbeit mithelfen und das Thema aktuell halten wollen. Sie hatten sich zu diesem Zweck bereiterklärt, an gleich zwei TV-Dokumentationen mitzuwirken, um, wie es William ausdrückt, „eine Seite von ihr zu zeigen, die andere bislang noch nicht gesehen haben“. Auch eine neue Biografie über Dianas Ex Prinz Charles hatte vor wenigen Monaten für Aufsehen gesorgt.

Es ist kein Wunder, dass Dianas Geschichte immer noch auf globale Faszination trifft. Die Heirat der 20-jährigen, jungfräulichen Grafentochter mit dem zwölf Jahre älteren Charles 1981 wurde als die „Hochzeit des Jahrhunderts“ gefeiert und weltweit von rund 750 Millionen Menschen auf den Fernsehbildschirmen verfolgt. Doch die Ehe stand von Anfang an unter keinem guten Stern. Weniger aus Liebe, mehr aus Pflichtgefühl nahm der Thronfolger Diana zur Frau. Die wiederum hatte von Anfang Grund zur Eifersucht, weil Charles den Kontakt zu seiner alten Jugendliebe Camilla nicht abbrechen wollte. Auch die beiden Söhne, die 1982 und 1984 zur Welt kamen, machten aus Charles und Diana kein glückliches Ehepaar. Nicht, dass die Welt das geahnt hätte: Man hielt Diana für die Apotheose von Glück und Glamour.

Bis dann 1992 ein Buch herauskam, das mit dem schönen Schein aufräumte. Diana, die sich gefangen fühlte im goldenen Käfig des Hoflebens, hatte mit dem Journalisten Andrew Morton kollaboriert und lieferte ausführliche Interviews, die zu der Veröffentlichung von „Diana: Ihre wahre Geschichte“ führten. Ab da wusste die Welt von Charles‘ Untreue, von der Bulimie Dianas, von ihren Depressionen und den Selbstmordversuchen. Wenige Monate später, im Dezember 1992, kam es zur Trennung. Diana begann einen neuen Lebensabschnitt, in dem sie ihre Unabhängigkeit im Einsatz für wohltätige Zwecke suchte.

Dianas Fahrt in den Tod zurück 1 von 12 weiter Prinzessin Diana und ihr Freund Dodi Al Fayed starben nach einer Verfolgungsjagd mit Paparazzi am 31. August 1997 in Paris. Ihre letzte Nacht: 30. August, 19.00 Uhr: Das Paar bricht vom Hotel Ritz an der Place Vendôme zur Wohnung von Dodi Al Fayed nahe der Prachtstraße Champs-Élysées auf. 21.30 Uhr: Aus einem geplanten Abendessen in einem Restaurant wird nichts, da das Paar von rund 30 Paparazzi verfolgt wird. Diana und Dodi kehren ins Ritz zurück und essen dort. 31. August, 00.20 Uhr: Das Paar hat sich entschlossen, doch noch zu Al Fayeds Wohnung in der Rue Arsène-Houssaye zu fahren. Der Mercedes mit Henri Paul am Steuer fährt vor dem Hotel los, verfolgt von Fotografen. 00.25 Uhr: Der Wagen rast gegen den 13. Pfeiler im Tunnel Pont de l’Alma. Al Fayed und der Fahrer sterben sofort. 00.30 Uhr: Die ersten Polizisten treffen am Unglücksort ein. Es folgen Feuerwehr und Rettungskräfte. Sieben Paparazzi werden festgenommen. Gegen 01.00 Uhr: Diana wird aus dem Wagen befreit und erleidet einen Herzstillstand. Gegen 01.30 Uhr: Sie wird mit einem Krankenwagen in die Klinik Pitié-Salpêtrière gebracht. Gegen 02.00 Uhr: Ankunft im Krankenhaus. Dianas Herz bleibt wenig später erneut stehen. 04.00 Uhr: Die Prinzessin wird offiziell für tot erklärt. Sie starb an einer Lungenblutung. 08.00 Uhr: Eine Autopsie des Fahrers wird angeordnet. Es stellt sich später heraus, dass er betrunken war und Medikamente genommen hatte. Gegen 18.00 Uhr: Dianas Sarg wird begleitet von ihrem Ex-Ehemann Prinz Charles mit der Royal Air Force nach London gebracht und in der königlichen Kapelle des St. James’s Palastes aufgebahrt. (dpa)

In der Nacht des 31. August 1997 rast ein schwarzer Mercedes in den Tunnel unter der Pont de l’Alma in Paris. Am Steuer: Henri Paul, der Sicherheitsmanager des Hotels „Ritz“, auf dem Rücksitz Diana und ihr Liebhaber Dodi al Fayed. Der Mercedes wird verfolgt von Paparazzi auf Motorrädern, er fährt viel zu schnell, fast Tempo 100. Henri Paul verliert die Kontrolle, die schwere Limousine kracht in den 13. Pfeiler. Diana überlebt den Unfall nur um wenige Stunden. Später wird es über ihren Tod eine Menge von Verschwörungstheorien geben, am hartnäckigsten vertreten von Dodis Vater Mohammed al Fayed. Der glaubt, dass Diana auf Geheiß von Prinz Philip und dem britischen Establishment ermordet wurde, weil man keinen Muslim in der Königlichen Familie haben wollte. Eine französische und eine ausführliche britische Untersuchung kamen zu einem anderen Schluss: Es war ein Unfall. Diana starb, weil der Chauffeur 1,7 Promille Alkohol im Blut hatte und dazu Beruhigungsmittel geschluckt hatte.

