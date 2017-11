Der Storch ist tot Im Spätsommer tauchte plötzlich ein Storch in Kunnersdorf auf – und wollte wohl überwintern. Jetzt ist er tot. Aber nicht wegen der Kälte.

Da ging es ihm noch gut, dem neuen Kunnersdorfer Storch. © Thomas Eichler

Fast hatte sich Gunter Lange schon an den seltsamen Besuch auf seinem Vierseitenhof in Kunnersdorf gewöhnt. Völlig unerwartet und völlig verspätet war hier Mitte August ein Storch aufgetaucht, hatte Langes Hof offenbar als sein neues Heim und die umliegenden Felder als reichhaltige Nahrungsquelle auserkoren. Dabei waren zu der Zeit die meisten seiner Artgenossen längst gen Süden gezogen. Der neue Kunnersdorfer Storch blieb. Jetzt ist er tot.

„Ich hatte ihn ein paar Tage nicht mehr gesehen“, erzählt Gunter Lange, Ortschronist und ehemaliger Bürgermeister von Bernstadt. „Ich bin ihn schließlich suchen gegangen.“ Auf einem Feldweg entdeckte Lange den Storch schließlich. „Er ist offenbar von einem größeren Fahrzeug überfahren worden“, sagt Gunter Lange. „Es ist wirklich schade. Vielleicht war er einfach zu zutraulich.“ Auch auf der Herrnhuter Straße, der Ortsdurchfahrt von Kunnersdorf, sei der Storch manchmal umherspaziert – und habe manches Auto zum Bremsen genötigt. Auch auf dem Nachbargrundstück war der Storch manchmal zu Besuch – und brachte die dort lebenden Gänse um den Verstand. „Er hatte bei uns ein schönes Leben“, sagt Lange.

In den vergangenen Jahren hatte sich in Bernstadt und den Ortsteilen über den Sommer kein Storchenpaar mehr angesiedelt. Deshalb lagen auf dem Kunnersdorfer Storch auch Hoffnungen, dass er es über den Winter schaffen könnte – bei mildem Wetter auf dem Hof, bei Hungersnot in der Auffangstation im Görlitzer Zoo oder mit einem Last-Minute-Flug gen Süden. „Ich hatte mich wirklich schon dran gewöhnt“, sagt Lange. Vielleicht, hofft er, entdeckt nächstes Jahr ein anderer Storch, im besten Fall ein Storchenpaar, seinen Hof.

