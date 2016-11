Der Strom wird teurer Die Energieversorger im Landkreis erhöhen die Preise. Für Riesaer Kunden gibt es immerhin einen kleinen Trost.

Nicht nur in Riesa werden Verbraucher im kommenden Jahr mehr für ihren Strom bezahlen müssen. © Sebastian Schultz

Stromkunden im Landkreis Meißen werden künftig tiefer in die Tasche greifen müssen. Wie die Stadtwerke Riesa am Mittwoch auf SZ-Anfrage mitteilten, plant der Energieversorger zum Jahreswechsel eine Erhöhung der Strompreise um etwa 2,8 Prozent. Ein Familienhaushalt mit einem Verbrauch von 3 000 Kilowattstunden würde damit knapp 25 Euro mehr zahlen als bisher. Für Single-Haushalte bedeutet die Teuerung Mehrkosten von knapp 14 Euro pro Jahr. Die Kunden würden in den nächsten Tagen persönlich per Post sowie in der übernächsten Ausgabe des Amtsblattes darüber informiert, erklärte Stadtwerke-Sprecherin Laura Pietzsch. Auch auf der Internetseite wollen die Stadtwerke Informationen zu den neuen Preisen veröffentlichen.

Ähnlich wie den Riesaer Kunden ergeht es auch anderen Verbrauchern im Landkreis. Die Meißner Stadtwerke beispielsweise erhöhen zum 1. Januar in der Grundversorgung und in allen variablen Tarifen den jeweiligen Verbrauchspreis um brutto 0,68 Cent pro Kilowattstunde. Das teilte Vertriebsleiter Henrik Stenzel mit. Die Preissteigerung in Meißen würde damit etwas geringer ausfallen als in Riesa. Nur die verschiedenen Festpreisprodukte unter der Fairstrom-Marke bleiben demnach über den Jahreswechsel hinaus unverändert. Die derzeitigen Preise dieser Verträge würden bis Ende 2017 garantiert.

Auch bei den Stadtwerken Elbtal steigt der Preis um zwei Prozent. Deren Kunden in Radebeul, Coswig oder Meißen werden dann 0,65 Cent pro Kilowattstunde mehr zahlen. In der für die Stromkunden ärgerlichen Nachricht will Stadtwerkechefin Annett Müller-Bühren allerdings auch eine versöhnliche Information mit rüberbringen. Die eigentliche Steigerung der Strompreis mache einen Cent je Kilowattstunde aus. „Wir konnten an den Strombörsen günstig einkaufen und so einen Teil der Steigerung abfangen und damit unsere Kunden weniger belasten.“

Die Enso, die unter anderem das Riesaer Umland versorgt, wird die Strompreise im kommenden Jahr ebenfalls erhöhen. Enso-Pressesprecherin Claudia Kuba sagt, die Preise werden ab 1. Januar 2017 um brutto 0,83 Euro je Kilowattstunde erhöht. Eine Preiserhöhung muss sechs Wochen vorher dem Kunden angekündigt werden. Deshalb werden in den nächsten Tagen wohl im gesamten Landkreis viele Briefe in den Kästen landen, die das Logo eines Energieversorgers tragen.

Um Kosten zu sparen, rät Laura Pietzsch von den Stadtwerken Riesa vor allem zu einer Maßnahme: „Die größten Ersparnisse erhält der Kunde, wenn er achtsam mit Energie umgeht.“ Darüber hinaus gebe es immer die Möglichkeit, in preisgünstigere Tarife der Stadtwerke zu wechseln. „Im Kundenzentrum am Alten Pfarrweg beraten wir unsere Kunden gern persönlich.“

Bei den Stadtwerken Riesa waren die Strompreise bereits im vergangenen Jahr abhängig vom Tarif um bis zu 0,86 Cent je Kilowattstunde erhöht worden. Damals war nicht der Strompreis an der Energiebörse, sondern Mehrkosten durch Steuern sowie Transportkosten für den Strom ausschlaggebend für die Preiserhöhung gewesen. Ähnlich verhält es sich in diesem Jahr, erklärt die Meißener Stadtwerke-Chefin Annett Müller-Bühren. Man habe kaum Einfluss auf die Strompreise, weil fast die Hälfte des Strompreises durch staatliche Auflagen bestimmt werde. Als das noch anders war, habe man durch günstigen Einkauf der Strommengen mehr Vergünstigungen an die Kunden weitergeben können. Jetzt werde die Erhöhung erneut durch die staatlich festgelegte Umlage nach dem Gesetz für erneuerbare Energien sowie durch Kosten für die Netze getrieben. Hinzu kommt derzeit noch, dass der Strompreis zum Jahresende auch an der Börse nach oben ging. Grund dafür war die Nachricht aus Frankreich, dass dort viele Atomkraftwerke wegen Revisionen heruntergefahren werden müssen. Ein geringeres Stromangebot bedeutet auch steigende Preise. Aus diesem Grund hatten Anfang der Woche viele Stromanbieter angekündigt, ihre Tarife anzupassen.

Zumindest für einige Riesaer Verbraucher hat Stadtwerke-Sprecherin Laura Pietzsch dann noch eine tröstliche Nachricht. Während die Strompreise steigen, könnten sich Gaskunden ab 1. Januar über eine erneute Preissenkung freuen.

