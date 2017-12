Schiebocker Adventskalender Der tägliche Kampf um die Kunden Acht Händler halten die innere Bahnhofstraße in Bischofswerda am Leben. Ab dem Frühjahr sind es voraussichtlich nur noch sieben.

Roland Richter freut sich über den Weihnachtsbaum, den Kinder aus dem 8-Sterne-Hort in Bischofswerda Süd zu Beginn der Adventszeit vor seinem Geschäft geschmückt haben. Und er ärgert sich darüber, dass einer inzwischen die Spitze der Fichte abgeschnitten hat. © Steffen Unger

Bischofswerda. Nachfolger/in für Geschäftsübernahme gesucht. Seit über einem Jahr kann man das am Geschäft für Handarbeiten, Kurzwaren und Bastlerbedarf an der Bahnhofstraße lesen. Mehrere Interessenten meldeten sich bei ihr, sagt Geschäftsinhaberin Gudrun Israel. Doch in den meisten Fällen scheiterte eine Übernahme an der Finanzierung. Dabei ließ die Geschäftsfrau nichts unversucht, einen Nachfolger für ihr gut sortiertes Geschäft zu finden. Sie sprach bei der Industrie- und Handelskammer vor, prüfte zusammen mit dem städtischen Wirtschaftsförderer Fördermöglichkeiten für einen Nachfolger. Bisher ohne Erfolg. Nun setzte sich Gudrun Israel einen Termin: „Wenn nicht noch ein Wunder geschieht, wird das Geschäft ab Ostern geschlossen bleiben.“ Ab Beginn des neuen Jahres plant sie den Ausverkauf.

Nach vielen Jahren im Handel und der Selbstständigkeit spürt die 60-Jährige, dass sie nicht mehr so belastbar ist wie noch vor einigen Jahren. Sie möchte deswegen künftig beruflich kürzer treten und das Geschäft abgeben. Im Jahr 2005 übernahm sie das Handarbeitsgeschäft an der Bautzener Straße. Vier Jahre später zog sie an die innere Bahnhofstraße um.

„Es war die richtige Entscheidung“, sagt sie. Am Zugang bzw. der Zufahrt dieser wichtigen Straße zum Markt werde das Geschäft viel besser wahrgenommen. Ein Großteil der Kunden kommt über Jahre, nicht nur aus Bischofswerda und dem Umland, auch aus dem Rödertal und vereinzelt sogar aus Dresden. „Kunden schätzen gute Beratung“, sagt Gudrun Israel. Sollte sich doch noch ein Nachfolger finden, könnte er den Kundenstamm übernehmen. Zudem profitiert das Geschäft von der Laufkundschaft.

Ein schwieriges Pflaster

Innenstädte, nicht nur in Bischofswerda, sind für kleine Händler ein schwieriges Pflaster. Die Bahnhofstraße macht da keine Ausnahme. Fast jedes zweite Geschäft steht leer. Mehrere Häuser sind unsaniert. Der bauliche Verfall ist an einigen Fassaden nicht zu übersehen. Trotzdem betonen von der SZ befragte Geschäftsleute die Chancen und Vorteile des Standortes: zum einen die unmittelbare Nähe zum Markt, zum anderen ist es eine der meist frequentierten Straßen. Wer vom Bahnhof, Busbahnhof oder aus Bischofswerda Süd kommt und in die Innenstadt möchte, kommt meist an ihren Geschäften vorbei.

„Die Standortvorteile überwiegen“, sagt zum Beispiel Roland Richter, Inhaber der Schleiferei. Das Geschäft lebt zum großen Teil vom Handwerk. Messer, Scheren, Werkzeuge, darunter bis zu drei Meter lange Furniermesser für die Möbelindustrie, werden in Bischofswerda scharf gemacht. Kunden bis aus dem Raum Dresden/Pirna lassen in Bischofswerda arbeiten.

Roland Richter, der sich 1985 in Tautewalde selbstständig machte und seit 1991 das Geschäft an der Bischofswerdaer Bahnhofstraße führt, beschäftigt drei Mitarbeiter. Mit den Jahren kamen weitere Sparten dazu, vor allem Outdoorausrüstungen vom Wanderschuh bis zum Rucksack, Lotto und in wenigen Tagen wieder der Verkauf von Silvesterfeuerwerk. „Rossmann auf dem Altmarkt fehlt“, sagt Roland Richter zur aktuellen Geschäftssituation. Und er ist froh darüber, dass sich der Drogeriehändler – vor dem Umbau das am meisten frequentierte Geschäft am Markt – nicht auf der grünen Wiese, sondern in der Innenstadt erweitert. Rossmann zeige damit „auch eine soziale Verantwortung“, sagt er.

Links zum Thema Kommentar: Bischofswerda braucht hochwertige Läden

Mit 67 Jahren noch im Geschäft



Kleine, zumeist von den Inhabern geführten Geschäfte geben Städten wie Bischofswerda Flair und Charakter. „Wir machen weiter“, sagt Annemarie Gierth, die Inhaberin vom „Haus der Dame“. Im Februar wird sie 68, steht aber immer noch hinterm Ladentisch, „weil es Spaß macht“. Trotzdem müsse man als Einzelhändler kämpfen, sagt sie. Das Geschäft, das seit fast 27 besteht, hat einen Kundenstamm. Viele der Frauen, die bei ihr einkaufen, kennt Annemarie Gierth seit vielen Jahren. Sie holt Ware ran, nach der die Kunden fragen. Das zahlt sich aus.

Auch die „Weinperle“ bleibt den Bischofswerdaern erhalten – auf jeden Fall 2018, wahrscheinlich auch noch 2019, sagt deren Inhaberin Roswitha Zschako.

Die Entscheidung, wie lange sie ihr Geschäft führt, wird auch von den Folgen des geplanten Ausbaus der Bahnhofstraße abhängen. „Vielleicht hat Rossmann dann wieder geöffnet, sodass die Kunden von der Markseite kommen“, sagt sie.

Keramikwerkstatt findet Zuspruch

Jüngste Geschäftsinhaberin an der Bahnhofstraße ist Maranke Thunig. Im April 2016 eröffnete sie ihre Keramikwerkstatt. Sie sah sich mehrere leere Geschäfte an und entschied sich für den Laden im Eckhaus. „Das Geschäft ist optimal für meine Werkstatt. Es bietet viel Licht, das ich für meine Arbeit brauche. Es hat drei Räume, und der Vermieter kam mir beim Umbau entgegen“, sagt sie.

Entscheidend für ihre Wahl waren die Bedingungen für ihre Werkstatt, weniger die Lage an der Bahnhofstraße. Von der Resonanz sei sie „sehr positiv überrascht“. Auch wenn ihre Werkstatt keine festen Öffnungszeiten hat, so kommen die Kunden. Faustregel: Steht das weiße Fahrrad am Haus, ist auch Maranke Thunig da und jederzeit ansprechbar. Der rege Zuspruch zeige, dass das Interesse an schönen, handgefertigten Dingen da ist, sagt sie. Eine Erfahrung, mit der sie anderen Mut machen kann.

zur Startseite