Dianas Leichnam wird nach England überführt, und dort bricht eine Trauer-Hysterie aus, die das Königreich noch nicht erlebt hat. Die Briten scheinen schier untröstlich zu sein über den tragischen Tod ihrer „Volksprinzessin“, ihrer „Königin der Herzen“. Zehntausende strömen nach London, um vor den Toren des Kensington Palastes Blumensträuße niederzulegen. Menschen weinen auf offener Straße. Selbst der „Times“ wird es zu viel, die einen „Trauer-Faschismus“ beklagt, die zu einer „Sentimentalität des Mobs“ führt. Ein Mann wurde gar von aufgebrachten Diana-Verehrern zusammengeschlagen, weil er es am erwarteten Respekt fehlen ließ – am Tag ihrer Beerdigung hatte er gewagt, seinen Wagen zu waschen.

Es wurde die „Blumenrevolution“ genannt: der Aufstand der Untertanen Ihrer Majestät im Namen Dianas. Man forderte den Abschied von den alten Establishment-Werten und die Heraufkunft dessen, wofür die Volksprinzessin stand: Wärme, Mitgefühl, Emotionalität, die Einbeziehung von Minderheiten, das Eintreten für Vielfalt. Premierminister Tony Blair erklärte das zu ihrem Vermächtnis und forderte die Nation auf: „Lasst uns ein besseres, mitleidigeres Britannien sein!“ Und tatsächlich markierte der Tod Dianas so etwas wie einen Mentalitätswandel. Die traditionelle „steife Oberlippe“ war passé, eine neue Empfindsamkeit setzte sich durch. Klassische britische Tugenden wie Beherrschtheit, Wettbewerbsgeist, Belastbarkeit oder Ehrerbietung traten in den Hintergrund, stattdessen wurden Werte wie Anteilnahme, Toleranz, Verständnis und Konsens wichtig. Das Gebot der „emotionalen Korrektheit“ regiert: Gefühle sollen gezeigt und nicht unterdrückt werden.

Für einen Augenblick schien die „Blumenrevolution“ selbst der Institution der Monarchie gefährlich zu werden. Harsche Kritik an der Queen wurde laut, weil die sich anscheinend gefühlskalt und unnahbar zeigte. Übereifrige Anti-Monarchisten, die eine Republik forderten, schossen übers Ziel hinaus, aber der Ruf nach einer Modernisierung der Monarchie wurde laut. In der Folge nahm sich das Königshaus den Wunsch zu Herzen und bemühte sich nach Kräften, mit der Zeit zu gehen: Die Queen überraschte mit einem offiziellen Auftritt in einer Kneipe, und Prinz Charles traf sich mit den Spice Girls. Aber vor allem akzeptierte man, dass der Fokus in der Zukunft auf den beiden Jungen liegen wird: William und Harry werden immer mehr das Erscheinungsbild der Royals prägen.

Die beiden Prinzen, die ja in Stil und Auftreten ganz ihrer Mutter gleichen, bringen die Monarchie ins 21. Jahrhundert. Niemand würde von der Queen eine herzliche Umarmung erwarten. Auch bei Charles fällt es schwer, sich die Taktilität Dianas vorzustellen. William und Harry dagegen haben keine Probleme, Menschen in den Arm zu nehmen, und das wirkt natürlich. Sie haben von ihrer Mutter die ungezwungene Art geerbt. Und sie machen aus ihren Gefühlen keine Mördergrube. Im April gab Prinz Harry ein ausführliches Interview, in dem er über seine psychologischen Probleme sprach, die der Tod seiner Mutter mit sich brachte. Zusammen mit Prinz William engagiert er sich bei der Wohltätigkeitsorganisation „Heads Together“, um andere Leute dazu zu ermutigen, sich einer Gesprächstherapie zu stellen. Die beiden Brüder führen auch mit ihrem Engagement für Obdachlose, Aids-Kranke und die Opfer von Landminen karitative Projekte weiter, die Diana am Herzen lagen.

Und was ist mit Prinz Charles? Das Gedenkjahr Dianas war schlecht für seine Popularität. Dachten 2013 lediglich 15 Prozent der Briten, dass Charles schlecht für die Monarchie ist, so denken das jetzt 27 Prozent. Und eine kürzliche Umfrage zeigte, dass eine Mehrheit der Briten, 51 Prozent, Prinz William als den nächsten Monarchen sehen wollen und nur 22 Prozent den Thronfolger. Doch ein Überspringen der Thronfolge würde William selbst nicht mitmachen wollen. Er ist, wen wundert es, ein Monarchist und weiß, wie sehr ein solcher Schritt die Institution selbst untergraben würde. Als Edward VIII. im Jahre 1936 auf den Thron verzichtete, um seine Wallis Simpson zu heiraten, führte das zu einer der schwersten Krisen des Königshauses. Eine Monarchie basiert nun einmal auf der unbedingten Gültigkeit der Thronfolge – wer daran herumflickt, riskiert das System.

zur Startseite