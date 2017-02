Der Streik fällt aus im Sägewerk Schweighofer will über höhere Löhne künftig mit dem Betriebsrat in Kodersdorf verhandeln. Das reicht den Mitarbeitern.

Es raucht im Sägewerk von Schweighofer. Das bleibt auch so: Aktuell ist das Unternehmen im Gewerbegebiet an der Autobahn in Kodersdorf momentan nicht von einem Streik bedroht. © André Schulze

Alles vorbei. Das ist die Bilanz von Florian Witte, Sprecher der Industriegewerkschaft (IG) Metall Ostsachsen. Gerade hat es eine Mitgliederversammlung gegeben, wie die Interessen der Mitarbeiter der Schweighofer Gruppe in Kodersdorf am besten zu wahren seien. Mit ernüchterndem Ergebnis: Die IG Metall beharrt auf Wunsch ihrer Mitglieder nicht darauf, mit dem Inhaber des Sägewerks zu verhandeln. Auch Druckmittel wie Streiks sind damit vom Tisch. „Wir wollen niemanden verbrennen“, sagt Florian Witte dazu. „Leider hat sich durch den Eigentümerwechsel nichts geändert.“

Als die österreichische Schweighofer-Gruppe das Kodersdorfer Sägewerk übernahm, da kündigten die neuen Eigentümer Gespräche mit der Gewerkschaft an. Ziel: höhere Löhne und Verbesserungen für die Mitarbeiter. Die IG Metall hatte dafür schon seit vielen Jahren gekämpft, noch unter dem Vorgänger Klausner kam es zu Auseinandersetzungen. Doch Mitte Januar zog Schweighofer sein Angebot nun zurück. „Das ist ein Schlag ins Gesicht“, empfindet Florian Witte.

Die österreichische Schweighofer Gruppe bestätigt, die Gespräche nicht weiter mit der IG Metall führen zu wollen. „Unser Partner für Lohn- und Gehaltsgespräche und weitere Maßnahmen für unsere Mitarbeiter ist der Betriebsrat in Kodersdorf“, teilt Unternehmenssprecher Thomas Huemer aus Wien mit. Diesen Weg findet die IG Metall aber nicht akzeptabel. Tarifliche Belange über den Betriebsrat zu regeln, so die Gewerkschaft, verstoße in Deutschland gegen geltendes Recht. „Ausschließlich Tarifpartner dürfen Lohnverhandlungen führen. Vereinbarungen mit dem Betriebsrat sind rechtlich nicht gültig und nicht einklagbar“, hat IG-Metall-Chef Jan Otto bereits zuvor gegenüber der Deutschen Presseagentur erklärt.

Der Holzverarbeiter verweist darauf, dass er die Löhne seit Januar 2016 im Schnitt um 10 Prozent erhöht habe. Laut Florian Witte mache das rund einen Euro aus – den entsprechenden Lohn kann sich jeder errechnen. Die Entgelte nach Tarif für die Holzindustrie in Sachsen beginnen in der Hauptstufe bei 11,47 Euro.

Doch Schweighofer legt noch einen drauf. „Gemeinsam mit dem Betriebsrat und der Belegschaft sind wir der Ansicht, dass es der Betriebsrat vor Ort ist, der die Wünsche und Bedürfnisse unserer Mitarbeiter am besten kennt und am besten vertreten kann“, schreibt Thomas Huemer weiter. Dass dies die Meinung der gesamten Belegschaft widerspiegelt, bezweifelt Florian Witte. Er fürchtet, dass der Druck auf den Betriebsrat stark wächst. Dennoch wird die Gewerkschaft mit ihm zusammen eine Strategie entwickeln und diesen nach allen Möglichkeiten unterstützen. Die Holzindustrie Schweighofer betreibt nach eigenen Angaben neben dem Werk in Sachsen drei Säge- und zwei Holzplattenwerke in Rumänien. Mit 3 500 Mitarbeitern zählt es zu den führenden Unternehmen der Branche in Europa.

Eigentlich ist die Industriegewerkschaft gerade in der Oberlausitz momentan alles andere als zahm den Betrieben gegenüber. Für den Kampf um Arbeitsplätze im Görlitzer Werk des Waggonbauers Bombardier ruft sie am 4. März zunächst zu einer öffentlichkeitswirksamen Demonstration durch die Kreisstadt an der Neiße auf. Spätere Streiks werden nicht ausgeschlossen.

Im Zittauer Industriegebiet Weinau hat die Belgschaft des italienischen Unternehmens Accuma bereits im vergangenen Jahr mehrmals die Arbeit niedergelegt. Nach Einschalten der Einigungsstelle bleibt nun abzuwarten, ob der Hersteller von Batteriegehäusen die von einem Bautzener Landesarbeitsrichter verhängte Regelung anerkennt. Gegen das Vorgehen der Firma findet der Gewerkschaftsvertreter sehr klare Worte. „Die Vorgänge bei Accuma sind beispiellos, abenteuerlich und gesetzeswidrig, weil der Arbeitgeber sämtliche Vorschläge und rechtliche Ansprüche des Betriebsrates missachtet“, heißt es von IG-Metaller Uwe Garbe.

