„Der Tabellenletzte muss mit dem Abstieg rechnen“

Jens Bretschneider, die Reduzierung von drei auf zwei Staffeln in der Kreisliga A ist beschlossen. Wie wird diese durchgeführt?

Die Staffel Süd, so wie sie jetzt besteht, bleibt. Dazu kommen Mannschaften aus dem Bereich Wurzen und eventuell Grimma. Die zweite Staffel besteht aus den anderen Grimmaer Teams und dem Bereich Borna. Es sind zwei 14er-Staffeln geplant.

Was bedeutet das für die Auf- und Abstiegsregelung?

Erst einmal ist es abhängig, welche Teams diese Saison aus der Landesklasse und Kreisoberliga absteigen. In der Staffel Süd ist der zurückgezogene Döbelner SC II erster Absteiger. Man muss nun aber sehen, welche Vereine aus der Kreisliga B aufsteigen wollen. Der Tabellenletzte muss aber auf alle Fälle mit dem Abstieg rechnen.

Wird es eine Ligapyramide geben?

Ja. Wir werden eine Staffel Kreisoberliga mit 16 Teams, zwei Staffeln Kreisliga A mit jeweils 14 Teams und drei Staffeln Kreisliga B haben. In diese werden die übrigen Teams aufgeteilt. Es wird angestrebt, dass die Kreisliga B in Zwölferstaffeln spielt.

Wird sich durch diese Reform das sportliche Niveau in den Kreisligen wieder erhöhen?

Bei zwei Staffeln, denke ich, dass es gelingt. Was erwarten Sie für eine Entwicklung in den kommenden Jahren?

Nach demografischen Erhebungen wird es weiter einen Rückgang von Mannschaften im Männerbereich geben. Manche davon werden vielleicht in Spielgemeinschaften aufgefangen. Wir hoffen es nicht, aber im Männerbereich wird es in den kommenden Jahren nicht besser werden. Im Jugendbereich dagegen sieht es besser aus. Es gibt wieder mehr A- und B-Jugend-Mannschaften. Aber das dauert noch zwei, drei Jahre, ehe diese Spieler im Männerbereich ankommen.

Die Witterung macht die ersten Probleme, wie gefährdet sehen Sie den Spielplan?

In der Kreisoberliga und der Kreisliga A liegt bisher alles im Rahmen. Probleme sehe ich in der Kreisliga B, wo nach Ostern die Playoff- und Platzierungsrunde beginnen sollte. Die kann man aber eine Woche nach hinten schieben. Ostern, am 1. Mai und Pfingsten können sich die Vereine jedoch schon auf Nachholspiele einrichten. Aber wir haben die Hochwassersituation bewältigt und das werden wir auch mit dem Frost schaffen.

Es fragte: Dirk Westphal

