Der Superstar auf dem Lorenzmarkt Christopher Wieser steht mit seinem Fahrgeschäft das erste Mal auf den Elbwiesen – und führt damit eine Familientradition fort.

Christopher Wieser beim Aufbau des Super Stars. Das Fahrgeschäft gehört zu den Attraktionen, die zum ersten Mal beim Lorenzmarkt dabei sind – der öffnet am Freitag auf den Elbwiesen. © Sebastian Schultz

Während die Sonne heiß auf die Elbwiesen niederscheint, hieven Christopher Wieser und seine zwei Kollegen eine riesige Kugel auf eine selbst gebaute Schiene und schieben sie Stück für Stück in die Mitte des Fahrgeschäfts. Der Koloss ist quasi die Krone des Super Stars und wird mit seinen bunten Lichtern vor allem abends für die richtige Beleuchtung des Fahrgeschäftes sorgen. Bis es so weit ist, wird aber noch viel Schweiß fließen. „Der Aufbau ginge auch mit dem Kran. Aber bei der weichen Wiese will ich den Lkw nur ungern mehr als nötig bewegen“, sagt Christopher Wieser. Der 24-Jährige ist der Chef des Trios rund um den Super Star und das erste Mal beim Lorenzmarkt dabei.

Eigentlich kommt er aus Dessau und steht mit seinem Fahrgeschäft vor allem auf Jahrmärkten und Festen rings um Leipzig. Aber in dieser Saison will er auch mal neue Standorte ausprobieren und testen, wo der Super Star besonders gut ankommt. Denn während er bisher Teil eines Familienunternehmens war, mit seinen Eltern umherzog und von März bis Oktober – und oft auch an Weihnachten – unter anderem Kettenkarussell und Schießstand betreute, hat er jetzt sein eigenes Unternehmen gegründet. Das war für ihn der logische Schritt.

Eine Ausbildung hat er zwar nicht. Doch direkt nach der Schule stieg er mit ins Schausteller-Geschäft der Eltern ein, erzählt er. Dort lernte er, wie man ein Fahrgeschäft führt, wie man für alle Probleme eine Lösung findet und Schäden auch mal selbst repariert. Den ganzen Winter habe er beispielsweise damit zugebracht, den Boden seines neuen Fahrgeschäftes zu erneuern, nachdem er den Super Star zuvor einem Kollegen abgekauft hatte. „Ich hatte ein Karussell mit einer Exzenter-Bewegung gesucht. Weil mir das persönlich gefällt“, erklärt der 24-Jährige. Doch da gebe es mittlerweile nicht mehr viel Auswahl auf dem Markt. Fahrgeschäfte ähnlich seinem Super Star gibt es zurzeit nur noch drei Mal in Deutschland, so Christopher Wiese.

Das Besondere daran: Die frei schwingenden Gondeln werden erst auf etwa zwei Meter angehoben, während sich die Karussellmitte in die eine Richtung dreht und dessen Ausleger derweil nicht nur andersherum bewegen, sondern auch noch eine Berg- und Talfahrt simulieren. Manchmal stehen die Gondeln sogar Kopf. „Wenn man drin sitzt, ist es aber gar nicht so schlimm, wie es aussieht. Und das machen wir auch nur in den Abendstunden“, versichert Christopher Wieser, „denn die Jugend will natürlich ein bisschen mehr Action.“

Links zum Thema Jahrmarkt, Party und Oldtimertreffen

Wenn es dunkel wird, wird beim Super Star dann auch moderne Musik aufgelegt, während nachmittags nicht nur das Tempo des Fahrgeschäftes gedrosselt wird, sondern auch Schlager, 80er- und 90er Jahre-Musik aus den Lautsprechern quillt. Kinder ab sechs dürfen schon allein mitfahren, sagt Christopher Wieser. Der Super Star sei also durchaus familientauglich. Sein Publikum sei aber meist zwischen zehn und 16 Jahre alt – vor allem, wenn es so viel Auswahl wie auf dem Lorenzmarkt gibt.

Das beliebteste Fahrgeschäft ist dort traditionell der Breakdance, sagt Mike Borowsky, Vorsitzender des Dresdner Schaustellerverbandes, der den Lorenzmarkt organisiert. Vor allem die jugendlichen Besucher hätten viel Spaß an den verrückten Drehungen des Fahrgeschäftes. Und auch der Autoscooter sei vom Lorenzmarkt nicht wegzudenken. Ansonsten sei der Jahrmarkt ein Mix aus Stamm-Schaustellern – zum Beispiel mit dem kleinen Riesenrad oder dem Babyflug – und neuen Attraktionen wie dem Super Star oder einem 3-D-Simulator.

So bleibe der Lorenzmarkt für die Besucher spannend, sagt Mike Borowsky. Der Koselitzer selbst verkauft auf den Elbwiesen gebrannte Mandeln und andere Leckereien und hofft nun vor allem eines – dass die Wetterkapriolen der vergangenen Wochen eine Pause einlegen. Regnen sollte es nicht, sagt Mike Borowsky. Zwischen 20 und 25 Grad sind ideal, ergänzt Christopher Wieser. Wenn es nicht zu heiß ist, hält der Kopf nämlich auch mehr Fahrten auf den verrückten Karussells vom Lorenzmarkt durch.

zur Startseite